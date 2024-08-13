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GündemEskişehir Arda K kim, Arda K manifesto nedir? Arda K el kitabında neler yazıyor? Eskişehir bıçak olayı
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Eskişehir Arda K kim, Arda K manifesto nedir? Arda K el kitabında neler yazıyor? Eskişehir bıçak olayı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çay bahçesindeki 5 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı. Zanlının, olayı oynadığı bilgisayar oyununun etkisinde kalarak gerçekleştirdiği iddia edildi. Bilgisayar oyunundan etkilendiği belirtilen saldırgan, saldırı anını da canlı yayınladı. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili ortaya çıkan detaylar ise korkuttu. Saldırganın saldırı planları ve yapacakları için bir manifesto hazırladığı belirlenirken "Gelecek azizlere motivasyon vereceksin" notu da dikkat çekti.

• 13 Ağustos 2024 - 09:08 • Son Güncelleme:
• 13 Ağustos 2024 - 09:08 • Son Güncelleme:
1Eskişehir Arda K kim, Arda K manifesto nedir Arda K el kitabında neler yazıyor Eskişehir bıçak olayı

Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle gelen Arda K.(18), çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçakladı.

Olayın ardından kaçmak isteyen Arda K. polis ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 yaralıyı, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayı oynadığı bilgisayar oyununun etkisinde kalarak gerçekleştirdiği iddia edilen Arda K. ekiplerce gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Eskişehir’de sokakta kesici aletle rastgele insanlara saldırarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli A.K, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir’de Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde kesici aletle N.Ö, T.A, C.Ö, C.A. ve M.K. isimli 5 vatandaşımıza rastgele saldırarak yaralayan A.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

2BİLGİSAYAR OYUNUNDAN ETKİLENDİ SALDIRIYI CANLI YAYINLADI

BİLGİSAYAR OYUNUNDAN ETKİLENDİ! SALDIRIYI CANLI YAYINLADI

Bir süre önce maske ve çelik yelek temin eden gencin etkilendiği öne sürülen bilgisayar oyununu oynadıktan sonra elinde balta ve bıçakla sokağa çıkıp dehşet saçtığı ve saldırı anını da üzerine taktığı kamerayla canlı canlı yayınladığı belirlendi.

Görüntülerde ara sokakta hazırlandıktan sonra kendisini görüntüleyen A.K.’nın daha sonra caminin çay bahçesinde oturan ve tramvay durağında yürüyen kişilere bıçakla saldırıp yaraladığı anlar yer aldı. Elinde bıçakla A.K.’yı karşısında görenlerin ‘yardım edin’ diye bağırdığı duyulan videoda, arkasından koşup yakalayan aralarında polis memurunun olduğu grubun A.K.’ya ‘Kimsin sen, ne istiyorsun?’ diye sorduğu anlar da yer aldı. Söz konusu saldırıyı gerçekleştiren 18 yaşındaki A.K.'ya ait olduğu iddia edilen blog yazıları ortaya çıktı.

3ARDA K MANİFESTO NEDİR

ARDA K MANİFESTO NEDİR?

Söz konusu saldırganın yazılarında adeta saldırının manifestosunun yer aldığı görüldü:

"1. Olanlarından kimseye bahsetme. Kendini izole et.

2.Diğer temizleyicilerin manifestolarını oku.

3. Kendini 6-8 ay önceden mental olarak açıkla.

4. Saldırıyı yapmadan önce bu PDF'yi yaymayı unutma.

5. Öldürmeye ilk ailenden başla, sayıya göre 2-3 kolay öldürme.

6. Eğer tutuklanırsan kameralara bir trollface gibi sırıt. Böcek NPC'lerin boktan hayatlarında bir kez bile gülümseyemediği için sana sinir olacaklardır."Yazılarda "Planım" diyerek anlattığı bölümde saldırıyı nasıl gerçekleştireceğini açık açık anlattı: "Soğuk bir duş alıp kıyafetlerimi giyiyorum. Ekipmanlarımı alıp saldırı alanına gidiyorum. Müsait bir yerde ekipmanlarımı giyiyorum ve baltamı, bıçağımı yeleğime takıyorum. Ardından önüme gelen herkese saldırıyorum"Saldırıda kullandığı ekipmanları da daha önceden paylaşan saldırganın söz konusu saldırıyı canlı yayınlama nedeniyle ilgili açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı;

"GELECEK AZİZLERE MOTİVASYON VERECEKSİNİZ"

"Aksiyonunuz canlı yayınlarsanız, bunu internetten silinmesine izin vermeyecek bir arkadaşınız olsun. Bütün canlı yayını kaydedip arşivleyecek birisi. Arkanızda hatta belki editler bile yapılacak ve bu sayede gelecek azizlere motivasyon vereceksiniz."

4GÖÇMENLERİ VE LGBTLİLERİ HEDEF ALMIŞ: HERKESİ HAVAYA UÇUR

GÖÇMENLERİ VE LGBT'LİLERİ HEDEF ALMIŞ: "HERKESİ HAVAYA UÇUR"

Mültecileri hedef alan saldırı planındaki bazı detaylar ise şöyle;

Gece yollara çivi at.

- Politiklerin ailelerine, arabalarına saldır.

- Parti binalarına molotof at.

- Elektrik hatlarına saldır.

- İnternet kablolarını kes.

- Göçmenleri serbest bırakan, savunan avukatları döv ve evlerini yak.

- Göçmen kayıt merkezlerindeki herkesi havaya uçur.

- Göçmen evlerini hedef al, hepsini ortadan kaldır.

- Mendil satan Suriyeli çocuklara zehirlenmiş su ver.

-LGBT yürüyüşüne bomba ihbarında bulun.

-İdeolojik düşmanlarını temizle, komünistleri, maksistleri ve antifaşistleri.