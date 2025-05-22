Eskişehir'de 5 bin yıllık ekmek bulundu! Aynı tarifle yeniden üretilen ekmeğe Eskişehirlilerden yoğun ilgi
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Küllüoba kazılarında bulunan 5 bin yıllık ekmek, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından arkeolojik bulgularını temel alıp aynı tarifle yeniden üretilerek 50 liradan satışa sunuldu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Küllüoba ekmeğinin, sadece bir gıda ürünü olmadığını belirterek, “Geçmişten bugüne uzanan bir kültürel mirastır. Bu değerli bulguyu hem bilimsel anlamda hem de toplumsal hafızada yaşatmak bizim görevimiz” dedi.
Engin ÖZMEN/EKİŞEHİR, (DHA)
• 22 Mayıs 2025 - 14:09 • Son Güncelleme:
Engin ÖZMEN/EKİŞEHİR, (DHA)
• 22 Mayıs 2025 - 14:09 • Son Güncelleme: