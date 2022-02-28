Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinEzgi Fındık dalga konusu oldu! "Photoshop'la kaybolan belini ancak Müge Anlı bulabilir"
HaberlerMagazin Haberleri Ezgi Fındık dalga konusu oldu! "Photoshop'la kaybolan belini ancak Müge Anlı bulabilir"
• 28 Şubat 2022 - 16:45 • Son Güncelleme:

Ezgi Fındık dalga konusu oldu! "Photoshop'la kaybolan belini ancak Müge Anlı bulabilir"

Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık sosyal medyada dalga konusu oldu. Belini photoshopla aşırı incelttiği iddia edilen Fındık için "Photoshop'la kaybolan belini ancak Müge Anlı bulabilir" yorumları yapıldı.

• 28 Şubat 2022 - 16:45 • Son Güncelleme:
1Ezgi Fındık dalga konusu oldu Photoshopla kaybolan belini ancak Müge Anlı bulabilir
ABONE OL

Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık paylaşımıyla gündemden düşmüyor. Sürekli "Fotoğraflarımda oynama yok" diyen güzel fenomenin photoshop ile incelttiği iddia edilen beli sosyal meydanın en çok konuştuğu konular arasında girdi.

2Ezgi Fındık dalga konusu oldu Photoshopla kaybolan belini ancak Müge Anlı bulabilir

Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden biri olan Ezgi Fındık'ın pozunu yorum yağdı.

3Gelen yorumlardan bazıları şöyle:

Gelen yorumlardan bazıları şöyle:

- Ortadan sıkılmış diş macunu gibi.

- Ezgi Fındık, photoshop'la belini aldırmış hayırlı olsun

4Ezgi Fındık dalga konusu oldu Photoshopla kaybolan belini ancak Müge Anlı bulabilir

-Photoshop icat edildiğinden beri böyle zulüm görmedi

-Ezgi'nin photoshop'la kaybolan belini ancak

- Müge Anlı bulabilir

5Ezgi Fındık dalga konusu oldu Photoshopla kaybolan belini ancak Müge Anlı bulabilir

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Elveda Rumeli'nin kızçeleri büyüdü! Son halleri...

    Elveda Rumeli'nin kızçeleri büyüdü! Son halleri...

    Ezgi Fındık dalga konusu oldu! "Photoshop'la kaybolan belini ancak Müge Anlı bulabilir"

    Ezgi Fındık dalga konusu oldu! "Photoshop'la kaybolan belini ancak Müge Anlı bulabilir"

    Merve Boluğur paylaştı! 'Dekoltesi sınırda'

    Merve Boluğur paylaştı! 'Dekoltesi sınırda'

    Arda Kural ve Yıldız Asyalı bir araya geldi! Şaşırtan aldatma itirafı...

    Arda Kural ve Yıldız Asyalı bir araya geldi! Şaşırtan aldatma itirafı...