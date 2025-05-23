Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemEvinin bahçesinde keşfetti, üretim tesisi kurdu! 1 gram için 30 gün bekliyor, İsviçre ve Almanya'ya satacak
HaberlerGündem Haberleri Evinin bahçesinde keşfetti, üretim tesisi kurdu! 1 gram için 30 gün bekliyor, İsviçre ve Almanya'ya satacak

Evinin bahçesinde keşfetti, üretim tesisi kurdu! 1 gram için 30 gün bekliyor, İsviçre ve Almanya'ya satacak

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kendi evinin bahçesinde tesadüfen keşfetti. Tam 3 yıl boyunca titizlikle inceleme yapan girişimci Hakan Ören, sonunda büyük bir hayalini gerçekleştirerek üretim tesisi kurdu. Üretim sürecinin oldukça zahmetli ve sabır gerektirdiğini belirten Ören, 1 gram ürün elde etmek için günlerce emek harcadığını ifade ediyor. Elde edilen ürünün kalitesi ve doğallığı sayesinde İsviçre ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinden yoğun sipariş talepleri almaya başladı. Bu başarı, yerel girişimciliğin ve inovasyonun güzel bir örneği olarak dikkat çekiyor.

AA
• 23 Mayıs 2025 - 07:39 • Son Güncelleme:
AA
• 23 Mayıs 2025 - 07:39 • Son Güncelleme:
1Evinin bahçesinde keşfetti, üretim tesisi kurdu 1 gram için 30 gün bekliyor, İsviçre ve Almanyaya satacak

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evinin bahçesinde gördü. 3 yıl boyunca inceleme yapan girişimci Hakan Ören, sonunda üretim tesisi kurdu.

2Evinin bahçesinde keşfetti, üretim tesisi kurdu 1 gram için 30 gün bekliyor, İsviçre ve Almanyaya satacak

Medikal ürünlerin ticaretini yapan Ören, 3 yıl önce Güzelçamlı Mahallesi'nde kendilerine ait çiftlik evinin bahçesinde gördüğü akreplerin güçlü zehrini ve yaşamlarını araştırmaya başladı.

3Evinin bahçesinde keşfetti, üretim tesisi kurdu 1 gram için 30 gün bekliyor, İsviçre ve Almanyaya satacak

"Anadolu sarı akrebi" adı verilen türün zehrinin çeşitli alanlarda kullanıldığını öğrenen Ören, çiftlik evinin bahçesine tesis kurmaya karar verdi.

4Evinin bahçesinde keşfetti, üretim tesisi kurdu 1 gram için 30 gün bekliyor, İsviçre ve Almanyaya satacak

İlgili kurumlardan gerekli izinleri alan genç girişimci, 3 ay önce içerisinde 850 akrep yer alan 500 metrekare alandaki tesisinde üretim hazırlıklarını tamamladı.

5Evinin bahçesinde keşfetti, üretim tesisi kurdu 1 gram için 30 gün bekliyor, İsviçre ve Almanyaya satacak

Hayvanlardaki zehir sağımını da öğrenen Ören, akreplerin 450'sinden yaklaşık 1 gramlık zehir alıyor. Özel tüplere bırakılan zehirler, sıfırın altında 45 derecede muhafaza ediliyor. Hayvanlar ise laboratuvar koşullarında 30 derece sıcaklıkta kontrol altında tutuluyor. Akrepler canlı un kurduyla besleniyor. Tesisin elektriği de çatıya kurulan güneş enerjisi panelleriyle karşılanıyor.

6Evinin bahçesinde keşfetti, üretim tesisi kurdu 1 gram için 30 gün bekliyor, İsviçre ve Almanyaya satacak

AA muhabirine açıklama yapan Ören, zehrin yurt dışında kozmetik sanayisinde oldukça ilgi gördüğünü söyledi.Bir süre sonra ihracata başlamayı planladığını dile getiren Ören, "Yurt dışında birkaç firmaya akrep zehri numunesi gönderdik. Kapasitemiz henüz yeterli olmadığı için siparişleri şimdilik bekletiyoruz. İsviçre ve Almanya öncelikli gelen firmalar oldu. Akrep zehri kozmetik sanayisinde ve antibiyotiklerin ham maddesi olarak kullanılıyor." diye konuştu.

7Evinin bahçesinde keşfetti, üretim tesisi kurdu 1 gram için 30 gün bekliyor, İsviçre ve Almanyaya satacak

Ören, daha önce böyle bir işe gireceği aklının ucundan geçmediğini vurguladı. İlk olarak akrebin dayanıklılığını araştırdığını anlatan Ören, şunları kaydetti:"Önce 3-5 akrebi, doğal ortamlarındaki habitata uygun kendi ofisimde incelemeye başladım. Hayvanları tanıdıkça daha çok bilgi sahibi oldum. Neredeyse bütün yaşamlarını inceledikten sonra bu işi yapmaya karar verdim. Şu an burada ortalama 850 akrebimiz var, hem sağım yapılıyor hem de hayvanların üremeleri kontrol altında tutuluyor.

8Evinin bahçesinde keşfetti, üretim tesisi kurdu 1 gram için 30 gün bekliyor, İsviçre ve Almanyaya satacak

Laboratuvar koşulunda üretmeye de devam ediyoruz. Hedefimiz bunları daha da çoğaltmak. Şimdilik 450 akrep tek tek sağılarak 1 grama yakın zehir elde ediyoruz. Her sağım sonrası hayvanların bakımı oluyor. Ortalama 25 ila 30 derece arası sıcaklıkta, yüzde 65 ila yüzde 75 nem aralığını korumaya çalışıyoruz. Çünkü hayvanlar nemli ortamı çok seviyorlar o şekilde daha rahat bir pozisyonda kalabiliyorlar. 30 santimlik cımbızlarımız var hayvanla birebir temasta bulunmadan cımbızla hem yemini hem de suluklarını doldurup devam ediyoruz."

9Sağım işlemi zahmetli

Sağım işlemi zahmetli

Oldukça riski olan sağım işleminde hayvanın zehri boşaltması için kuyruğuna hafif düzeyde elektroşok veriliyor. Böylece akrep kuyruk kısmında tutulan tüpe zehrini bırakıyor. Tek tek yapıldığı için her bir hayvanın sağımı yaklaşık 1 dakika sürüyor.Zehir sağımı ise ayda bir gerçekleştiriliyor.