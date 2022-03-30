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FenerbahçeF.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Doktora sesini yükseltti diye kesik yedi İngiliz kulübü harekete geçti
HaberlerFenerbahçe Haberleri F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Doktora sesini yükseltti diye kesik yedi İngiliz kulübü harekete geçti
• 30 Mart 2022 - 09:07 • Son Güncelleme:

F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Doktora sesini yükseltti diye kesik yedi İngiliz kulübü harekete geçti

Mesut Özil ve Ozan Tufan gibi resmi olmasa da İsmail Kartal tarafından kesik yiyen, doktora sesini yükseltti diye özür beklenen yıldız futbolcunun İngiliz kulübü Wolwes'tan transfer teklifi aldığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'deki o sıcak gelişme...

• 30 Mart 2022 - 09:07 • Son Güncelleme:
1F.Bahçede sürpriz ayrılık Doktora sesini yükseltti diye kesik yedi İngiliz kulübü harekete geçti
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Futbolda hayal kırıklığı yaratan bir sezonun sonuna doğru gelen Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı.

2F.Bahçede sürpriz ayrılık Doktora sesini yükseltti diye kesik yedi İngiliz kulübü harekete geçti

Ligde Vitor Pereira ile başlayan sezon, İsmail Kartal ile devam ederken, Portekizli teknik adamın dönemi oldukça kötü devam etmişti.

3F.Bahçede sürpriz ayrılık Doktora sesini yükseltti diye kesik yedi İngiliz kulübü harekete geçti

Üst üste gelen olumsuz sonuçların ardından İsmail Kartal ile yoluna devam eden sarı-lacivertli ekip, son haftalarda toparlanma sürecine girdi.

4F.Bahçede sürpriz ayrılık Doktora sesini yükseltti diye kesik yedi İngiliz kulübü harekete geçti

Sezonu ikinci sırada bitirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, 30. haftanın sonunda 53 puanla 3. sırada yer alıyor.

5F.Bahçede sürpriz ayrılık Doktora sesini yükseltti diye kesik yedi İngiliz kulübü harekete geçti

Liglere verilen milli arada Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararları geldi.

6F.Bahçede sürpriz ayrılık Doktora sesini yükseltti diye kesik yedi İngiliz kulübü harekete geçti

Sarı-lacivertli yönetim, bu sezon beklentilerin altında kalan Mesut Özil ve sezon başında kiralandığı Watford'dan devre arasında geri çağırılan Ozan Tufan'ı, kadro dışı bıraktı.

7Fenerbahçeden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır."

8F.Bahçede sürpriz ayrılık Doktora sesini yükseltti diye kesik yedi İngiliz kulübü harekete geçti

Mesut Özil ve Ozan Tufan için alınan bu kadro dışı kararının ardından Fenerbahçe'de sular durulmadı.

9F.Bahçede sürpriz ayrılık Doktora sesini yükseltti diye kesik yedi İngiliz kulübü harekete geçti

Sarı-lacivertli ekibin Arjantinli orta sahası Jose Sosa ve Ekvadorlu forvet oyuncusu Enner Valencia'nın kadro dışı kalacağı konuşuldu.

10F.Bahçede sürpriz ayrılık Doktora sesini yükseltti diye kesik yedi İngiliz kulübü harekete geçti

Son haftalarda forma giyme şansına erişmekte zorlanan iki futbolcunun da kadro dışı bırakılmayacağı öğrenildi.

11F.Bahçede sürpriz ayrılık Doktora sesini yükseltti diye kesik yedi İngiliz kulübü harekete geçti

Kulüp doktorlarıyla yaşadığı tartışmalar nedeniyle kesik yiyen Enner Valencia'dan özür beklendiği söylendi.

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İngiliz basınında yer alan habere göre Wolverhampton sezon sonunda Enner Valencia için tekrar harekete geçecek.

13F.Bahçede sürpriz ayrılık Doktora sesini yükseltti diye kesik yedi İngiliz kulübü harekete geçti

Akşam Gazetesi'nin derlediği habere göre; Sezon başında da İngiliz ekibinin gündemine gelen Valencia için Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı.

14F.Bahçede sürpriz ayrılık Doktora sesini yükseltti diye kesik yedi İngiliz kulübü harekete geçti

Sözleşmesinin bitmesine kısa süre kala yıldız oyuncuyu satmaya sıcak bakan Fenerbahçe, 4-5 milyon euro aralığında bir bedel bekliyor.

15F.Bahçede sürpriz ayrılık Doktora sesini yükseltti diye kesik yedi İngiliz kulübü harekete geçti

Wolverhampton'ın resmi adımları yakın zamanda transfer için adım atacak. Enner Valencia'ya Wolverhampton'ın yanı sıra İspanya ve Meksika'dan da taliplerin olduğu aktarıldı.

16F.Bahçede sürpriz ayrılık Doktora sesini yükseltti diye kesik yedi İngiliz kulübü harekete geçti

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunda Tigres'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Enner Valencia, Sarı-Lacivertli forma altında toplam 62 maça çıkarken 23 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

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Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Enner Valencia'nın güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro.

18F.Bahçede sürpriz ayrılık Doktora sesini yükseltti diye kesik yedi İngiliz kulübü harekete geçti

 

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