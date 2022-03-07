Ezgi Mola yeni saç stili olay oldu! 25 yıl öncesine döndü

"YIL 1997..."

Mola, 2018 yılında bu fotoğrafını, "1997... Göz rengini fotoğrafta değiştirmenin mecburi olduğu yıllardı... Asiliğin sınırı kazıtılan saçla ölçülürdü ve kaşlar alınmaz, ütülürdü... Ütmüştüm..." notuyla yayınlamıştı.