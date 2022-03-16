Fatih Terim gidince onu da göndermişlerdi! Galatasaray'a 3 milyon euroluk piyango
Fatih Terim döneminde toplamda 8 milyon euro'ya transfer edilen ve özellikle son 1,5 sezondur gösterdiği performansla saç baş yolduran tecrübeli futbolcu için Galatasaray'a 3 milyon euro ödeneceği ortaya çıktı.
Galatasaray'da Domenec Torrent, beklerin önemi Beşiktaş maçında bir kez daha dikkat çekti.
Galatasaray'da Christian Luyindama bereketi yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların kiralama ücretine 3 milyon euro, zorunlu satın alma bedeline ise 5 milyon euro olmak üzere toplamda 8 milyon euro ödeyerek Standart Liege'den kadrosuna kattığı Luyindama, kiralık gittiği Suudi Arabistan'da takımın vazgeçilmezi haline geldi.
Galatasaray'daki ilk yıllarındaki performansıyla taraftarların sevgilisi haline "Boss" (Patron) lakaplı Kongolu futbolcunun hayatındaki dönüm noktası Kasım 2019'da gerçekleşti. Ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti adına Gambiya ile oynanan milli maçta sakatlanarak sezonu kapatan 28 yaşındaki o gün bugündür eski günlerine dönemedi.
Özellikle 26 Eylül'de Galatasaray'ın sahasında Göztepe ile oynadığı maçta ilk yarının son dakikalarında yaptığı bariz hatayla takımına gol yediren Luyindama, Fatih Terim'in hışmına uğramış; devre arasında oyundan alınarak, 13 Aralık'ta oynanan Demir Grup Sivasspor maçına kadar ligde forma şansı bulamamıştı.
Al Taawon'un hocası Portekizli Jose Gomes'in gözüne giren Luyindama için Arapların sene sonu Galatasaray'ın kapısını çalmasını bekleniyor. 3 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Kongolu stoper için Galatasaray, oradan gelecek parayla transfere kaynak aktaracak. 1,91 boyundaki stoper, Galatasaray'da 79 maçta 5 gol, 2 de asist kaydederken, Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 3 milyon euro.