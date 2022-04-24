F.Bahçe'den sonra G.Saray'ın da yeni teknik direktörü belli oldu! 2 Mayıs'ta takımın başına geçecek

OKAN BURUK'TA SORUN YOK!

Öztürk cephesinde ise ilk etapta düşünülen antrenör Nuri Şahin'di. Ancak Antalyaspor'un sert tepkisi ve sosyal medyada kavgaya dönen atışmalar sonrası, rota gündemdeki diğer aday olan Okan Buruk'a döndü. Geçtiğimiz günlerde yeniden Galatasaray camiasına dönmek istediğini belirten Okan hocanın önünde de herhangi bir engel bulunmuyor.