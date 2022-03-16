Fatih Terim kullanamadı dedi Torrent'in raporlarını açıkladı!
Anadolu Ajansı'nın Spor Masasına konuk olan ve kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Burak Elmas, Fatih Terim ile olan ayrılık sürecini kulüplerin içerisinde bulunduğu durumu ve Domenec Torrent detaylarını anlattı. İspanyol teknik adamın raporlarından bahseden Elmas 'Torrentle bazı futbolcuların formunda yükselme oldu' sözlerini sarfetti.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk oldu ve açıklamalarda bulundu. İşte Burak Elmas'ın sözleri...
"Bizim kuruluş felsefemiz, Türk olmayan kulüpleri yenmek ve Galatasaray bunlardan hiçbir zaman kopmadı. Bunun sonucunda da futbolda tek Avrupa kupası alan kulübüz. Bu yetmez, bunu her branşta devam ettirmek istiyoruz. Türk futbolu dibi görmüş durumda. Cesaretli olanlar, problemleri halı altına süpürmeyenler, buradan çıkan ilk kulüpler olacaklar. Son derece cesur kararla, Galatasaray'ı maddi ve manevi kaostan çıkarmak için birçok pozitif girişim yapıyoruz."
"65 Milyon € seviyesinden 55 Milyon € seviyesine geldik. 30-35 Milyon € seviyesine gelmek istiyoruz. Galatasaray'ın 95 Milyon € harcayarak başarısız olduğu sezonlar var. Doğru bütçe ile başarılar yakalamak istiyoruz. Zor olanın peşinden geçiyoruz. Geçmişte bunları yapan yöneticiler, şu anda hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyor. Biz de para harcayıp 'Bizden sonra gelen öder' diyebilirdik. Ancak bu yapı artık sürdürülemez."
"Bir takım kulüpler, bu bozuk sistemden avantaj ağlıyor. Bu bozuk sistemin düzelmesini istemiyorlar. Çalışan ve adaleti sistem istiyoruz. Bu böyle bir sistemde başarılı oluruz. Galatasaray'a sezon içerisinde ciddi bir operasyon yapıldı. Operasyon haftalarında ciddi hatalar yapan hakemler de liste dışı kaldı. Geçen gün bir liste çıkarttım. Hangi hakemin, hangi takımın maçlarını yönettiğini ve hangi takımların maçlarından sonra cezalandırıldığını istedim. Belli kulüplerin aleyhine hata yapan hakemlerin ceza aldığı ve o kulüplerin az hakemle devam ettiği ortaya çıkacak."
"Bankalara olan borcu ödemeyebilmek adına ilave nakit yaratma projelerimiz de var. Stratejimiz oldukça doğru. Uygulamada bazen arzu ettiğimiz hız olmuyor. Kişilerle aynı fikirleri paylaşmadığınızı da yolda görebilirsiniz. Gereken bütün değişimleri yapıyoruz. Popüler olma uğruna Galatasaray'ın geleceğini yakmıyoruz."
"Tam tarihi hatırlamıyorum ama Kulüpler Birliği adına 3 başkan, MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya giderek 9 hakemin maç yönetmemesi için başvuruda bulundu. Bu hakemlerin çoğu, görevden alınanlar içerisinde bunlar var. Üstüne 4 tane daha var. Bu yüzden 'Kimin listesi?' dedim. Kulüpler Birliği onayı olmadan MHK ve TFF'ye bu iş dikte edildi. Kulüpler Birliği'ndeki mekanizma o gün sona erdi. Gelecekteki TFF seçimi için bile lobi yapanlar var."
"Bu 9 hakemin, liste dışı kalması beni rahatsız ediyor. Hangi maçta, hangi takıma hata yapmışlar? Bunu incelemek lazım. Kalanlar niye kaldı, gidenler niye gitti? Bu hakemlerin gitmesini isteyenler oldu mu? Hangi maçları iyi yönetmedikleri için görevden alındılar? Bazı kulüplerin hakem atamalarında orantısız isteği olmuş mudur? Bunlar olurken, istediğiniz kadar hakem, TFF Başkanı, MHK Başkanı değiştirin. Sadece anlık kamuoyunda tepkiler azalır."
"Bir takımın harcama limitini genişletiyorsunuz ama borçlanarak sizle haksız rekabet ediyor. Dünyada buna önlem almaya çalışıyorlar. Kişisel sermayelerin girdiği kulüpler ciddi şekilde inceleniyor. Türkiye'de de bu lazım. UEFA'nın FFP kuralları her ülkede uygulanmalı. Ancak Türkiye'de buna gözlerimizi kapattık.
"Erteleme konusunu TFF, Kulüpler Birliği'ne sordu. Barcelona maçını oynamadan 'Kar geliyor, birçok takım mağdur olabilir. Sahalar bozulur ve sakatlıklar olur' dedik. Bazı kulüpler, 'O istiyorsa yapmayayım' diyor. Yarışa ciddi de bir etkisi olmayacaktı. 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ertelendi ama Süper Lig kulüpleri anlaşamadı. Oy çokluğu ile TFF'ye olumsuz yanıt verildi."
"Yayın ihalesi için kamuoyunda algı savaşı var. Mevcut yayıncı kuruluş 500 milyon dolardan ihale aldı. Her sene indirim aldı. 200 milyon dolara kadar indi. O kuruluş ödeyemediği zaman indirim alıyor. Buna birçok kulüp katılmadı. 500 milyon dolara imza atıyorsunuz ve buna göre harcamalar yapıyorsunuz. Siz rakamdan vazgeçiyorsunuz ama benim alacaklım vazgeçmiyor."
"Yayıncı kuruluş yeniden ihaleye girdi. Davranış konusu ve geçmiş ihale konusunda uygulanış problemi var. İhaleye şartlarına uymayan teklif verdiler. Bu senenin altına indiler. Siz hesabınızı yanlış yapacaksınız ama ben kulüp olarak bunun bedelini ödeyeceğim! Galatasaray olarak bunun kabul edilmemesini istiyorum."
"TFF'ye yayın ihalesi konusunda yetki verdik, görüşlerimizi dinlediler. Önümüzdeki haftalarda gelişmeler olacak. Saran grubunun teklifi var, bazı gruplarda en iyi teklifi onlar yaptı. Paket 1-A için tekrar konuşulacak. Kulüpler, mevcut yayıncı kuruluşla yapılan sözleşmede 'Her sene öldük, artık radikal bir karar alalım ve kere ölelim' diyorlar. Ortak bir karar var."
"Satmak için genç futbolcu sistemine girmedik. Bir futbol stratejisi belirledik. Arada tecrübeli oyuncularımız da olacak. Gençlerimizi değerlendirmek ve arzuları halinde gitmek istedikleri zaman, gelir elde etmeyi düşündük. Bunun aynısı altyapıda da var. Galatasaray'ın en iyi yetenekleri altyapısında bulundurarak, bunları geliştirerek, oyuncu ve bonservis geliri kazanmak istiyoruz. Bunda geç bile kaldık. Bu sistemden taviz vermeyeceğiz. En yetkin isimleri getirerek, bu sistemi uygulayacağız. Galatasaray'ın geleceği burada, umarım bizden sonra gelenler de devam eder."
FEGHOULİ - PVA - BERKAN - MOSTAFA
"Oyuncular birer insan. Mutlu oldukları yerden gitmek istemeyebilirler. Bazıları da mutsuz olur ve giderler. Transfer için birçok şartın doğru oluşması lazım. Bizim şartlarımıza uyarsa, transfere izin veririz. Sadece oyuncu satmak düşüncemiz değil. Bu seneki gibi tekrarlanan Avrupa başarıları istiyoruz. Potansiyeli çok yüksek oyuncularımız var. Sezon başından bugüne, bazı oyuncularımızın durumunda pozitif farklar var."
"Şirketlerin bile hesap etmediği kur farkı oldu. Geldiğimizden beri %50 kur farkı oldu. Sponsorluk sayısı ve gelirlerini ilk dönemde arttırdık. Zaten bunları paylaşacağız. Ancak sonrasında çok ciddi bir kur farkı oluştu. Ekonominin zor olduğu, şirketlerin bile zorlandığı dönemde gelirlerimizi arttırmaya çalışacağız. Bize üç sene görev verildi. Çok ciddi başarılar ve yeni sponsorluklar için söz verdik. Galatasaray'ı bir marka gibi yöneteceğiz. Sporda kısa vadeli başarılar, uzun vadeli başarısızlıkları örtüyor. Kısa vadede başarı gelmeyince, uzun süreçte yapmak istediklerinizi de bu durum örtüyor."
"Yabancı bir sosyal medya sitesinden, Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları bu haber buluyor ve onu paylaşıyor. Sonrasında yabancı kuruluşlar onu haber yapıyor. Artık bunları yalanlamakla uğraşamıyoruz."
Galatasaray Adası, uzun süredir kullanıma kapalıydı. Bir çok kişi bu konuda uğraş verdi eski yeni, çok emek veren oldu. Davaları çok yakından iyi takip ettik. Bu yönetimsel bir başarı olarak görülmemeli bu Galatasaray'ın başarısıdır. Önceliğimiz Kemerburgaz, Ada ve Mecidiyeköy bunlardan sonra salon ile ilgili çalışmalarımız var. İnşaat maliyetleri arttı, ona göre tekrar finansal modeli planlıyoruz."
Domenec Torrent çok zor bir dönemde geldi. Özellikle kısa dönemde çok fazla maç sayısı vardı. İstediği değişiklikleri yapmak için çok zamanı olmadı, üstelik Galatasaray'ın efsanesinden sonra geldi, ciddi anlamda haksız eleştiriye tabi tutuldu. Torrent ve ekibi çok ciddi çalışıyorlar. Çok ciddi raporlamalar geliyor bize. Oyuncularımızın pozitif gelişimleri de görüyorum. Ben bu seneki çalışmaların, pozitif etkilerini önümüzdeki sezon göreceğimizi düşünüyorum. Torrent'in şu ana kadar yaptıklarından, insanlığından, Galatasaray'a uyumundan çok memnunum.