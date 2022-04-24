F.Bahçe'den sonra G.Saray'ın da yeni teknik direktörü belli oldu! 2 Mayıs'ta takımın başına geçecek
Dün Jorge Jesus'un işini bitirmek için Portekiz'e uçan ve tecrübeli teknik adamla masaya oturan Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da yeni hocasını buldu. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün birleştiği tek bir isim var o da...
Yeni başkanını 30 Nisan'da seçecek olan Galatasaray 'da, gelecek sezon nasıl bir yapılanmaya gidileceği büyük merak konusu. İki başkan adayı da çalışacakları grupları belirlemiş durumda. Eşref Hamamcıoğlu futbolun başına Cenk Ergün'ü, Metin Öztürk ise Levent Nazifoğlu'nu getirecek.
İlk etapta Rudi Garcia'yı takımın başına getirmek isteyen Hamamcıoğlu, şu sıralarda ibreyi tamamen Daniel Farke'ye çevirdi. 45 yaşındaki Alman çalıştırıcının ismi kısa bir süre öncesine kadar Beşiktaş 'la da anılıyordu. Geçtiğimiz ay başında Krasnodar'daki görevinden ayrılan Farke, Türkiye'de çalışmaya çok sıcak bakıyor.
OKAN BURUK'TA SORUN YOK!
Öztürk cephesinde ise ilk etapta düşünülen antrenör Nuri Şahin'di. Ancak Antalyaspor'un sert tepkisi ve sosyal medyada kavgaya dönen atışmalar sonrası, rota gündemdeki diğer aday olan Okan Buruk'a döndü. Geçtiğimiz günlerde yeniden Galatasaray camiasına dönmek istediğini belirten Okan hocanın önünde de herhangi bir engel bulunmuyor.
Başkan seçilecek aday, transfer çalışmalarını ise futbol şubesinin başına geçecek isimle beraber yürütecek. Ya Levent Nazifoğlu ya da Cenk Ergün, listelerinde yer aldıkları başkan mazbatayı alır almaz, gelecek sezonun takviyeleri için kolları sıvayacak. Şimdiden menacerlerle görüşmelerin başladığı ve geniş çaplı transfer listelerinin hazırlandığı belirtiliyor.
GALATASARAY'DA BİR DE AYRILIK
30 Nisan'da yeni başkanını seçecek Galatasaray'dan yeni sezon öncesi son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da beklenmedik bir ayrılık yaşanmak üzere... Yıldız futbolcunun 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olacağı yeni takımı belli oldu. Bu arada Galatasaray taraftarları Domenec Torrent'e isyan etti. İşte son dakika haberinin detayları...
Bu arada Sarı-Kırmızılı takımda dün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Futbolcular ve teknik heyet, Galatasaray Futbol Akademisi'nden çocuklara armağanlar verirken hatıra fotoğrafı da çektirildi.