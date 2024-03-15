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Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay! Savcılık harekete geçti! Baba Cihantimur adliyede

İstanbul Eyüpsultan'da arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen ATV'lere çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un ve arkadaşlarının kaza sonrasında telefonla olay yerini görüntüledikleri ortaya çıktı. Öte yandan Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı. Adliyeye gelen baba Cihantimur, gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen tek kelime etmedi. Avukatı, ifadeden sonra açıklama yapılacağını söyledi.

• 15 Mart 2024 - 09:27 • Son Güncelleme:
• 15 Mart 2024 - 09:27 • Son Güncelleme:
1 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay Savcılık harekete geçti Baba Cihantimur adliyede

Kemerburgaz’da 1 Mart’ta yazar Eylem Tok’un oğlu T.C.’nin kullandığı araç, kullandıkları ATV’leri bozulduğu için emniyet şeridinde bekleyen bir grup arkadaşa çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken, dört kişi de yaralanmıştı.

2 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay Savcılık harekete geçti Baba Cihantimur adliyede

Kazanın ardından Eylem Tok ve oğlunun önce Mısır’a, ardından da ABD’ye kaçtığı tespit edildi. Tok ile T.C.’nin yurt dışına kaçmasını organize ettiği iddia edilen, T.C.’nin babası Doktor Bülent Cihantimur’un çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklandı.

3 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay Savcılık harekete geçti Baba Cihantimur adliyede

Aynı gün Tok hakkında “suçluyu kayırma”, T.C. hakkında da “bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak” suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı ve kırmızı bülten talep edildi.

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Hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla iade talebinde bulunulduğu öğrenilirken, firari ikili 13 Mart’ta ABD’nin New York kentinde görüldü. Bir Türk vatandaşı tarafından fark edilerek taksiye binerken görüntülenen anne-oğlun gülmesi de kamuoyunun tepkisine neden oldu.

5 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay Savcılık harekete geçti Baba Cihantimur adliyede

Konuyla ilgili Posta gazetesi yazarı Mehmet Coşkundeniz şu satırları kaleme aldı. İşte o yazı: Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur'u havalimanına götürdüğü için tutuklanan Ayşe Ceren Saltoğlu, bir zamanlar 130 kiloydu. Bülent Cihantimur'un hastanesine giden Ayşe Ceren Saltoğlu'nu cezaevine götüren süreç de böyle başladı.

6 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay Savcılık harekete geçti Baba Cihantimur adliyede

İstanbul Kemerburgaz yolunda Oğuz Türk sporcusu olacak. Murat Aci'nin öldüğü kazadan sonra ABD'ye kaçan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'u havalimanına götüren ve suça ortak olduğu için tutuklanan Ayşe Ceren Saltoğlu, 2017'ye kadar 130 kiloydu. Tüp mide ameliyatı oldu, 58 kiloya kadar düştü. O dönem kendini 'bir balonun iğneyle söndürülmüş haline benzeten' Saltoğlu, Dr. Bülent Cihantimur'un Estetik International cerrahi merkezinde üç kez gerdirme ve meme ameliyatı geçirdi.

7 KiŞiSEL ASiSTAN GiBi

KiŞiSEL ASiSTAN GiBi

Bu ameliyatları Estetik International'ın doktorlarından Selçuk Aytaç yaptı. Ameliyatların maddi karşılığı epey yüksekti. Bu ameliyatlardan sonra Saltoğlu'nun Cihantimur Ailesi'yle yolları bir daha ayrılmadı. Hastanenin kurumsal iletişim ve pazarlama departmanında 2018'den itibaren çalışmaya başladı. Saltoğlu'nın çalışma alanı sadece hastane değildi. Cihantimur Ailesi'nin kişisel asistanlığını yaptı. Adeta, yaptırdığı estetik ameliyatların diyetini ödüyordu.

8 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay Savcılık harekete geçti Baba Cihantimur adliyede

17 yaşındaki Timur Cihantimur’un aşırı süratle kullandığı lüks otomobille, emniyet şeridinde bekleyen gruba çarpması ve Oğuz Murat Aci’nin ölümüyle sonuçlanan kaza gündemden düşmüyor. Anne Eylem Tok’un, suç işleyen oğlunu önce Mısır’a, ardından ABD’ye kaçırmasının organize bir iş olduğu belli. Anne ile oğlunu havalimanına götüren Ayşe Ceren Saltoğlu, bu organizasyonun parçası olduğu için tutuklandı.

9 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay Savcılık harekete geçti Baba Cihantimur adliyede

Peki kim bu Ayşe Ceren Saltoğlu? Saltoğlu, Timur Cihantimur’un babası, Eylem Tok’un eski eşi ‘Dr. B’ lakaplı estetik doktoru Bülent Cihantimur’un sahibi olduğu Bursa’da ve İstanbul’da faaliyet gösteren ‘Estetik International’ adlı hastanelerin kurumsal iletişim ve pazarlama müdürlüğünü yapıyor. Saltoğlu, 2017’ye kadar 130 kiloydu. Tüp mide ameliyatı oldu, 58 kiloya kadar düştü. Ameliyatıyla ilgili verdiği bir röportajda “Zayıfladıktan sonra hiçbir şey hayal ettiğim gibi olmadı. Aynaya baktığımda bir balonun iğneyle söndürülmüş haline benziyordum.

10 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay Savcılık harekete geçti Baba Cihantimur adliyede

Zayıfladıktan sonra şort, bikini, kısa kollu hiç giyemedim, çok mutsuzdum. Ya sarkan derilerimi yine yağ ile dolduracaktım ya da başka bir çözüm bulacaktım” demiş. Ayşe Ceren Saltoğlu işte o çözümü Estetik International hastanesinde ameliyat olarak buluyor. Bu konuda da şöyle demiş: “Birçok kişi ile görüştüm ama ameliyatsız düzelmeyeceğini söylediler. Toplamda 3 tane post bariatri (bedende meydana gelen aşırı zayıflama, sarkma, şekil bozuklukları ve düzensizlikler için uygulanan estetik ameliyatlar) ameliyat oldum ama bunlar kombine ameliyatlardı. Birinci ameliyatta; karın germe, kol germe, meme dikleştirme ve meme protezi yapıldı, ikincisinde; 360 derece karın germe yapıldı, sırt germe yapıldı. Üçüncü ve son ameliyatta ise sadece bacak germe yapıldı.”

11 KİŞİSEL ASİSTAN

KİŞİSEL ASİSTAN

Bu ameliyatları Estetik International’on doktorlarından Selçuk Aytaç yapıyor. Ameliyatların maddi karşılığı epey yüksek. Edindiğim bilgilere göre; hastanenin sahibi Bülent Cihantimur, ameliyat masraflarının büyük bir kısmını kendisi karşılıyor. Bir başka deyişle Saltoğlu pek bir ücret ödemiyor. İşte bu ameliyatlardan sonra da Saltoğlu’nun Cihantimur ailesiyle yolları bir daha ayrılmıyor. Hastanenin kurumsal ileşitim ve pazarlama departmanında 2018’den itibaren çalışmaya başlıyor. Ayşe Ceren Saltoğlu’nun çalışma alanı sadece hastane değil. Cihantimur Ailesi’nin adeta kişisel asistanlığını yapıyor. Verdiği 72 kilonun ardından yaptırdığı estetik ameliyatların belki de diyeti olarak boşanmış oldukları halde, hem Eylem Tok’un hem de Bülent Cihantimur’un kişisel işlerini kovalıyor.

12 ORGANİZE İŞLER

ORGANİZE İŞLER

Nitekim olay gecesi de birlikteler. Saltoğlu ifadesinde olay gecesini şöyle anlatıyor: “3 saat Eylem Hanım işlerini halletti. Kendisi eserlerini imzalarken videolarını çektim, sosyal medya için içeriklerini oluşturduk. Saat 21.00 gibi Eylem Hanım ‘Yemeğe gidelim’ dedi. Tabloları alıp eve geri döneceğimden benim arabamla gittik. 23.00 sularında Eylem Hanım’a, Timur Cihantimur beyin şoförü olduğunu düşündüğüm bir telefon geldi. Eylem Hanım, Adem’le (şoför) konuşurken bir anda panikledi. Restorandan çıktık, aracıma bindik.” Sonrasında önce kaza yerine gidiyorlar, oradan eve uğruyorlar, sonra da havalimanına geçiyorlar. Ayşe Ceren Saltoğlu, sadece Eylem Tok’un verdiği direktifleri uyguluyor. Suça ortak olmaktan cezaevinde. Peki ya Bülent Cihantimur? Anne-oğulun kaçışını organize ettiği çok belli. Işın Karaca katıldığı bir programda Bülent Cihantimur ile ilgili ilginç şeyler söyledi. Cihantimur, Karaca’nın annesini ameliyat etmiş.

13 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay Savcılık harekete geçti Baba Cihantimur adliyede

Karaca diyor ki; “Annemin yüzü yamuk. Bir kulak memesi yok. Yanlış ilaç verdiği için de annemin kalbi durdu.” Ardından da soruyor; “İlk günden beri en çok merak ettiğim, Dr. B nin nerde olduğu! Oğlun birilerini hayattan koparıyor! Bir çocuğu babasız bırakıyor! Annesi çocuğu yurt dışına kaçırıyor ama ortada baba yok! Ex eşin olabilir! Ex evladın değil!” Aslında Dr. B., gayet ortada. Annenin oğlunu yurt dışına kaçırmasını organize ettiği, Oğuz Murat Aci’nın ailesiyle ‘kan parası’ ödemek için görüşmeler yaptığı biliniyor. Bülent Cihantimur’a yurt dışı çıkış yasağı kondu.

14 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay Savcılık harekete geçti Baba Cihantimur adliyede

Ancak henüz ifadesi alınmış değil. Aile belli ki, bu kazanın üstünü örtmeye çalışmış. Oğullarını kaçırmak için öyle çabuk organize olmuşlar ki, gerçekten çok şaşırtıcı. Bir de herkesin aklındaki soruyu ben de tekrarlayayım. Bu çocuğun yaşı zaten 18’den küçük. Karıştığı olay bir trafik kazası. Alacağı ceza da birkaç yılı geçmeyecekti. Neden aile çocuğu kaçırmaya gerek duydu? Çocuk alkol ya da madde etkisi altında olduğu için mi? Anne ve oğlu gelip teslim olmadıkça bu şüphe ortadan hiç kaybolmayacak.

15 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay Savcılık harekete geçti Baba Cihantimur adliyede

17 yaşındaki Timur Cihantimur ile onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta görüntülendi. Neşeli ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken anne ile oğlunun fotoğraflarını çeken Gözde G., "Yaklaştım, neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce açıkçası kanıma dokundu. Rahatlıklarını görünce şok oldum" dedi.

16 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay Savcılık harekete geçti Baba Cihantimur adliyede

O anları görüntüleyen Gözde G., "13 Mart Çarşamba günü, Amerika saatiyle akşam 17.00 civarında, Manhattan'da 57. Sokak ve 6. Cadde arasında bir sokak öteden fark ettim onları. Bu olayı yakından takip ediyordum. Yaklaştım, neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce açıkçası kanıma dokundu. Rahatlıklarını görünce şok oldum. Taksi aramaya başladılar. Bindikleri taksinin plakasıyla beraber fotoğraflarını çektim. Benim fotoğraf çektiğimi görünce muhtemelen başka bir sokakta o taksiden inmişlerdir. Sarı taksi kullandılar. Çocuğun üzerinde Türkiye'den kaçarken giydiği aynı kıyafetleri vardı. Kendileriyle konuşmadım. Yakalanmalarına yardımcı olmak için fotoğrafları hemen paylaşma çabasına girdim" diye konuştu.

17 ‘İNSANLIK KALMAMIŞ’

‘İNSANLIK KALMAMIŞ’

Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci ise fotoğrafla ilgili Milliyet’e şunları söyledi: “Fotoğrafları gördük, insanlıklarından utansınlar, insanlık kalmamış bu insanlarda. Oğlum öleli 14 gün oldu, onlar güle oynaya geziyorlar. Vicdanın olmadığının en güzel örneği bu fotoğraf. İnanıyorum ki yakın zamanda Türkiye’ye getirilip hak ettikleri cezayı alacaklardır.” Anne Tok daha önce sosyal medyadan yaptığı açıklamada da, “Oğlum her gün ‘Lütfen Türkiye’ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım’ diye ağlıyor” demişti.

18 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay Savcılık harekete geçti Baba Cihantimur adliyede

Murat Aci’nin amcasının oğlu Anıl Aci (26) de 11 Mart’ta Silivri’de arızalanan otomobili kontrol etmek için araçtan indi. Emniyet şeridindeki Anıl Aci ve Soner Aci’ye kamyonet çarptı. Anıl Aci hayatını kaybetti.

19 BABA CİHANTİMUR ADLİYEDE: İFADEDEN SONRA AÇIKLAMA YAPILACAK

BABA CİHANTİMUR ADLİYEDE: İFADEDEN SONRA AÇIKLAMA YAPILACAK

Öte yandan soruşturma devam ederken şüphelilerin kaçmasına yardım eden Ayşe Ceren S.'nin tutuklanmış; baba Op. Dr. Bülent Cihantimur hakkında ise yurt dışı yasağı konulmuştu. Savcılığın baba Cihantimur'u ifadesini almak üzere çağırdığı öğrenildi. Bülent Cihantimur, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Soruşturma kapmasında hakkında yurt dışı yasağı konulan baba Op. Dr. Bülent Cihantimur kazayla ilgili ifade verecek.