Eskişehir'de trafik kabusu! Kritik uyarı geldi: "10 katı sorun kapıda"

Karacasu, "Tabi bu noktada bazı senaryolar da tümden değişti. Örneğin Şehir Hastanesi kuruldu. Bunun yanında Batı Kentte çok büyük bir gelişme oldu. Söğütönü tarafında büyük bir gelişme oldu. Esentepe'nin arka tarafına doğru büyük gelişmeler var. Nüfus artıyor, araç sayısı artıyor. Bu da beraberinde bazı trafik kanıtları gibi sorunları da beraberinde getirecektir tabii ki. Bazı inşaatla ilgili teknik yetersizlikler, biraz da mali yetersizliklerden dolayı bizim dört tane önemli kavşağımızda katlı köprülü kavşak yapılması gerekiyordu. Bunlardan bir tanesi Atatürk Bulvarı'ndaki Ali Fuat Güven'le kesişimindeki yer, Odunpazarı'ndaki yer, Adliye'nin önü ve de Sanayi'nin oradaki kısım. Bunların kesinlikle ve kesinlikle katlı köprülü kavşak haline getirilmesi gerekiyordu. Önceden dönen döşenmiş altyapıdaki elektrik hatları, telefon hatları falan bu tür sorunlarda olabiliyor mu? Olabiliyor. Bu teknik yetersizlikler bir de mali yetersizliklerden dolayı işin açıkçası bunlar başarılamadı. Eğer ki biz geçmiş önemimizdeki 5 yıl içerisinde bunları katlı köprülü kavşak haline getiremezsek eskide çok daha büyük trafik problemleri elbette ki yaşayacağız. Çünkü eskilerdeki yaklaşık otomobil sahipliği binde 400, yeni yüzde 40 civarında. Bu Türkiye ortalamasının üzerinde. Biz daha problemleri henüz yaşamadık. Halk arasında pazarlar biraz trafikte yoğunluk meydana geliyor. Sabah ve akşam pik saatlerinde trafikte yoğunluklar meydana geliyor dönülüyor. Ama bir 5 sene sonra biz bunun belki de on katı daha büyük problemler yaşayacağız. Biraz önce de söylediğiniz gibi özellikle o dört tane kavşakta katlı köprülü kavşak haline getirilmesi gerekiyor. Ama tünel olarak geçmek zor. Büyük ihtimalle köprülü kavşak haline geçmemiz gerekiyor.