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UEFA Avrupa LigiEski Bursasporlu Scott Carson, Manchester City'de fırtına estiriyor!
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Eski Bursasporlu Scott Carson, Manchester City'de fırtına estiriyor!
• 10 Mart 2022 - 11:02 • Son Güncelleme:

Eski Bursasporlu Scott Carson, Manchester City'de fırtına estiriyor!

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City, Sporting ile berabere kalırken maça damga vuran isim ise oldukça tanıdık. Ülkemizde bir dönem Bursaspor forması giyen 36 yaşındaki İngiliz kaleci Scott Carson, Manchester City'de 73. dakikada Ederson'un yerine kaleyi devraldı. Tecrübeli file bekçisi oyuna girdikten sonra önemli kurtarışlara da imza atmayı başardı.

• 10 Mart 2022 - 11:02 • Son Güncelleme:
1Eski Bursasporlu Scott Carson, Manchester Cityde fırtına estiriyor
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İngiliz devi Manchester City, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Sporting'i ağırladı.

2Eski Bursasporlu Scott Carson, Manchester Cityde fırtına estiriyor

Golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin ardından, yıldızlar topluluğu Manchester City ilk maçta elde ettiği 5-0'lık galibiyetin avantajıyla ismini çeyrek finale yazdırdı.

3Eski Bursasporlu Scott Carson, Manchester Cityde fırtına estiriyor

Mücadeleye damga vuran isim ise Scott Carson oldu.

4Eski Bursasporlu Scott Carson, Manchester Cityde fırtına estiriyor

Ülkemizde bir dönem Bursaspor forması giyen 36 yaşındaki İngiliz kaleci Scott Carson, Manchester City'de 73. dakikada Ederson'un yerine kaleyi devraldı.

5Eski Bursasporlu Scott Carson, Manchester Cityde fırtına estiriyor

Ülkemizde bir dönem Bursaspor forması giyen 36 yaşındaki İngiliz kaleci Scott Carson, Manchester City'de 73. dakikada Ederson'un yerine kaleyi devraldı.

6Eski Bursasporlu Scott Carson, Manchester Cityde fırtına estiriyor

Tecrübeli file bekçisi oyuna girdikten sonra önemli kurtarışlara da imza atmayı başardı.

7Eski Bursasporlu Scott Carson, Manchester Cityde fırtına estiriyor

Maçın en kritik dakikasında da tecrübeli eldiven sahneye çıktı.

8Eski Bursasporlu Scott Carson, Manchester Cityde fırtına estiriyor

Maçta dakikalar 75'i gösterdiğinde Sporting'de savunma arkasına sarkan Paulinho kaleci ile karşı karşıya kaldı.

9Eski Bursasporlu Scott Carson, Manchester Cityde fırtına estiriyor

Paulinho'nun şutunda kaleci Carson gole izin vermedi.

10Eski Bursasporlu Scott Carson, Manchester Cityde fırtına estiriyor

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