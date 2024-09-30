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Ev sahibi ve kiracı milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detay! Maaşa göre zamda anlaşma sağlandı!

Kiralarda yaşanan yüksek artışla birlikte son dönemde ev sahibi kiracı uyuşmazlıkları bir hayli artmış, bu duruma çözüm olarak da zorunlu arabuluculuk uygulaması devreye girmişti. Gerçekte yaşanmış bir arabuluculuk örneğinde ise havuzlu lüks bir sitede kiracı 8 bin TL ödemekteydi, rayiç kiralar ise 30 bin TL’yi buluyordu. Ev sahibi ve kiracı anlaşamayınca konu arabulucuya intikal etti. Taraflar arasından çıkan karar ise dikkat çekiciydi. İşte detaylar..

• 30 Eylül 2024 - 07:55 • Son Güncelleme:
• 30 Eylül 2024 - 07:55 • Son Güncelleme:
1Ev sahibi ve kiracı milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detay Maaşa göre zamda anlaşma sağlandı

1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla zorunlu olarak uygulanan ev sahibi kiracı uyuşmazlıklarında arabuluculuk yöntemi birçok sorunu davaya intikal ettirmeden çözüyor

2Ev sahibi ve kiracı milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detay Maaşa göre zamda anlaşma sağlandı

Arabulucu huzurunda çözüme kavuşan hususlar sadece kira ile sınırlı değil, işçi-patron uyuşmazlıkları, kat mülkiyeti ve komşulukla ilgili uyuşmazlıklarda da arabulucu huzurunda çözüme kavuşuyor.

3Ev sahibi ve kiracı milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detay Maaşa göre zamda anlaşma sağlandı

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, müzakeresi tamamlanan 6 milyon 223 bin 211 dosyadan 4 milyon 72 bin 786’sının anlaşma ile sonuçlandığını duyurdu.

4Ev sahibi ve kiracı milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detay Maaşa göre zamda anlaşma sağlandı

Böylelikle arabuluculukta başarı oranı yüzde 65 oldu. Bakan Tunç kira uyuşmazlıklarında başarı oranının ise yüzde 47 olduğunu belirtti.

5EV SAHİBİ VEFAT ETTİ, MİRASÇILARDAN BİRİ KİRACIDAN 20 BİN TL İSTEDİ İŞTE ARABULUCUNUN ÇÖZÜMÜ...

EV SAHİBİ VEFAT ETTİ, MİRASÇILARDAN BİRİ KİRACIDAN 20 BİN TL İSTEDİ! İŞTE ARABULUCUNUN ÇÖZÜMÜ...

Milliyet'in haberine göre; Ev sahibi-kiracı arasında yaşanmış 2 arabuluculuk örneğini açıklayan Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri (TURAMEP) Sözcüsü Dr. Umut Metin şu ifadeleri kullandı: “İstanbul Halkalı’da bulunan 2+1 nitelikli konutun 2024 yılı Ocak ayı kirası aylık 7.000-TL seviyesindeydi.

6Ev sahibi ve kiracı milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detay Maaşa göre zamda anlaşma sağlandı

Sözleşmenin yenilenme tarihi ise şubat ayı olmakla birlikte mal sahibi yeni aylık kiranın 12.000-TL olmasını istedi. Kira bu şekilde 2 ay ödendikten sonra, ev sahibi vefat etti. Kira, vefat edenin eşine kiracı tarafından 2 ay üst üste 12.000-TL olarak ödendi.

7Ev sahibi ve kiracı milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detay Maaşa göre zamda anlaşma sağlandı

Bu süreden sonra vefat eden mal sahibinin kızlarından biri kiracıyı arayarak, kendilerine kira ödenmediğini oysaki mirasçı olmaları nedeniyle kiranın, annesine değil tüm mirasçılara ödenmesi gerektiğini söyledi.

8Ev sahibi ve kiracı milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detay Maaşa göre zamda anlaşma sağlandı

Kirayı da 12.000-TL değil, aylık 20.000-TL olarak belirlediğini beyan etti. Kendisine ödenmeyen kiranın da ödenmesini talep etti.

9Ev sahibi ve kiracı milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detay Maaşa göre zamda anlaşma sağlandı

Bu nedenle ödenen kiranın doğru kişiye ödenip ödenmediği şeklinde de bir ihtilaf çıktı.

10‘KİRACI ARTIŞI YÜKSEK BULDU VE KABUL ETMEDİ’

‘KİRACI ARTIŞI YÜKSEK BULDU VE KABUL ETMEDİ’

Kiracı ise artışın yüksek olduğunu ve bu artışı kabul etmediğini beyan etti. Keza ödenmeyen bir kira borcu olmadığını savundu. Mirasçılar kira tespit davası öncesi arabulucuya başvuruda bulundu.

11‘15 BİN TL KİRA BEDELİ ÜZERİNDE ANLAŞTILAR’

‘15 BİN TL KİRA BEDELİ ÜZERİNDE ANLAŞTILAR’

Arabuluculuk görüşmelerinde ilk kira sözleşmesi üzerinden 7 yıl geçtiği taraflarca belirtildi. Kira tespiti davası şartları taraflarca fark edilmekle birlikte çevre emsallere dair rakamlar da taraflarca beyan edildi.

12Ev sahibi ve kiracı milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detay Maaşa göre zamda anlaşma sağlandı

Emsal kiraların 20.000-TL ile 25.000-TL aralığında olduğu anlaşıldı. Taraflar emsal olan aylık 20.000-TL/25.000-TL yerine aylık 15.000-TL kira üzerinde anlaşmaya vardı.

13EKSİK KİRA İDDİASI ENGELLENDİ

EKSİK KİRA İDDİASI ENGELLENDİ!

Aynı arabuluculuk anlaşmasında kiracının geçmiş dönem kira borcu da olmadığı kanıtlanarak, kiracının eksik kira ödediği iddiası ile karşılaşması engellenmiştir.

14İKİNCİ OLAY: MAAŞA GÖRE ZAMDA ANLAŞTILAR

İKİNCİ OLAY: MAAŞA GÖRE ZAMDA ANLAŞTILAR

Yaşanan ikinci arabuluculuk olayında ise kiralanan konutun bulunduğu yaşam alanı lüks havuzlu, spor tesisli modern bir siteydi. Ödenen aylık kira 8.000-TL olup, aynı sitedeki rayiç kiralar 25.000-30.000 civarındaydı.

15Ev sahibi ve kiracı milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detay Maaşa göre zamda anlaşma sağlandı

Kiracı mesleki çalışmaları ve çocuklarının sitede faaliyet gösteren okulda eğitim görmeleri nedeniyle 2 yıl daha aynı sitede oturması gerektiğini ifade etmişti.

16Ev sahibi ve kiracı milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detay Maaşa göre zamda anlaşma sağlandı

Kiracı 2 yıl daha konutta bulunmak istese de geçmişte düzenlediği bir tahliye taahhüdü bulunmaktaydı. Tahliye taahhütnamesine dayalı takip kiraya verenin avukatı tarafından başlatılmıştı.

17Ev sahibi ve kiracı milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detay Maaşa göre zamda anlaşma sağlandı

Kiracı tahliyeyi ertelemek için, tahliye taahhütnamesindeki imzasına itiraz etti. İtirazın iptali ve tahliye için dava açılması için mülk sahibinin avukatınca arabuluculuğa başvuruldu. Arabuluculuk sürecinde taraflar arasında olumlu bir toplantı süreci yaşandı.

18Ev sahibi ve kiracı milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detay Maaşa göre zamda anlaşma sağlandı

Bu süreçte, 1 yıl için kira artışı yasal azami sınır olan son 12 aylık TÜFE oranında yapılacak. Bununla birlikte kiracının yıllık maaş artışı çalışmakta olduğu kurumla olan sözleşmesine göre her yıl mart ayında yapılacak.

19Ev sahibi ve kiracı milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detay Maaşa göre zamda anlaşma sağlandı

Arabulucu huzurunda yapılan anlaşmada maaşına zam gelecek olan kiracı Mart 2025’te %20’den aşağı olmamakla birlikte maaşına gelecek zam ile tam uyumlu ek bir artış yapacaktır. Böylelikle emsal kiraların altında olunsa bile, kiracının kendi maddi durumundaki iyileşme ile uyumlu bir adım atacağı konusunda anlaşıldı.

20‘3 AŞAMALI KİRA BEDELİNDE ANLAŞTILAR’

‘3 AŞAMALI KİRA BEDELİNDE ANLAŞTILAR’

Bununla birlikte 2025 kira dönemi olan Kasım ayında 2. yasal artış yapılmayacak, ancak 2026 Mart ayında yine yasal zam oranlarında kira artışı yapılacaktır. Bu haliyle 3 aşamalı bir kira bedeli düzenlemesi üzerinde anlaşılmıştır. Yeni kira bedeli ile 2026 yılı Kasım ayına kadar konutta kiracı kalmaya devam edecektir.

21‘2026 KASIM İÇİN TAHLİYE TAAHHÜDÜ VERİLDİ’

‘2026 KASIM İÇİN TAHLİYE TAAHHÜDÜ VERİLDİ’

Buna ek olarak daha önce tahliye taahhüdüne dayalı takibe kiracı tarafından imza itirazı yapılmıştı. Yine bir imza itirazı olasılığını da daraltmak için kiracı bu sefer eşi ile birlikte 2026 yılı Kasım ayının son gününe tahliye taahhütnamesini noterden verecektir.

22Ev sahibi ve kiracı milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detay Maaşa göre zamda anlaşma sağlandı

Arabuluculuk anlaşması sayesinde hem adliyeye yansımış bir takibin davaya dönüşmesi engellenmiştir hem de tarafların kendi durumlarına uygun yeni kira bedeli ve artış düzeni üzerinde anlaşma sağlanmıştır. Diğer taraftan noterden tahliye taahhütnamesi tanzim edilerek kiraya verene teslim edilmiştir.

23Ev sahibi ve kiracı milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detay Maaşa göre zamda anlaşma sağlandı

Böylece olası tahliye sürecinin de planlaması daha sağlıklı biçimde yapılmıştır. Bu haliyle kiracının mesleki çalışmalarının ve çocuklarının okula yakınlık avantajının korunması sağlanmıştır.”