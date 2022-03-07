• 07 Mart 2022 - 11:44 • Son Güncelleme:
Ezgi Mola yeni saç stili olay oldu! 25 yıl öncesine döndü
'Masumlar Apartmanı' adlı dizide boy gösteren Ezgi Mola, imaj değiştirdi. Saçlarını kısacık kestiren güzel oyuncu, sosyal medya kullanıcıları tarafından 25 yıl önceki haline benzetildi.
• 07 Mart 2022 - 11:44 • Son Güncelleme:
1
Şimdilerde 'Masumlar Apartmanı' ve 'Alice Müzikali'nde yer alan Ezgi Mola, imaj değiştirdi. Saçlarını kısacık kestiren ünlü oyuncu, yeni stilini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
3
4
5