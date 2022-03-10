• 10 Mart 2022 - 11:02 • Son Güncelleme:
Eski Bursasporlu Scott Carson, Manchester City'de fırtına estiriyor!
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City, Sporting ile berabere kalırken maça damga vuran isim ise oldukça tanıdık. Ülkemizde bir dönem Bursaspor forması giyen 36 yaşındaki İngiliz kaleci Scott Carson, Manchester City'de 73. dakikada Ederson'un yerine kaleyi devraldı. Tecrübeli file bekçisi oyuna girdikten sonra önemli kurtarışlara da imza atmayı başardı.
• 10 Mart 2022 - 11:02 • Son Güncelleme:
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İngiliz devi Manchester City, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Sporting'i ağırladı.
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Mücadeleye damga vuran isim ise Scott Carson oldu.
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Ülkemizde bir dönem Bursaspor forması giyen 36 yaşındaki İngiliz kaleci Scott Carson, Manchester City'de 73. dakikada Ederson'un yerine kaleyi devraldı.