Fatih Terim kullanamadı dedi Torrent'in raporlarını açıkladı!

"Türk futbolu yanlış yönetilir ve yayın havuzunun değeri düşerse, her şey düşünülebilir. Anadolu kulüplerini çok önemsiyoruz. Ancak 2-3 kulüp değil, her kulüp ortak karar almalı. Türk futbolunda bozuk sistem devam ederse, her türlü kararı alırız."