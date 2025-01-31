Fanatik Trabzonsporlu Tom maçları stadyumda izlemek istiyor! Yetkililere afişli çağrı

İnşallah bu kez sesimizi duyarlar. Onunla tribünde ya da uygun bir yerde bir maç dahi olsa izlemek istiyoruz. Taraftar olarak orada bulunup, destek olmak istiyoruz. Bundan gurur duyuyorum. Etrafımdakilerin 'Tom'u sevmesi çok hoşuma gidiyor. Rakip takım taraftarı bile 'Tom'u takip ediyor. Hayatında hiç Trabzon’a gelmemiş insanlar bile 'Tom'u merak ediyor. Fenerbahçeli bir aile var, 'Tom'u takip ediyor ve seviyorlar. Bu sevgi ve ilginin birleştirici olduğunu düşünüyorum" dedi.