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Gündem Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay! İfade sonrası mahkemeden flaş karar
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Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay! İfade sonrası mahkemeden flaş karar

İstanbul Eyüpsultan'da arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen ATV'lere çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un ve arkadaşlarının kaza sonrasında telefonla olay yerini görüntüledikleri ortaya çıktı. Öte yandan Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı. Adliyede ifade veren baba Bülent Cihantimur hakkında yurt dışı çıkış yasağına ek olarak imza yükümlülüğüne ilişkin adli kontrol talep edildi.

• 15 Mart 2024 - 09:27 • Son Güncelleme:
• 15 Mart 2024 - 09:27 • Son Güncelleme:
1 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay İfade sonrası mahkemeden flaş karar

Kemerburgaz’da 1 Mart’ta yazar Eylem Tok’un oğlu T.C.’nin kullandığı araç, kullandıkları ATV’leri bozulduğu için emniyet şeridinde bekleyen bir grup arkadaşa çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken, dört kişi de yaralanmıştı.

2 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay İfade sonrası mahkemeden flaş karar

Kazanın ardından Eylem Tok ve oğlunun önce Mısır’a, ardından da ABD’ye kaçtığı tespit edildi. Tok ile T.C.’nin yurt dışına kaçmasını organize ettiği iddia edilen, T.C.’nin babası Doktor Bülent Cihantimur’un çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklandı.

3 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay İfade sonrası mahkemeden flaş karar

Aynı gün Tok hakkında “suçluyu kayırma”, T.C. hakkında da “bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak” suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı ve kırmızı bülten talep edildi.

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Öte yandan Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı. Adliyeye gelen baba Cihantimur, gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen tek kelime etmedi. Avukatı, ifadeden sonra açıklama yapılacağını söyledi. Op. Dr. Bülent Cihantimur kazayla ilgili ifade verdikten sonra adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

5 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay İfade sonrası mahkemeden flaş karar

Kazanın ardından Eylem Tok'un olay yerine gelerek, ehliyeti olmayan oğlu Timur Cihantumur'u önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçırdığı ortaya çıkmıştı.

6 ADLİ KONTROL TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

ADLİ KONTROL TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapmasında hakkında yurt dışı yasağı konulan baba Op. Dr. Bülent Cihantimur kazayla ilgili ifade verdikten sonra adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Baba Cihantimur'un ifadesi ortaya çıktı. Kaza günü oğlu ve Eylem Tok'un yanına gittiğini söyleyen Op. Dr. Bülent Cihantimur'un ifadesi şöyle:

7 KiŞiSEL ASiSTAN GiBi

KiŞiSEL ASiSTAN GiBi

Timur Cihantimur’un babasıyım. Eylem Tok, 13 yıl önce boşandığım eski eşim olup; Timur’un annesidir. Birden fazla sağlık kuruluşunun üst düzey yöneticisi olmakla birlikte bu kuruluşlarda aynı zamanda uzman plastik cerrah olarak da çalışmaktayım. 24 yıllık hekimim.

8 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay İfade sonrası mahkemeden flaş karar

Kazanın gerçekleştiği gün, uzun süren bir ameliyat sonrası evime gidip uyudum. Eski eşim Eylem Tok’tan gelen telefon ile kazadan haberdar oldum. Kazadan yaklaşık 1,5 saat sonra Eylem Tok beni aramış. Bana telefon geldiğinde saat gece yarısıydı. Evim Mecidiyeköy’de, kliniğe çok yakın.

9 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay İfade sonrası mahkemeden flaş karar

Hemen bir taksiyle eski eşim Eylem ve oğlum Timur’un beraber yaşadıkları eve gittim. Oğlum üst kattaydı, şoktaydı ve konuşabilecek durumda değildi. Eylem de o sırada ev içinde dolaşarak telefon görüşmeleri yapıyordu.

10 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay İfade sonrası mahkemeden flaş karar

Oğlumun durumunu iyi görmediğim için onu öncelikle muayeneye götürüp acil müdahale gerektiren bir durumu olup olmadığını anlamak istedim. Bu sırada kazada yaralı ya da ölü olduğu tarafımca da bilinmemekteydi.

11 KİŞİSEL ASİSTAN

KİŞİSEL ASİSTAN

Eylemin telefonunu kapattım ve öncelikle şokta olan Timur’un acil müdahale gerektiren bir sağlık sorunu olup olmadığını anlayalım, sonra da ehliyeti olmadığı için avukatlara bilgi verip yapılması gerekenleri yapalım dedim. Oğlumu alıp orada bulunan elektrikli aracı kendim kullanarak, kliniğe gitmek için yola çıktım.

12 ORGANİZE İŞLER

ORGANİZE İŞLER

Bu sırada şirketimiz çalışanlarından Ayşe Ceren Saltoğlu’nu bahçede gördüm. Eylem Tok da Ayşe’nin aracına bindi ve arkamızdan gelmeye başladılar. Yolda Timur ile konuşmaya çalışsam da kazanın etkisiyle dış dünyaya kapalı vaziyetteydi. Bu sırada kullandığım elektrikli araç önce uyarı verdi sonra da şarjı bitti.

13 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay İfade sonrası mahkemeden flaş karar

Bizi izleyen Eylem’in içinde olduğu araç yanımızda durdu. Timur’u o araca geçirdik ve Eylem’e ‘siz kliniğe geçin çocuk hala şokta ben de şoförümüz Adem’i aradım onunla geleceğim hemen arkanızdan’ dedim. Adem yanıma geldi beni aldı ve kliniğe gittik. Kliniğe gittiğimizde kimse yoktu. Eylem’in Timur’u yurtdışına götürme planından, kazadaki yaralılardan kazanın büyüklüğünden ve ölüm olayının yaşandığından bu sırada haberim oldu. Eylem’i defalarca kez aramama rağmen telefonlarını açmadı ve en son telefonunu kapattı.

14 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay İfade sonrası mahkemeden flaş karar

Oğlum Timur, 16 yaşında; alkol, madde kullanmayan, kötü alışkanları olmayan bir çocuktur. Oğlum o gece yaşadığı şokun etkisinden çıktığında Türkiye’de yargılanmayı ve yaptığı bu hatanın hukuki bedelini ödemeyi kabul edecek bir çocuktur.

15 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay İfade sonrası mahkemeden flaş karar

Kaza sonrasında vefat eden Oğuz Murat Aci’nin ailesi ile temasa geçtim. Olanlar için çok üzgünüm. Kayıpların geri getirilemeyeceğini biliyorum. Bununla birlikte kazazede aile için elimden gelen ne varsa ömrümün sonuna kadar yapacağım.

16 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay İfade sonrası mahkemeden flaş karar

Oğlumun da Türkiye’ye gelmesi ve Türk hukuku önünde hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum. Oğlumun Türkiye’ye gelmesi ve adalet önünde hesap vermesi için elimden geleni yapacağım. Tüm olanlardan dolayı çok üzgünüm. Bugün ben de çağrılmadığım halde kendi isteğim ile konuyla ilgili olarak ifade vereceğim. İfade vermeden önce kamuoyunu da konuyla ilgili olarak bilgilendirmek istedim.

17 OLAY YERİNDE GÖRÜNTÜ ÇEKMİŞLER

OLAY YERİNDE GÖRÜNTÜ ÇEKMİŞLER

Kaza ile ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Kaza yapan Timur Cihantimur ve arkadaşlarının kaza sonrası olay yerini cep telefonu ile görüntülediği ve bu görüntüyü sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

18 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili kritik detay İfade sonrası mahkemeden flaş karar

Görüntülerde Timur Cihantimur ve arkadaşlarının ambulans çağırmak yerine kaza yapan araçları ile ilgilendiği görülürken, videoda Timur Cihantimur ve arkadaşlarının küfrettiği anlar da yer alıyor.