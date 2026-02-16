ESKİŞEHİR TOKİ kura sonuçları: 16 Şubat Eskişehir çekilişi sorgulama! Eskişehir asil ve yedek listeler belli oldu
TOKİ ESKİŞEHİR kura sonuçları 16 Şubat'ta belli oldu. 6 bin 55 konut sahiplerini buldu. TOKİ canlı yayınla hak sahipleri belirendi. Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyigazi, Sivrihisar ilçelerinde yapılacak konutların hak sahipleri kura sonuçlarıyla açıklandı. e devlet ve TOKİ sitesinden sorgulama yapılabilecek. İşte Eskişehir asil ve yedek listeler...
ESKİŞEHİR TOKİ kura sonuçları 16 Şubat'ta belirlendi. Noter huzurunda yapılan çekilişle birlikte Eskişehir'de yapılacak 6 bin 55 konut sahibini bulurken asil ve yedek listeler de belirlendi. Peki 16 Şubat TOKİ Eskişehir kura çekimi ile kesinleşen asil yedek isim listesi nasıl görüntülenir?
TOKİ 81 ilde 500 bin konut kampanyasına 16 Şubat bugün Eskişehir ile devam ediyor. Kura çekilişiyle birlikte konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunuluyor. Canlı kura çekimi sonrası gözler Eskişehir kura sonuçlarına çevrildi.
TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİMİ ve ASİL YEDEK LİSTELER
Canlı kura çekimi sonrası gözler Eskişehir kura sonuçlarına çevrildi.
Eskişehir TOKİ kura çekilişi bugün (16 Şubat) saat 12.00'da Osmangazi Üniversitesi Konferans Salonunda tamamlanacak. Kura çekimi ile Eskişehir'in Merkez, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyigazi, Sivrihisar ilçelerinde inşa edilecek konutların hak sahipleri belirlendi.
ESKİŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI 2026 NE ZAMAN BELLİ OLUR, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Kura çekilişleri sonuçları ile asil ve yedek hak sahipleri listesi iki ana kanal üzerinden sorgulanabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.