Ev sahibi ve kiracı milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detay! Maaşa göre zamda anlaşma sağlandı!

Arabulucu huzurunda yapılan anlaşmada maaşına zam gelecek olan kiracı Mart 2025’te %20’den aşağı olmamakla birlikte maaşına gelecek zam ile tam uyumlu ek bir artış yapacaktır. Böylelikle emsal kiraların altında olunsa bile, kiracının kendi maddi durumundaki iyileşme ile uyumlu bir adım atacağı konusunda anlaşıldı.