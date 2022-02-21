Fatih Terim büyük umutlarla aldı Torrent kadro dışı bıraktı! İşte 22'lik orta sahanın yeni adresi...

Steaua Bükreş'in eski teknik direktörlerinden Edi Iordanescu, Morutan'ın Galatasaray'a çok erken gittiğini ve biraz daha beklemesi gerektiğini ifade etmişti. Telekom Sport'a konuşan Iordanescu, "Ben 6 ay daha Steaua Bükreş'te forması giymesi halinde Galatasaray'a daha hazır ve iyi gideceğini düşünüyordum. Çok erken bir transferdi." dedi.