Fatih Terim 'Florya'da bıraksanız malzemecilik bile yapar' demişti! Derbide yenen golün faturası ona çıktı
Hem Beşiktaş galibiyeti hem de Barcelona maçı öncesi Galatasaray'ın son durumunu analiz eden ünlü spor yazarları derbide kötü performans gösteren sarı kırmızılı oyuncuya dikkat çekti. Torrent'in Beşiktaş galibiyetiyle rahatladığını ifade eden yazarlar İspanyol hocanın sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağına işaret etti.
Sabah spor yazarları, Galatasaray'ın gündemini, geleceğini, Kerem Aktürkoğlu'nu, Domenec Torrent'i ve Barcelona maçını yorumladı. İşte ünlü yazarların o analizleri...
ÖMER ÜRÜNDÜL: G.Saray'ın Barcelona deplasmanındaki moralle, Beşiktaş maçında erteleme konusu gündeme gelmese de gene seyircisiyle bütünleşip etkili olacağı belliydi. Ama şu bir gerçek ki; erteleme gerilimi futbolcuları daha fazla motive etti.
LEVENT TÜZEMEN: Galatasaraylı oyuncuların performansını Başkan Burak Elmas yükseltti. Futbolcularına sahip çıkan, onları koruyan söylemlerde bulundu. Barcelona maçı öncesi Domenec'in yapmak istediği rotasyona oyuncularının karşı çıkması ve 'İki maçı da çıkar oynarız" demeleri etkileyiciydi. Ancak Torrent'in yaptığı değişiklikler az daha maçı kaybettiriyordu. İyi oynayan Feghouli'yi çıkarıp Cicaldau'yu almak orta sahadaki güç dengesini bozdu. 80'de Kerem'in yerine giren Ömer Bayram sarı kart gördü ve yenilen golün pas hatasını yaptı.
GÜRCAN BİLGİÇ: Gerginlik ve maç öncesindeki kamp döneminde Galatasaray maça mental olarak çok iyi hazırlanmıştı. Tek şanslarının ilk yarıda skoru almak olduğunun da farkındalardı. Yüksek tempo oynadılar, seyirciyi arkalarına aldılar ve Beşiktaş'ı adeta sahadan sildiler. İkinci yarı ise Barcelona maçının kopyası oldu. Kapanıp, rakibin ne yapacağına baktılar. Beşiktaş iki oyun dengesinde de çözüm üretemedi. Sahanın gerginliğine oyuncular da katıldı ve performans olarak geri gittiler. Bir nevi Torrent'in taç giyme törenini izledik. Kenardan ve sahadan en yüksek verimin geldiği karşılaşmaydı.
LEVENT TÜZEMEN: Torrent'in hâlâ sınıfı geçtiğini düşünmüyorum. Maç sonu Kerem'i omuzlara alması 'Beni kurtardın çocuk' anlamındaydı. Bu aşırı sevgi gösterisi diğer oyuncularda rahatsızlık yaratabilir. Üstelik Barcelona maçında Torrent ile Kerem taktik konusunda anlaşmazlık yaşamıştı. Bu omza alma olayı teknik adamın oyuncusuna biat ettiğini gösteriyor.
LEVENT TÜZEMEN: Avrupa'da dikine oynayan, çabuk ve hızlı hücum edebilen, hareketli topa mükemmel vurabilen oyuncu sayısı çok az. Kerem bu özelliklere sahip bir oyuncu. Avrupa'nın yakın takibe almasını doğal karşılıyorum. Eğer G.Saray, Barcelona'yı geçer ve kazanılacak zaferde Kerem'in payı olursa kulüp, transfer ücretini 30 milyon Euro'dan aşağı açmaz. Ama şu gerçek; Kerem, Avrupa'nın kıskacına girdi. G.Saray bu transferi doğru yönetmelidir.
ALİ GÜLTİKEN: Tabii ki artık Türkiye'de kulüplerin 20-25 milyon Euro civarında bir takım bütçesi oluşturma noktasına geldiği bir durumda eldeki oyunculara gelecek yüksek bedelli tekliflere hiçbir takımın 'Hayır' deme lüksünün olmadığını düşünüyorum. İşin mali boyutu ciddi seviyelerde. O yüzden çıkış yolu arayan takımların en önemli kalemlerinden biri, oyuncu satışı. Kerem transferinde olduğu gibi fırsatı yakalayan her takım bunu kullanmak isteyecektir.