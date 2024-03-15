Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay! Savcılık harekete geçti! Baba Cihantimur adliyede
İstanbul Eyüpsultan'da arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen ATV'lere çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un ve arkadaşlarının kaza sonrasında telefonla olay yerini görüntüledikleri ortaya çıktı. Öte yandan Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı. Adliyeye gelen baba Cihantimur, gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen tek kelime etmedi. Avukatı, ifadeden sonra açıklama yapılacağını söyledi.
• 15 Mart 2024 - 09:27 • Son Güncelleme:
• 15 Mart 2024 - 09:27 • Son Güncelleme: