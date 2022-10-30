EYT'de kısmi emeklilik formülü! 3600 prim günü yetiyor

5400 GÜN YA DA 15 YIL ÖNEMLİ

İkinci önemli rakamımız ise 5400. Bu rakam aslında 15 yıla tekabül ediyor. 5400 gün ya da 15 yıl Bağ-Kur sigortalıları ve memurlar için önemli. Aynen SSK'lılarda olduğu gibi Bağ- Kur sigortalıları yani kendi işini yapanlar veya şirket ortakları ile memurlar da kısmi yaştan emeklilik hakkına sahipler. Peki Bağ-Kur'lular yaş haddinden nasıl emekli olur ona bakalım.Erkekler ve kadınlar için iki ayrı hesaplama yöntemi bulunuyor.