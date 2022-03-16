Fatih Terim kullanamadı dedi Torrent'in raporlarını açıkladı!

"Satmak için genç futbolcu sistemine girmedik. Bir futbol stratejisi belirledik. Arada tecrübeli oyuncularımız da olacak. Gençlerimizi değerlendirmek ve arzuları halinde gitmek istedikleri zaman, gelir elde etmeyi düşündük. Bunun aynısı altyapıda da var. Galatasaray'ın en iyi yetenekleri altyapısında bulundurarak, bunları geliştirerek, oyuncu ve bonservis geliri kazanmak istiyoruz. Bunda geç bile kaldık. Bu sistemden taviz vermeyeceğiz. En yetkin isimleri getirerek, bu sistemi uygulayacağız. Galatasaray'ın geleceği burada, umarım bizden sonra gelenler de devam eder."