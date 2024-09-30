Ev sahibi ve kiracı milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detay! Maaşa göre zamda anlaşma sağlandı!
Kiralarda yaşanan yüksek artışla birlikte son dönemde ev sahibi kiracı uyuşmazlıkları bir hayli artmış, bu duruma çözüm olarak da zorunlu arabuluculuk uygulaması devreye girmişti. Gerçekte yaşanmış bir arabuluculuk örneğinde ise havuzlu lüks bir sitede kiracı 8 bin TL ödemekteydi, rayiç kiralar ise 30 bin TL’yi buluyordu. Ev sahibi ve kiracı anlaşamayınca konu arabulucuya intikal etti. Taraflar arasından çıkan karar ise dikkat çekiciydi. İşte detaylar..
• 30 Eylül 2024 - 07:55 • Son Güncelleme:
• 30 Eylül 2024 - 07:55 • Son Güncelleme: