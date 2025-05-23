Evinin bahçesinde keşfetti, üretim tesisi kurdu! 1 gram için 30 gün bekliyor, İsviçre ve Almanya'ya satacak
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kendi evinin bahçesinde tesadüfen keşfetti. Tam 3 yıl boyunca titizlikle inceleme yapan girişimci Hakan Ören, sonunda büyük bir hayalini gerçekleştirerek üretim tesisi kurdu. Üretim sürecinin oldukça zahmetli ve sabır gerektirdiğini belirten Ören, 1 gram ürün elde etmek için günlerce emek harcadığını ifade ediyor. Elde edilen ürünün kalitesi ve doğallığı sayesinde İsviçre ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinden yoğun sipariş talepleri almaya başladı. Bu başarı, yerel girişimciliğin ve inovasyonun güzel bir örneği olarak dikkat çekiyor.
AA
• 23 Mayıs 2025 - 07:39 • Son Güncelleme:
AA
• 23 Mayıs 2025 - 07:39 • Son Güncelleme: