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GalatasarayFatih Terim büyük umutlarla aldı Torrent kadro dışı bıraktı! İşte 22'lik orta sahanın yeni adresi...
HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim büyük umutlarla aldı Torrent kadro dışı bıraktı! İşte 22'lik orta sahanın yeni adresi...
• 21 Şubat 2022 - 11:20 • Son Güncelleme:

Fatih Terim büyük umutlarla aldı Torrent kadro dışı bıraktı! İşte 22'lik orta sahanın yeni adresi...

Galatasaray son dakika haberleri... Yaz ayı transfer döneminde büyük umutlarla alınmasına rağmen 35 maçta 4 gol 5 asistlik performansıyla pek de iç açmayan 22 yaşındaki orta sahanın Göztepe maçı öncesi kadro dışı kalması şok etkisi yarattı.

• 21 Şubat 2022 - 11:20 • Son Güncelleme:
1Fatih Terim büyük umutlarla aldı Torrent kadro dışı bıraktı İşte 22lik orta sahanın yeni adresi...
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Galatasaray'ın ligdeki kötü gidişini değerlendiren Mısır basını, sarı-kırmızılı takımda forma giyen Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed'in küme düşme korkusu yaşadığını yazdı.

2Fatih Terim büyük umutlarla aldı Torrent kadro dışı bıraktı İşte 22lik orta sahanın yeni adresi...

Star'ın Mısır basınından derlediği habere göre; Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalınan maçta sarı-kırmızılı takımı attığı golle kurtardı. Ancak Mısırlı golcü için, "Mostafa Mohamed, Galatasaray'da küme düşme korkusuyla karşı karşıya" ifadelerine yer verildi.

3Fatih Terim büyük umutlarla aldı Torrent kadro dışı bıraktı İşte 22lik orta sahanın yeni adresi...

Haberde Galatasaray için, "Son dönemde aldığı felaket sonuçlar ve 29 puanla sıralamada 13. sıraya düşmesi nedeniyle ikinci lige düşme tehlikesiyle karşı karşıya." değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığının ardından yerine getirilen yeni teknik direktör Domenec Torrent'in de takımın kötü gidişatını değiştiremediği belirtildi.

4Fatih Terim büyük umutlarla aldı Torrent kadro dışı bıraktı İşte 22lik orta sahanın yeni adresi...

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, bu sezon 30 resmi maçta forma şansı buldu. 30 karşılaşmanın yalnızca 11'inde ilk 11'de yer alan golcü oyuncu, 7 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulunabildi.

5
6Fatih Terim büyük umutlarla aldı Torrent kadro dışı bıraktı İşte 22lik orta sahanın yeni adresi...

Galatasaray'ın sezon başında Steaua Bükreş'ten büyük umutlarla transfer ettiği Olimpiu Morutan, Sarı Kırmızılılarla sezona iyi girse de ardından büyük düşüş yaşadı. Rumen yıldız, Fatih Terim ve Domenec Torrent dönemlerinde istikrar yakalayamadı ve gözden düştü.

7Fatih Terim büyük umutlarla aldı Torrent kadro dışı bıraktı İşte 22lik orta sahanın yeni adresi...

Devre arasında Yeni Malatyaspor'a kiralanacağı iddia edilen Morutan, Galatasaray'da kalmaya karar vermişti.

8Fatih Terim büyük umutlarla aldı Torrent kadro dışı bıraktı İşte 22lik orta sahanın yeni adresi...

Fatih Terim'in ardından göreve getirilen Domenec Torrent de Morutan'da istediğini bulamadı. İspanyol teknik direktör genç yıldızı Göztepe maçının kadrosuna dahil etmedi. Morutan'ın herhangi bir sağlık sorunun olmadığı belirtilirdi.

9Fatih Terim büyük umutlarla aldı Torrent kadro dışı bıraktı İşte 22lik orta sahanın yeni adresi...

Galatasaray'da iyice gözden düşen Olimpiu Morutan'ın sezon sonunda Sarı Kırmızılılardan ayrılacağı iddia ediliyor. Galatasaray, Morutan'ın bonservisi için Steaua Bükreş'e 4.1 milyon Euro ödedi. Rumen basını Morutan'ın sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağını iddia ederken Sarı Kırmızılı kulübün de Olimpiu Morutan'a transfer görüşmeleri için izin verdiği belirtildi.

10Fatih Terim büyük umutlarla aldı Torrent kadro dışı bıraktı İşte 22lik orta sahanın yeni adresi...

Rusya ve Polonya'dan bazı takımların Olimpiu Morutan'a ilgi gösterdiği ifade edilen haberde Morutan'ın 5 milyon Euro piyasa değeri olduğu ve Galatasaray'ın da 5 milyon Euroluk bir teklifi kabul edebileceği aktarıldı.

11Fatih Terim büyük umutlarla aldı Torrent kadro dışı bıraktı İşte 22lik orta sahanın yeni adresi...

Steaua Bükreş'in eski teknik direktörlerinden Edi Iordanescu, Morutan'ın Galatasaray'a çok erken gittiğini ve biraz daha beklemesi gerektiğini ifade etmişti. Telekom Sport'a konuşan Iordanescu, "Ben 6 ay daha Steaua Bükreş'te forması giymesi halinde Galatasaray'a daha hazır ve iyi gideceğini düşünüyordum. Çok erken bir transferdi." dedi.

12Fatih Terim büyük umutlarla aldı Torrent kadro dışı bıraktı İşte 22lik orta sahanın yeni adresi...

Rumen basını ayrıca Morutan'ın Domenec Torrent'e sitem ettiğini iddia etti. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Morutan ile birlikte Alpaslan Öztürk ve Arda Turan'ı da Göztepe maçının kadrosuna dahil etmedi.

13Fatih Terim büyük umutlarla aldı Torrent kadro dışı bıraktı İşte 22lik orta sahanın yeni adresi...

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