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FenerbahçeEURO 2020'de elle tutulur tek milli oyuncuydu! Ali Koç harekete geçti gelecek sezonun bombası...
HaberlerFenerbahçe Haberleri EURO 2020'de elle tutulur tek milli oyuncuydu! Ali Koç harekete geçti gelecek sezonun bombası...
• 07 Mart 2022 - 20:37 • Son Güncelleme:

EURO 2020'de elle tutulur tek milli oyuncuydu! Ali Koç harekete geçti gelecek sezonun bombası...

EURO 2020'de oynadığı futbolla parmak ısırtan ve ters kanatta görev almasına rağmen mücadelesiyle takdir toplayan milli yıldızın Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu ortaya çıktı. İşte sarı lacivertli cephedeki o flaş gelişme...

• 07 Mart 2022 - 20:37 • Son Güncelleme:
1EURO 2020de elle tutulur tek milli oyuncuydu Ali Koç harekete geçti gelecek sezonun bombası...
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Süper Lig'de Kadıköy'de 10 kişi kaldığı karşılaşmada Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de sezonun en iyi futbolcu sergilendi..

2EURO 2020de elle tutulur tek milli oyuncuydu Ali Koç harekete geçti gelecek sezonun bombası...

Tribünlerin tamamının dolduğu derbi karşılaşmasında sarı-lacivertlilere yoğun destek gösterildi. Fenerbahçe'de bu sezon ilk defa bu kadar bir karşılaşmaya ilgi vardı..

3EURO 2020de elle tutulur tek milli oyuncuydu Ali Koç harekete geçti gelecek sezonun bombası...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın sahaya çıkardığı ilk 11'de iki sürpriz isim yedek kulübesinde maça başladı. Bu futbolcular Arda Güler ve Pelkas olarak öne çıktı..

4EURO 2020de elle tutulur tek milli oyuncuydu Ali Koç harekete geçti gelecek sezonun bombası...

Maça hızlı başlayan sarı-laciverrtlilerde en dikkat çeken performans Mert Hakan Yandaş ve Osayi Samuel'den geldi. Özellikle Osayi'nin performansı parmak ısırttı..

5EURO 2020de elle tutulur tek milli oyuncuydu Ali Koç harekete geçti gelecek sezonun bombası...

İsmail Kartal'ın bazen yokluktan Osayi ve Ferdi'yi bekte oynatmak zorunda kalıyoruz açıklamasının ardından Osayi'nin sağ bekte sergilediği mücadele tam not aldı..

6EURO 2020de elle tutulur tek milli oyuncuydu Ali Koç harekete geçti gelecek sezonun bombası...

Kartal, bir yandan maçlara en ideal şekilde çıkarken bir yandan da gelecek sezon için yönetime raporunu hazırlıyor. Buna göre transferde geç kalmak istemeyen sarı-lacivertlilerde ilk olarak savunmaya takviye yapılması planlanıyor..

7EURO 2020de elle tutulur tek milli oyuncuydu Ali Koç harekete geçti gelecek sezonun bombası...

Gelecek sezon mutlak hedef parolasını şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de en çok sevindiren konu ise Finansal Fair Play'in bitecek olması..

8EURO 2020de elle tutulur tek milli oyuncuydu Ali Koç harekete geçti gelecek sezonun bombası...

Sarı-lacivertlilerde buna göre ilk olarak hem stoperde hem de sağ bekte oynayan bir futbolcu arayışı başlarken gündeme sürpriz bir isim geldi..

9EURO 2020de elle tutulur tek milli oyuncuydu Ali Koç harekete geçti gelecek sezonun bombası...

Fenerbahçeli oluşuyla bilinen milli futbolcu için transfermarkt'in haberine sarı-lacivertliler harekete geçti. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mert stoper bölgesinin yanı sıra sağ bek ve sol bekte de forma giyebiliyor..

10EURO 2020de elle tutulur tek milli oyuncuydu Ali Koç harekete geçti gelecek sezonun bombası...

Sassuolo'da bu sezon 21 karşılaşmada görev alan 22 yaşındaki futbolcunun nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerin İtalyan kulübüne yapacak olduğu teklifin öncelikle kiralık olacağı iddia edildi..

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12EURO 2020de elle tutulur tek milli oyuncuydu Ali Koç harekete geçti gelecek sezonun bombası...

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