Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay! İfade sonrası mahkemeden flaş karar
İstanbul Eyüpsultan'da arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen ATV'lere çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un ve arkadaşlarının kaza sonrasında telefonla olay yerini görüntüledikleri ortaya çıktı. Öte yandan Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı. Adliyede ifade veren baba Bülent Cihantimur hakkında yurt dışı çıkış yasağına ek olarak imza yükümlülüğüne ilişkin adli kontrol talep edildi.
• 15 Mart 2024 - 09:27 • Son Güncelleme:
• 15 Mart 2024 - 09:27 • Son Güncelleme: