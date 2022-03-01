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FenerbahçeEski hocası Fenerbahçe'nin yıldızının yeni durağını açıkladı! 'Manchester United, Manchester City gibi devler...'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Eski hocası Fenerbahçe'nin yıldızının yeni durağını açıkladı! 'Manchester United, Manchester City gibi devler...'
• 01 Mart 2022 - 09:47 • Son Güncelleme:

Eski hocası Fenerbahçe'nin yıldızının yeni durağını açıkladı! 'Manchester United, Manchester City gibi devler...'

Son haftalarda oynadığı futbol ve ve yaptığı asistlerle sadece Fenerbahçe taraftarlarının değil tarafı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini toplayan yıldız orta sahanın Manchester United, Manchester City, Barcelona gibi devlerin yolunu tutacağı bildirildi.

• 01 Mart 2022 - 09:47 • Son Güncelleme:
1Eski hocası Fenerbahçenin yıldızının yeni durağını açıkladı Manchester United, Manchester City gibi devler...
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Fenerbahçe Spor Kulübü, yönetim kurulu üyelerinden Alper Pirşen'in görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Alper Pirşen'e teşekkür edildi.

2Eski hocası Fenerbahçenin yıldızının yeni durağını açıkladı Manchester United, Manchester City gibi devler...

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:"Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Alper Pirşen, görevinden istifa etmiştir. Sayın Alper Pirşen'e kulübümüz adına ortaya koyduğu emek ve katkıları için teşekkür ederiz."

3Eski hocası Fenerbahçenin yıldızının yeni durağını açıkladı Manchester United, Manchester City gibi devler...

Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden ve 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe 'de teknik direktör İsmail Kartal, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Kasımpaşa'nın son maçta Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye kaybettiğinin altını çizen, kazandıkları için çok mutlu olduğunu vurgulayan Kartal, Trabzonspor galibiyeti öncesi bu 3 puanın kendilerine moral olduğunu dile getirdi.

4Eski hocası Fenerbahçenin yıldızının yeni durağını açıkladı Manchester United, Manchester City gibi devler...

Sakat oyuncuların durumu hakkında da konuşan tecrübeli futbol adamı, Slavia Prag maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun 1,5-2 ay arası sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Kartal, Filip Novak'ın dönüş tarihinin ise henüz belli olmadığını ifade etti.

5Eski hocası Fenerbahçenin yıldızının yeni durağını açıkladı Manchester United, Manchester City gibi devler...

Fenerbahçe 'nin genç futbolcusu Arda Güler, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Beyaz TV'de "Kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah ben de süre bulmaya devam ederim. Önemli olan kazanmaktı. Taraftarlarımıza minnettarım, inşallah devamı gelir." şeklinde bir açıklama yaptı.

6Eski hocası Fenerbahçenin yıldızının yeni durağını açıkladı Manchester United, Manchester City gibi devler...

Arda Güler'in babası ise "Anne ve baba olarak, onunla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

7Eski hocası Fenerbahçenin yıldızının yeni durağını açıkladı Manchester United, Manchester City gibi devler...

Maçın ardından yürüyerek ailesinin aracına gitmeye çalışan Arda Güler'i otopark çıkışı Mert Hakan Yandaş gördü. Mert Hakan, genç futbolcuyu arabasına alarak onu ailesinin yanına götürdü. Mert Hakan Yandaş, babasının arabasına yürüyerek giden Arda Güler'e böyle seslendi: Gel gel, benimle gel ben seni götüreyim.

8Eski hocası Fenerbahçenin yıldızının yeni durağını açıkladı Manchester United, Manchester City gibi devler...

İlk olarak Ankara Saime Naim İlköğretim okulunun bahçesinde arkadaşlarıyla top oynarken öğretmeni merhum Mahmut Şafak’ın beğenerek Gençlerbirliği alt yapı hocası Muzaffer Ciğerim’e övgüyle bahsetmesiyle genç yıldızın futbolculuk kariyeri başladı.

9Eski hocası Fenerbahçenin yıldızının yeni durağını açıkladı Manchester United, Manchester City gibi devler...

Arda’yı deneyip beğenen Gençlerbirliği yetkilileri, onu geliştirmesi için önce İlker Dalçiçek’e daha sonra da Erol Tokgözler’e emanet etti. Yeteneği kısa süre içinde keşfedilince Fikret Çeliktaş, TFF’nin Ankara Karması’na seçip Arda’yı kaptan yaptı.

10Eski hocası Fenerbahçenin yıldızının yeni durağını açıkladı Manchester United, Manchester City gibi devler...

En büyük hayali bir gün F.Bahçe formasıyla Saracoğlu Stadı’nda topa vurabilmek olan Arda bu sezon hedeflerine ulaşırken Fenerbahçe’ye gelişi de kelimenin tam anlamıyla film gibi. Altınordu’dan 2018'de F.Bahçe alt yapısına gelen Serhat Pekmezci, ismini vermek istemediği bir başka genç oyuncuyu izlemek için Ankara’ya Gençlerbirliği-Osmanlı maçına gittiğini anlatırken Arda’nın sarı lacivertli formaya kavuşma sürecini ise şu sözlerle aktardı:

11Eski hocası Fenerbahçenin yıldızının yeni durağını açıkladı Manchester United, Manchester City gibi devler...

“Gittiğim oyuncuyu bırakıp Arda’ya odaklandım. Oyun zekası, topa ilk teması, kinestetik zeka (bedeni doğru kullanma) vücut elastikiyeti, sahanın tamamını görebilme becerisi, kararını vermeden önce opsiyonların en doğrusunu kısa sürede seçebilmesi, paslarının şiddetinin hepsi doğuştan gelen bir yetenek olduğunu fark ettim. Arda’nın takımı o gün maçı 2-1 kaybetti, üstelik son 15 dakika bileğine aldığı darbeyle sakatlık yaşadı. Fakat maçı bırakmaması, takım kaybedince üzülmesi beni etkiledi.

12Eski hocası Fenerbahçenin yıldızının yeni durağını açıkladı Manchester United, Manchester City gibi devler...

Genel bir DVD’sini hazırlayıp başkan Ali Koç ve Comolli’ye sundum. 2019’da başkanın özel çabalarıyla hem Arda, hem F.Bahçe hem de G.Birliği kazanacak şekilde 150 bin lira ödenerek sözleşme yapıldı. Ben Arda’nın 1,5-2 yıl içinde A Milli Takım ve Avrupa’da Real, Barça, M.United, M.Cıty seviyelerinde bir transfer yapacağına inanıyorum. Böylece hem F.Bahçe hem G,Birliği hem da Arda kazanacaktır."

13Eski hocası Fenerbahçenin yıldızının yeni durağını açıkladı Manchester United, Manchester City gibi devler...

‘’Arda, geldiğinde 13 yaşındaydı. Gelişmesi için önce mutlu olmalıydı. Ailesini de İstanbul’a getirdik, ev tutuldu, babasına, ablasına iş bulundu. Arda, F.Bahçe Koleji’ne kaydedildi. Arda’nın ailesi evlatlarına ‘Para’ gözüyle bakmıyor. Bu yüzden ne ailesinin ne Arda için öncelik hiçbir zaman ‘Para’ olmayacaktır. Hedefleri çok somut, sürekli kendisiyle yarışır, gelişmeye ve öğrenmeye çok açık, çok iyi aile terbiyesi almış, şımaracağına asla inanmıyorum.”

14Eski hocası Fenerbahçenin yıldızının yeni durağını açıkladı Manchester United, Manchester City gibi devler...

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