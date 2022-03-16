Fatih Terim 'Florya'da bıraksanız malzemecilik bile yapar' demişti! Derbide yenen golün faturası ona çıktı

GÜRCAN BİLGİÇ: Gerginlik ve maç öncesindeki kamp döneminde Galatasaray maça mental olarak çok iyi hazırlanmıştı. Tek şanslarının ilk yarıda skoru almak olduğunun da farkındalardı. Yüksek tempo oynadılar, seyirciyi arkalarına aldılar ve Beşiktaş'ı adeta sahadan sildiler. İkinci yarı ise Barcelona maçının kopyası oldu. Kapanıp, rakibin ne yapacağına baktılar. Beşiktaş iki oyun dengesinde de çözüm üretemedi. Sahanın gerginliğine oyuncular da katıldı ve performans olarak geri gittiler. Bir nevi Torrent'in taç giyme törenini izledik. Kenardan ve sahadan en yüksek verimin geldiği karşılaşmaydı.