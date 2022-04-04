F.Bahçe kurtuluyor! Yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve alınan iyi sonuçlarla birlikte 'gönderilsin' yorumları yapılan Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu. Son 6 maçından 16 puan çıkaran sarı lacivertlilerde Crespo ve Zajc'ın yüksek formları camiada sevinç yaratırken, iki futbolcunun piyasa değerlerini katlaması ise büyük dikkat çekti.
Mesut Özil için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Acun Ilıcalı'nın takımına geçeceği iddia edildi. Ancak bu gelişme henüz doğrulanmadı.
Hull City, bundan bir süre önce Fenerbahçe forması giyen Allahyar'la anlaşmıştı. Zajc'ın ismi de uzun süre İngiliz ekibiyle anılmıştı. Mesut konusunda ise Acun Ilıcalı faktörü bulunuyor.
Fenerbahçe'nin yükselişinde, orta sahadaki uyumlarıyla dikkat çeken Zajc ve Crespo’nun rolü büyük. 7 gol, 1 asist üreten Miha Zajc, Appiah’tan sonra gol koklayan en iyi 8 numara olarak sarı lacivertli taraftarların gönlüne taht kurdu. Pereira’nın bedava denebilecek rakamla transfer ettirdiği Miguel Crespo da Aurelio’nun ardından en verimli ve çalışkan 6 numara olarak alkış alıyor.
Son 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlikle toplanan 19 puanın başkahramanları olarak Zajc-Crespo ikilisi öne çıkıyor. Vitor Pereira’nın kiralanmasına karşı çıkıp takımda tuttuğu Miha Zajc, gol koklayan 8 numara olarak Appiah’tan sonra taraftarların gönlüne taht kurarken, yine pereira’nın bedava denebilecek rakamla transfer ettiği Crespo da Aurelio’dan sonra en verimli ve çalışkan 6 numara olarak alkış alıyor
Çalışkanlığı ile dikkat çeken Crespo, son 6 karşılaşmada toplam 74 kilometre (Hatayspor 12.3, Kasımpaşa 12.67, Trabzonspor 13.1, Alanyaspor 12,63, Konyaspor 11,92, Kayserispor 11.45) koşarken, maç başı 12,34 kilometre ortalamaya ulaştı. Konyaspor karşısında 76 pas yaparken yüzde 96 pas isabetiyle oynayan Crespo, son Kayseri mücadelesinde ise 46 pasın 39’unu adrese yollayıp yüzde 85’lik bir oran tutturdu.