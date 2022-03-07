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MagazinEzgi Mola yeni saç stili olay oldu! 25 yıl öncesine döndü
HaberlerMagazin Haberleri Ezgi Mola yeni saç stili olay oldu! 25 yıl öncesine döndü
• 07 Mart 2022 - 11:44 • Son Güncelleme:

Ezgi Mola yeni saç stili olay oldu! 25 yıl öncesine döndü

'Masumlar Apartmanı' adlı dizide boy gösteren Ezgi Mola, imaj değiştirdi. Saçlarını kısacık kestiren güzel oyuncu, sosyal medya kullanıcıları tarafından 25 yıl önceki haline benzetildi.

• 07 Mart 2022 - 11:44 • Son Güncelleme:
1Ezgi Mola yeni saç stili olay oldu 25 yıl öncesine döndü
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Şimdilerde 'Masumlar Apartmanı' ve 'Alice Müzikali'nde yer alan Ezgi Mola, imaj değiştirdi. Saçlarını kısacık kestiren ünlü oyuncu, yeni stilini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

2Ezgi Mola yeni saç stili olay oldu 25 yıl öncesine döndü

Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan Mola, saçlarını kestirmediğini düşünen takipçilerine, "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm! Şaka sevmem..." şeklinde seslendi.

325 YIL ÖNCESİNE DÖNDÜ

25 YIL ÖNCESİNE DÖNDÜ

Sosyal medya kullanıcıları, Ezgi Mola'nın yeni imajını 25 yıl önceki haline benzetti. Ünlü oyuncu da o fotoğrafını yeniden sosyal medya hesabından paylaştı.

4YIL 1997...

"YIL 1997..."

Mola, 2018 yılında bu fotoğrafını, "1997... Göz rengini fotoğrafta değiştirmenin mecburi olduğu yıllardı... Asiliğin sınırı kazıtılan saçla ölçülürdü ve kaşlar alınmaz, ütülürdü... Ütmüştüm..." notuyla yayınlamıştı.

5EV HALİNİ PAYLAŞTI

EV HALİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ezgi Mola, evinin salonunda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Örgülü saçları ve turuncu terliğiyle dikkat çeken Mola'nın pozları büyük ilgi görmüştü. (Milliyet)

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