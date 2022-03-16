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GalatasarayFatih Terim gidince onu da göndermişlerdi! Galatasaray'a 3 milyon euroluk piyango
HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim gidince onu da göndermişlerdi! Galatasaray'a 3 milyon euroluk piyango
• 16 Mart 2022 - 13:44 • Son Güncelleme:

Fatih Terim gidince onu da göndermişlerdi! Galatasaray'a 3 milyon euroluk piyango

Fatih Terim döneminde toplamda 8 milyon euro'ya transfer edilen ve özellikle son 1,5 sezondur gösterdiği performansla saç baş yolduran tecrübeli futbolcu için Galatasaray'a 3 milyon euro ödeneceği ortaya çıktı.

• 16 Mart 2022 - 13:44 • Son Güncelleme:
1Fatih Terim gidince onu da göndermişlerdi Galatasaraya 3 milyon euroluk piyango
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Galatasaray'da Domenec Torrent, beklerin önemi Beşiktaş maçında bir kez daha dikkat çekti.

2Fatih Terim gidince onu da göndermişlerdi Galatasaraya 3 milyon euroluk piyango

Sacha Boey, Patrick van Aanholt ve Omar Elabdellaoui'nin performansı Torrent'in beklere verdiği önemle arttı. İspanyol teknik adam, oyun içinde iki beki de içe kat ettirerek orta sahayı kalabalık tutuyor ve böylece pas opsiyonlarını artırıyor.

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Takımın eleştirilen ikilisi Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'nın arkasında durdu ve değerli olduklarını hissettirdi. Erick Pulgar yeni olmasına rağmen formayı hak edene verdi.

4Fatih Terim gidince onu da göndermişlerdi Galatasaraya 3 milyon euroluk piyango

Berkan ve Taylan'ın aynı anda sahada olduğu maçlarda Galatasaray hep defansif bir görüntü çizerken Torrent, Berkan'ı ofansif olarak da kullanmaya başladı.

5Fatih Terim gidince onu da göndermişlerdi Galatasaraya 3 milyon euroluk piyango

Galatasaray'da Christian Luyindama bereketi yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların kiralama ücretine 3 milyon euro, zorunlu satın alma bedeline ise 5 milyon euro olmak üzere toplamda 8 milyon euro ödeyerek Standart Liege'den kadrosuna kattığı Luyindama, kiralık gittiği Suudi Arabistan'da takımın vazgeçilmezi haline geldi.

6Fatih Terim gidince onu da göndermişlerdi Galatasaraya 3 milyon euroluk piyango

Galatasaray'daki ilk yıllarındaki performansıyla taraftarların sevgilisi haline "Boss" (Patron) lakaplı Kongolu futbolcunun hayatındaki dönüm noktası Kasım 2019'da gerçekleşti. Ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti adına Gambiya ile oynanan milli maçta sakatlanarak sezonu kapatan 28 yaşındaki o gün bugündür eski günlerine dönemedi.

7Fatih Terim gidince onu da göndermişlerdi Galatasaraya 3 milyon euroluk piyango

Özellikle 26 Eylül'de Galatasaray'ın sahasında Göztepe ile oynadığı maçta ilk yarının son dakikalarında yaptığı bariz hatayla takımına gol yediren Luyindama, Fatih Terim'in hışmına uğramış; devre arasında oyundan alınarak, 13 Aralık'ta oynanan Demir Grup Sivasspor maçına kadar ligde forma şansı bulamamıştı.

8Fatih Terim gidince onu da göndermişlerdi Galatasaraya 3 milyon euroluk piyango

O karşılaşmada yaptığı pas hatası sonucu gelişen Sivasspor atağı sonrası Fernando Muslera ile çarpışarak; hem gole sebebiyet vermiş, hem de Uruguaylı kalecinin aylar süren sakatlığına neden olmuştu.

9Fatih Terim gidince onu da göndermişlerdi Galatasaraya 3 milyon euroluk piyango

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in biletini kestiği Luyindama, ocak ayı transfer penceresinde Suudi Arabistan'ın Al Taawon takımının yolunu tutmuştu. Suudi Profesyonel Lig'de son 4 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan "Boss", takımın "emniyet sibobu" haline geldi.

10Fatih Terim gidince onu da göndermişlerdi Galatasaraya 3 milyon euroluk piyango

Al Taawon'un hocası Portekizli Jose Gomes'in gözüne giren Luyindama için Arapların sene sonu Galatasaray'ın kapısını çalmasını bekleniyor. 3 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Kongolu stoper için Galatasaray, oradan gelecek parayla transfere kaynak aktaracak. 1,91 boyundaki stoper, Galatasaray'da 79 maçta 5 gol, 2 de asist kaydederken, Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 3 milyon euro.

11Fatih Terim gidince onu da göndermişlerdi Galatasaraya 3 milyon euroluk piyango

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