• 30 Mart 2022 - 09:07 • Son Güncelleme:
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Doktora sesini yükseltti diye kesik yedi İngiliz kulübü harekete geçti
Mesut Özil ve Ozan Tufan gibi resmi olmasa da İsmail Kartal tarafından kesik yiyen, doktora sesini yükseltti diye özür beklenen yıldız futbolcunun İngiliz kulübü Wolwes'tan transfer teklifi aldığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'deki o sıcak gelişme...
• 30 Mart 2022 - 09:07 • Son Güncelleme:
1
Futbolda hayal kırıklığı yaratan bir sezonun sonuna doğru gelen Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı.
2
Ligde Vitor Pereira ile başlayan sezon, İsmail Kartal ile devam ederken, Portekizli teknik adamın dönemi oldukça kötü devam etmişti.
3
4
6
7
9
Sarı-lacivertli ekibin Arjantinli orta sahası Jose Sosa ve Ekvadorlu forvet oyuncusu Enner Valencia'nın kadro dışı kalacağı konuşuldu.
10
12
13
15
Wolverhampton'ın resmi adımları yakın zamanda transfer için adım atacak. Enner Valencia'ya Wolverhampton'ın yanı sıra İspanya ve Meksika'dan da taliplerin olduğu aktarıldı.
16