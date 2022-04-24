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GalatasarayF.Bahçe'den sonra G.Saray'ın da yeni teknik direktörü belli oldu! 2 Mayıs'ta takımın başına geçecek
HaberlerGalatasaray Haberleri F.Bahçe'den sonra G.Saray'ın da yeni teknik direktörü belli oldu! 2 Mayıs'ta takımın başına geçecek
• 24 Nisan 2022 - 12:02 • Son Güncelleme:

F.Bahçe'den sonra G.Saray'ın da yeni teknik direktörü belli oldu! 2 Mayıs'ta takımın başına geçecek

Dün Jorge Jesus'un işini bitirmek için Portekiz'e uçan ve tecrübeli teknik adamla masaya oturan Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da yeni hocasını buldu. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün birleştiği tek bir isim var o da...

• 24 Nisan 2022 - 12:02 • Son Güncelleme:
1F.Bahçeden sonra G.Sarayın da yeni teknik direktörü belli oldu 2 Mayısta takımın başına geçecek
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Yeni başkanını 30 Nisan'da seçecek olan Galatasaray 'da, gelecek sezon nasıl bir yapılanmaya gidileceği büyük merak konusu. İki başkan adayı da çalışacakları grupları belirlemiş durumda. Eşref Hamamcıoğlu futbolun başına Cenk Ergün'ü, Metin Öztürk ise Levent Nazifoğlu'nu getirecek.

2F.Bahçeden sonra G.Sarayın da yeni teknik direktörü belli oldu 2 Mayısta takımın başına geçecek

Başkan adaylarının görüştüğü teknik direktörler de belli. Hamamcıoğlu'nun yabancı, Öztürk'ün ise yerli ısrarı sürüyor. Ancak adaylıklarını açıkladıkları ilk günden bu yana hoca borsasında da bazı değişiklikler yaşandı. İki başkan adayının listesindeki 1 numaralar güncellenmiş durumda.

3F.Bahçeden sonra G.Sarayın da yeni teknik direktörü belli oldu 2 Mayısta takımın başına geçecek
4F.Bahçeden sonra G.Sarayın da yeni teknik direktörü belli oldu 2 Mayısta takımın başına geçecek

İlk etapta Rudi Garcia'yı takımın başına getirmek isteyen Hamamcıoğlu, şu sıralarda ibreyi tamamen Daniel Farke'ye çevirdi. 45 yaşındaki Alman çalıştırıcının ismi kısa bir süre öncesine kadar Beşiktaş 'la da anılıyordu. Geçtiğimiz ay başında Krasnodar'daki görevinden ayrılan Farke, Türkiye'de çalışmaya çok sıcak bakıyor.

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OKAN BURUK'TA SORUN YOK!

Öztürk cephesinde ise ilk etapta düşünülen antrenör Nuri Şahin'di. Ancak Antalyaspor'un sert tepkisi ve sosyal medyada kavgaya dönen atışmalar sonrası, rota gündemdeki diğer aday olan Okan Buruk'a döndü. Geçtiğimiz günlerde yeniden Galatasaray camiasına dönmek istediğini belirten Okan hocanın önünde de herhangi bir engel bulunmuyor.

6F.Bahçeden sonra G.Sarayın da yeni teknik direktörü belli oldu 2 Mayısta takımın başına geçecek

Başkan seçilecek aday, transfer çalışmalarını ise futbol şubesinin başına geçecek isimle beraber yürütecek. Ya Levent Nazifoğlu ya da Cenk Ergün, listelerinde yer aldıkları başkan mazbatayı alır almaz, gelecek sezonun takviyeleri için kolları sıvayacak. Şimdiden menacerlerle görüşmelerin başladığı ve geniş çaplı transfer listelerinin hazırlandığı belirtiliyor.

7GALATASARAYDA BİR DE AYRILIK

GALATASARAY'DA BİR DE AYRILIK

30 Nisan'da yeni başkanını seçecek Galatasaray'dan yeni sezon öncesi son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da beklenmedik bir ayrılık yaşanmak üzere... Yıldız futbolcunun 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olacağı yeni takımı belli oldu. Bu arada Galatasaray taraftarları Domenec Torrent'e isyan etti. İşte son dakika haberinin detayları...

8F.Bahçeden sonra G.Sarayın da yeni teknik direktörü belli oldu 2 Mayısta takımın başına geçecek

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Altay maçının kadrosunu belirlerken altyapıdan genç oyunculara yine yer vermedi.

9F.Bahçeden sonra G.Sarayın da yeni teknik direktörü belli oldu 2 Mayısta takımın başına geçecek

İspanyol hocanın, Morutan ve Barış Alper Yılmaz'ı da İzmir'e götürmemesi şaşkınlıkla karşılandı.

10F.Bahçeden sonra G.Sarayın da yeni teknik direktörü belli oldu 2 Mayısta takımın başına geçecek

Sarı-kırmızılı takımın, ligde hiçbir iddiası olmamasına rağmen Torrent'in son haftalarda gençlere şans tanımaması taraftarları kızdırdı.

11F.Bahçeden sonra G.Sarayın da yeni teknik direktörü belli oldu 2 Mayısta takımın başına geçecek

Futbolseverler sosyal medyadan, "Gençler şimdi oynamayacaksa ne zaman forma giyecek", "Sezon sonunda gidecek olan Torrent, G.Saray'ın geleceğini değil kendini düşünüyor" yorumlarını yaptılar.

12F.Bahçeden sonra G.Sarayın da yeni teknik direktörü belli oldu 2 Mayısta takımın başına geçecek

Bu arada Sarı-Kırmızılı takımda dün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Futbolcular ve teknik heyet, Galatasaray Futbol Akademisi'nden çocuklara armağanlar verirken hatıra fotoğrafı da çektirildi.

13F.Bahçeden sonra G.Sarayın da yeni teknik direktörü belli oldu 2 Mayısta takımın başına geçecek

Domenec Torrent için dün özel bir gündü. Katalanların bayramı St.Jordi Günü dolayısıyla deneyimli çalıştırıcı idman öncesinde Florya'daki kadın çalışanlara gül hediye etti.

14F.Bahçeden sonra G.Sarayın da yeni teknik direktörü belli oldu 2 Mayısta takımın başına geçecek

Katalanlar St. Jordi gününde adet olduğu üzere eşlerine ve çevrelerindeki kadınlara gül dağıtıyor.

15F.Bahçeden sonra G.Sarayın da yeni teknik direktörü belli oldu 2 Mayısta takımın başına geçecek

Öte yandan sezon başında Romanya ekibi U. Craiova'dan 6.5 milyon Euro bedelle transfer edilen Alexandru Cicaldau, Serie A yolcusu...

16F.Bahçeden sonra G.Sarayın da yeni teknik direktörü belli oldu 2 Mayısta takımın başına geçecek

Sarı-kırmızılı kulüp ile 2026 Mayıs'ına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu için İtalyan temsilcisi Sampdoria ısrarını sürdürürken, Çizme basınına göre sezon sonunda G.Saray ile masaya oturulacak.

17F.Bahçeden sonra G.Sarayın da yeni teknik direktörü belli oldu 2 Mayısta takımın başına geçecek

Romanya Milli Takımı forması da giyen Cicaldau için Cenova ekibi 10 milyon Euro'yu gözden çıkarırken bu bedele G.Saray da sıcak bakıyor.

18F.Bahçeden sonra G.Sarayın da yeni teknik direktörü belli oldu 2 Mayısta takımın başına geçecek

Fakat G.Saray cephesi bir sonraki satıştan pay ve oynama bonuslarını da ekleyerek 24 yaşındaki oyuncudan daha fazla bir kazanç istiyor.

19F.Bahçeden sonra G.Sarayın da yeni teknik direktörü belli oldu 2 Mayısta takımın başına geçecek

24 yaşındaki Rumen yıldız bu sezon ligde 29 maçta 4 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı.

20F.Bahçeden sonra G.Sarayın da yeni teknik direktörü belli oldu 2 Mayısta takımın başına geçecek

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