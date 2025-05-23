Evinin bahçesinde keşfetti, üretim tesisi kurdu! 1 gram için 30 gün bekliyor, İsviçre ve Almanya'ya satacak

Ören, daha önce böyle bir işe gireceği aklının ucundan geçmediğini vurguladı. İlk olarak akrebin dayanıklılığını araştırdığını anlatan Ören, şunları kaydetti:"Önce 3-5 akrebi, doğal ortamlarındaki habitata uygun kendi ofisimde incelemeye başladım. Hayvanları tanıdıkça daha çok bilgi sahibi oldum. Neredeyse bütün yaşamlarını inceledikten sonra bu işi yapmaya karar verdim. Şu an burada ortalama 850 akrebimiz var, hem sağım yapılıyor hem de hayvanların üremeleri kontrol altında tutuluyor.