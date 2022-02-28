• 28 Şubat 2022 - 16:45 • Son Güncelleme:
Ezgi Fındık dalga konusu oldu! "Photoshop'la kaybolan belini ancak Müge Anlı bulabilir"
Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık sosyal medyada dalga konusu oldu. Belini photoshopla aşırı incelttiği iddia edilen Fındık için "Photoshop'la kaybolan belini ancak Müge Anlı bulabilir" yorumları yapıldı.
• 28 Şubat 2022 - 16:45 • Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık paylaşımıyla gündemden düşmüyor. Sürekli "Fotoğraflarımda oynama yok" diyen güzel fenomenin photoshop ile incelttiği iddia edilen beli sosyal meydanın en çok konuştuğu konular arasında girdi.
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-Photoshop icat edildiğinden beri böyle zulüm görmedi
-Ezgi'nin photoshop'la kaybolan belini ancak
- Müge Anlı bulabilir