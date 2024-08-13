Eskişehir Arda K kim, Arda K manifesto nedir? Arda K el kitabında neler yazıyor? Eskişehir bıçak olayı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çay bahçesindeki 5 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı. Zanlının, olayı oynadığı bilgisayar oyununun etkisinde kalarak gerçekleştirdiği iddia edildi. Bilgisayar oyunundan etkilendiği belirtilen saldırgan, saldırı anını da canlı yayınladı. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili ortaya çıkan detaylar ise korkuttu. Saldırganın saldırı planları ve yapacakları için bir manifesto hazırladığı belirlenirken "Gelecek azizlere motivasyon vereceksin" notu da dikkat çekti.
• 13 Ağustos 2024 - 09:08 • Son Güncelleme:
• 13 Ağustos 2024 - 09:08 • Son Güncelleme: