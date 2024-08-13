Eskişehir Arda K kim, Arda K manifesto nedir? Arda K el kitabında neler yazıyor? Eskişehir bıçak olayı

ARDA K MANİFESTO NEDİR?

Söz konusu saldırganın yazılarında adeta saldırının manifestosunun yer aldığı görüldü:



"1. Olanlarından kimseye bahsetme. Kendini izole et.



2.Diğer temizleyicilerin manifestolarını oku.



3. Kendini 6-8 ay önceden mental olarak açıkla.



4. Saldırıyı yapmadan önce bu PDF'yi yaymayı unutma.



5. Öldürmeye ilk ailenden başla, sayıya göre 2-3 kolay öldürme.



6. Eğer tutuklanırsan kameralara bir trollface gibi sırıt. Böcek NPC'lerin boktan hayatlarında bir kez bile gülümseyemediği için sana sinir olacaklardır."Yazılarda "Planım" diyerek anlattığı bölümde saldırıyı nasıl gerçekleştireceğini açık açık anlattı: "Soğuk bir duş alıp kıyafetlerimi giyiyorum. Ekipmanlarımı alıp saldırı alanına gidiyorum. Müsait bir yerde ekipmanlarımı giyiyorum ve baltamı, bıçağımı yeleğime takıyorum. Ardından önüme gelen herkese saldırıyorum"Saldırıda kullandığı ekipmanları da daha önceden paylaşan saldırganın söz konusu saldırıyı canlı yayınlama nedeniyle ilgili açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı;



"GELECEK AZİZLERE MOTİVASYON VERECEKSİNİZ"



"Aksiyonunuz canlı yayınlarsanız, bunu internetten silinmesine izin vermeyecek bir arkadaşınız olsun. Bütün canlı yayını kaydedip arşivleyecek birisi. Arkanızda hatta belki editler bile yapılacak ve bu sayede gelecek azizlere motivasyon vereceksiniz."