Fanatik Trabzonsporlu Tom maçları stadyumda izlemek istiyor! Yetkililere afişli çağrı
Trabzonspor taraftarı Evren Yolcu, 'Tom' adını verdiği kedisini, özel tasarımlı bordo mavili forma giydirip, omzunda gezdiriyor. Ekran başında maçları birlikte izlediği kedisinin stadyuma girmesine izin verilmeyen Yolcu, 'Tom'un fotoğrafının yer aldığı, üzerine, 'Ben ne zaman stada gireceğim?' yazılı afişleri sokakta aydınlatma direklerine yapıştırıp, destek istiyor.
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON, (DHA)
• 31 Ocak 2025 - 11:09 • Son Güncelleme:
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON, (DHA)
• 31 Ocak 2025 - 11:09 • Son Güncelleme: