Fatih Terim büyük umutlarla aldı Torrent kadro dışı bıraktı! İşte 22'lik orta sahanın yeni adresi...
Galatasaray son dakika haberleri... Yaz ayı transfer döneminde büyük umutlarla alınmasına rağmen 35 maçta 4 gol 5 asistlik performansıyla pek de iç açmayan 22 yaşındaki orta sahanın Göztepe maçı öncesi kadro dışı kalması şok etkisi yarattı.
Galatasaray'ın ligdeki kötü gidişini değerlendiren Mısır basını, sarı-kırmızılı takımda forma giyen Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed'in küme düşme korkusu yaşadığını yazdı.
Star'ın Mısır basınından derlediği habere göre; Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalınan maçta sarı-kırmızılı takımı attığı golle kurtardı. Ancak Mısırlı golcü için, "Mostafa Mohamed, Galatasaray'da küme düşme korkusuyla karşı karşıya" ifadelerine yer verildi.
Haberde Galatasaray için, "Son dönemde aldığı felaket sonuçlar ve 29 puanla sıralamada 13. sıraya düşmesi nedeniyle ikinci lige düşme tehlikesiyle karşı karşıya." değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığının ardından yerine getirilen yeni teknik direktör Domenec Torrent'in de takımın kötü gidişatını değiştiremediği belirtildi.
Galatasaray'ın sezon başında Steaua Bükreş'ten büyük umutlarla transfer ettiği Olimpiu Morutan, Sarı Kırmızılılarla sezona iyi girse de ardından büyük düşüş yaşadı. Rumen yıldız, Fatih Terim ve Domenec Torrent dönemlerinde istikrar yakalayamadı ve gözden düştü.
Galatasaray'da iyice gözden düşen Olimpiu Morutan'ın sezon sonunda Sarı Kırmızılılardan ayrılacağı iddia ediliyor. Galatasaray, Morutan'ın bonservisi için Steaua Bükreş'e 4.1 milyon Euro ödedi. Rumen basını Morutan'ın sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağını iddia ederken Sarı Kırmızılı kulübün de Olimpiu Morutan'a transfer görüşmeleri için izin verdiği belirtildi.
Steaua Bükreş'in eski teknik direktörlerinden Edi Iordanescu, Morutan'ın Galatasaray'a çok erken gittiğini ve biraz daha beklemesi gerektiğini ifade etmişti. Telekom Sport'a konuşan Iordanescu, "Ben 6 ay daha Steaua Bükreş'te forması giymesi halinde Galatasaray'a daha hazır ve iyi gideceğini düşünüyordum. Çok erken bir transferdi." dedi.