Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay! Savcılık harekete geçti! Baba Cihantimur adliyede

Ancak henüz ifadesi alınmış değil. Aile belli ki, bu kazanın üstünü örtmeye çalışmış. Oğullarını kaçırmak için öyle çabuk organize olmuşlar ki, gerçekten çok şaşırtıcı. Bir de herkesin aklındaki soruyu ben de tekrarlayayım. Bu çocuğun yaşı zaten 18’den küçük. Karıştığı olay bir trafik kazası. Alacağı ceza da birkaç yılı geçmeyecekti. Neden aile çocuğu kaçırmaya gerek duydu? Çocuk alkol ya da madde etkisi altında olduğu için mi? Anne ve oğlu gelip teslim olmadıkça bu şüphe ortadan hiç kaybolmayacak.