Eşinin yerine pazar tezgahına geçti! Amasya'nın tek kadın esnafı oldu: Herkes onu örnek gösteriyor

Bu yıl pazara gelen müşteri sayısında azalma yaşandığını anlatan Gelir, "Sosyal medyanın etkisiyle insanımızı pazardan soğuttular. Fiyatlarımız çok ucuz. Sebzemiz, meyvemiz güzel. Esnafımız da iyi niyetli. Her tezgahta ürün seçilebiliyor. Ama müşteri gelmiyor. Çok muzdaribiz. Müşteriler büyük marketlere gitti. Onlarla kıyaslanıyoruz. Ancak çok çeşitleri olduğu için sebze, meyve fiyatını düşürüyorlar. Başka ürünlerin fiyatını yükseltiyorlar" diye konuştu.