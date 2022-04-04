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FenerbahçeF.Bahçe kurtuluyor! Yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu
HaberlerFenerbahçe Haberleri F.Bahçe kurtuluyor! Yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu
• 04 Nisan 2022 - 09:57 • Son Güncelleme:

F.Bahçe kurtuluyor! Yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve alınan iyi sonuçlarla birlikte 'gönderilsin' yorumları yapılan Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu. Son 6 maçından 16 puan çıkaran sarı lacivertlilerde Crespo ve Zajc'ın yüksek formları camiada sevinç yaratırken, iki futbolcunun piyasa değerlerini katlaması ise büyük dikkat çekti.

• 04 Nisan 2022 - 09:57 • Son Güncelleme:
1F.Bahçe kurtuluyor Yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu
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Mesut Özil için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Acun Ilıcalı'nın takımına geçeceği iddia edildi. Ancak bu gelişme henüz doğrulanmadı.

2F.Bahçe kurtuluyor Yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu

Sarı-lacivertli ekibe imza attığı günden beri performansı tartışma konusu olan Mesut Özil, son olarak kadro dışı bırakılmıştı. Fenerbahçe ile 2024'e kadar mukavelesi bulunan 33 yaşındaki oyuncu için Alman basını, çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

3F.Bahçe kurtuluyor Yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu

Buna göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, Mesut'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladı ve ilk görüşmeler olumlu sonuçlandı. Ancak bu temaslar her iki kulüp tarafından henüz doğrulanmadı.

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Hull City, bundan bir süre önce Fenerbahçe forması giyen Allahyar'la anlaşmıştı. Zajc'ın ismi de uzun süre İngiliz ekibiyle anılmıştı. Mesut konusunda ise Acun Ilıcalı faktörü bulunuyor.

5F.Bahçe kurtuluyor Yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu

Ünlü televizyoncunun, tecrübeli futbolcuyla arası çok iyi ve birebir görüşmelerde onu ikna edebileceği belirtildi. Mesut'un menajeri ise geçtiğimiz günlerde oyuncusunun Fenerbahçe'den ayrılmayacağını söylemişti.

6F.Bahçe kurtuluyor Yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin yükselişinde, orta sahadaki uyumlarıyla dikkat çeken Zajc ve Crespo’nun rolü büyük. 7 gol, 1 asist üreten Miha Zajc, Appiah’tan sonra gol koklayan en iyi 8 numara olarak sarı lacivertli taraftarların gönlüne taht kurdu. Pereira’nın bedava denebilecek rakamla transfer ettirdiği Miguel Crespo da Aurelio’nun ardından en verimli ve çalışkan 6 numara olarak alkış alıyor.

7F.Bahçe kurtuluyor Yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu

İsmail Kartal’ın orta sahaya dinamizm katma fikriyle yarattığı Miha Zajc ve Miguel Crespo ikilisi Fenerbahçe’yi adeta uçuruyor.

8F.Bahçe kurtuluyor Yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu

Son 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlikle toplanan 19 puanın başkahramanları olarak Zajc-Crespo ikilisi öne çıkıyor. Vitor Pereira’nın kiralanmasına karşı çıkıp takımda tuttuğu Miha Zajc, gol koklayan 8 numara olarak Appiah’tan sonra taraftarların gönlüne taht kurarken, yine pereira’nın bedava denebilecek rakamla transfer ettiği Crespo da Aurelio’dan sonra en verimli ve çalışkan 6 numara olarak alkış alıyor

9F.Bahçe kurtuluyor Yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu

Çalışkanlığı ile dikkat çeken Crespo, son 6 karşılaşmada toplam 74 kilometre (Hatayspor 12.3, Kasımpaşa 12.67, Trabzonspor 13.1, Alanyaspor 12,63, Konyaspor 11,92, Kayserispor 11.45) koşarken, maç başı 12,34 kilometre ortalamaya ulaştı. Konyaspor karşısında 76 pas yaparken yüzde 96 pas isabetiyle oynayan Crespo, son Kayseri mücadelesinde ise 46 pasın 39’unu adrese yollayıp yüzde 85’lik bir oran tutturdu.

10F.Bahçe kurtuluyor Yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu

Miha Zajc ise Süper Lig’de oynadığı 25 maçta 7 gol, 1 asist üreterek takımın en üretken oyuncularından biri olarak öne çıkarken, Hatay karşısında 12.56, Kasımpaşa maçında 12.48, Trabzonspor karşısında 12.70, Alanya’da 12.02, Konyaspor maçında ise 11.93 kilometre koştu.

11F.Bahçe kurtuluyor Yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe’nin yükselişinde büyük rol oynayan Zajc ile Crespo değerlerini de katlıyor. Miha Zajc’ın değeri 5 milyon Euro’ya yükselirken, 600 bin ila 1 milyon Euro arasında bir rakama gelen Crespo’nun değeri şimdiden 5 milyon Euro’yu geçti.

12F.Bahçe kurtuluyor Yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu

 

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