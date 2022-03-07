• 07 Mart 2022 - 20:37 • Son Güncelleme:
EURO 2020'de elle tutulur tek milli oyuncuydu! Ali Koç harekete geçti gelecek sezonun bombası...
EURO 2020'de oynadığı futbolla parmak ısırtan ve ters kanatta görev almasına rağmen mücadelesiyle takdir toplayan milli yıldızın Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu ortaya çıktı. İşte sarı lacivertli cephedeki o flaş gelişme...
• 07 Mart 2022 - 20:37 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de Kadıköy'de 10 kişi kaldığı karşılaşmada Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de sezonun en iyi futbolcu sergilendi..
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