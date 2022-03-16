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GalatasarayFatih Terim 'Florya'da bıraksanız malzemecilik bile yapar' demişti! Derbide yenen golün faturası ona çıktı
HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim 'Florya'da bıraksanız malzemecilik bile yapar' demişti! Derbide yenen golün faturası ona çıktı
• 16 Mart 2022 - 15:53 • Son Güncelleme:

Fatih Terim 'Florya'da bıraksanız malzemecilik bile yapar' demişti! Derbide yenen golün faturası ona çıktı

Hem Beşiktaş galibiyeti hem de Barcelona maçı öncesi Galatasaray'ın son durumunu analiz eden ünlü spor yazarları derbide kötü performans gösteren sarı kırmızılı oyuncuya dikkat çekti. Torrent'in Beşiktaş galibiyetiyle rahatladığını ifade eden yazarlar İspanyol hocanın sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağına işaret etti.

• 16 Mart 2022 - 15:53 • Son Güncelleme:
1Fatih Terim Floryada bıraksanız malzemecilik bile yapar demişti Derbide yenen golün faturası ona çıktı
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Sabah spor yazarları, Galatasaray'ın gündemini, geleceğini, Kerem Aktürkoğlu'nu, Domenec Torrent'i ve Barcelona maçını yorumladı. İşte ünlü yazarların o analizleri...

2Fatih Terim Floryada bıraksanız malzemecilik bile yapar demişti Derbide yenen golün faturası ona çıktı

ÖMER ÜRÜNDÜL: G.Saray'ın Barcelona deplasmanındaki moralle, Beşiktaş maçında erteleme konusu gündeme gelmese de gene seyircisiyle bütünleşip etkili olacağı belliydi. Ama şu bir gerçek ki; erteleme gerilimi futbolcuları daha fazla motive etti.

3Fatih Terim Floryada bıraksanız malzemecilik bile yapar demişti Derbide yenen golün faturası ona çıktı

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaraylı oyuncuların performansını Başkan Burak Elmas yükseltti. Futbolcularına sahip çıkan, onları koruyan söylemlerde bulundu. Barcelona maçı öncesi Domenec'in yapmak istediği rotasyona oyuncularının karşı çıkması ve 'İki maçı da çıkar oynarız" demeleri etkileyiciydi. Ancak Torrent'in yaptığı değişiklikler az daha maçı kaybettiriyordu. İyi oynayan Feghouli'yi çıkarıp Cicaldau'yu almak orta sahadaki güç dengesini bozdu. 80'de Kerem'in yerine giren Ömer Bayram sarı kart gördü ve yenilen golün pas hatasını yaptı.

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GÜRCAN BİLGİÇ: Gerginlik ve maç öncesindeki kamp döneminde Galatasaray maça mental olarak çok iyi hazırlanmıştı. Tek şanslarının ilk yarıda skoru almak olduğunun da farkındalardı. Yüksek tempo oynadılar, seyirciyi arkalarına aldılar ve Beşiktaş'ı adeta sahadan sildiler. İkinci yarı ise Barcelona maçının kopyası oldu. Kapanıp, rakibin ne yapacağına baktılar. Beşiktaş iki oyun dengesinde de çözüm üretemedi. Sahanın gerginliğine oyuncular da katıldı ve performans olarak geri gittiler. Bir nevi Torrent'in taç giyme törenini izledik. Kenardan ve sahadan en yüksek verimin geldiği karşılaşmaydı.

5Fatih Terim Floryada bıraksanız malzemecilik bile yapar demişti Derbide yenen golün faturası ona çıktı

ÖMER ÜRÜNDÜL: Barcelona beraberliği ve üstüne derbi galibiyeti Torrent'i rahatlattı.

6Fatih Terim Floryada bıraksanız malzemecilik bile yapar demişti Derbide yenen golün faturası ona çıktı

ALİ GÜLTİKEN: Torrent, G.Saray'da sezon sonuna kadar kalır.

7Fatih Terim Floryada bıraksanız malzemecilik bile yapar demişti Derbide yenen golün faturası ona çıktı

GÜRCAN BİLGİÇ: Torrent'in oyuncuların saygısını kazandığını gördük. Terim'den sonra zor bir süreci bitirdi. Barcelona'yı elerlerse planlarının önündeki tüm engeller kalkar.

8Fatih Terim Floryada bıraksanız malzemecilik bile yapar demişti Derbide yenen golün faturası ona çıktı

LEVENT TÜZEMEN: Torrent'in hâlâ sınıfı geçtiğini düşünmüyorum. Maç sonu Kerem'i omuzlara alması 'Beni kurtardın çocuk' anlamındaydı. Bu aşırı sevgi gösterisi diğer oyuncularda rahatsızlık yaratabilir. Üstelik Barcelona maçında Torrent ile Kerem taktik konusunda anlaşmazlık yaşamıştı. Bu omza alma olayı teknik adamın oyuncusuna biat ettiğini gösteriyor.

9Fatih Terim Floryada bıraksanız malzemecilik bile yapar demişti Derbide yenen golün faturası ona çıktı

LEVENT TÜZEMEN: Avrupa'da dikine oynayan, çabuk ve hızlı hücum edebilen, hareketli topa mükemmel vurabilen oyuncu sayısı çok az. Kerem bu özelliklere sahip bir oyuncu. Avrupa'nın yakın takibe almasını doğal karşılıyorum. Eğer G.Saray, Barcelona'yı geçer ve kazanılacak zaferde Kerem'in payı olursa kulüp, transfer ücretini 30 milyon Euro'dan aşağı açmaz. Ama şu gerçek; Kerem, Avrupa'nın kıskacına girdi. G.Saray bu transferi doğru yönetmelidir.

10Fatih Terim Floryada bıraksanız malzemecilik bile yapar demişti Derbide yenen golün faturası ona çıktı

ALİ GÜLTİKEN: Tabii ki artık Türkiye'de kulüplerin 20-25 milyon Euro civarında bir takım bütçesi oluşturma noktasına geldiği bir durumda eldeki oyunculara gelecek yüksek bedelli tekliflere hiçbir takımın 'Hayır' deme lüksünün olmadığını düşünüyorum. İşin mali boyutu ciddi seviyelerde. O yüzden çıkış yolu arayan takımların en önemli kalemlerinden biri, oyuncu satışı. Kerem transferinde olduğu gibi fırsatı yakalayan her takım bunu kullanmak isteyecektir.

11Fatih Terim Floryada bıraksanız malzemecilik bile yapar demişti Derbide yenen golün faturası ona çıktı

GÜRCAN BİLGİÇ: Sadece Kerem değil, parlayan başka oyuncular da var. Ne yazık ki kulüplerimizin hiçbiri oyuncularını tutacak durumda değil. Kerem için de sıkı bir pazarlık olacaktır. Herkesin gözü Barcelona maçında olacak. Sadece Kerem için değil, Marcao da gündemde olacaktır.

12Fatih Terim Floryada bıraksanız malzemecilik bile yapar demişti Derbide yenen golün faturası ona çıktı

ÖMER ÜRÜNDÜL: Avrupa, Kerem Aktürkoğlu takibini bırakmayacaktır ve mutlaka birden fazla teklif gelecektir. Çünkü özel yeteneklerini, kendine iyi bakıp fizik gücüyle bütünleştiriyor. G.Saray da gelecek tekliflerde iyi bir bonservis bedeliyle bu işi halledecektir.

13Fatih Terim Floryada bıraksanız malzemecilik bile yapar demişti Derbide yenen golün faturası ona çıktı

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