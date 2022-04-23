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FenerbahçeEşinin paylaşımı ortalığı yıktı! Gören gülmekten kırıldı! 'Hayatı şaşar'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Eşinin paylaşımı ortalığı yıktı! Gören gülmekten kırıldı! 'Hayatı şaşar'
• 23 Nisan 2022 - 15:18 • Son Güncelleme:

Eşinin paylaşımı ortalığı yıktı! Gören gülmekten kırıldı! 'Hayatı şaşar'

Dün Ç.Rizespor maçında hat-trick yapan ve gol sayısını 13'e çıkaran Serdar Dursun'un eşi Yasemin Dursun'un paylaşımı sosyal medyada olay oldu. İşte Yasemin Dursun'un gülme krizine sokan o ifadeleri...

• 23 Nisan 2022 - 15:18 • Son Güncelleme:
1Eşinin paylaşımı ortalığı yıktı Gören gülmekten kırıldı Hayatı şaşar
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Fenerbahçe'nin Rizespor ile oynadığı karşılaşmada muhteşem bir performans sergileyen Serdar Dursun, sarı-lacivertli kulüpte bir ilki başardı. Tecrübeli santraforun bu performansını eşi Yasemin Dursun ti'ye aldı. Yasemin Dursun'un bu paylaşımı kısa süre içerisinde gündem oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

2Eşinin paylaşımı ortalığı yıktı Gören gülmekten kırıldı Hayatı şaşar

Bundesliga 2'de Darmstadt formasıyla yıldızlaşan Serdar Dursun, sezon başında sarı-lacivertlilerin dikkatini çekti. Fenerbahçe, 30 yaşındaki tecrübeli golcüyle 2024'e kadar sözleşme imzaladı.

3Eşinin paylaşımı ortalığı yıktı Gören gülmekten kırıldı Hayatı şaşar

Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra Serdar Dursun kariyerinde bir ilki yaşadı. Tecrübeli futbolcu, aktif kariyerinde ilk kez A Milli Futbol Takımı'na davet edildi. 30 yaşındaki santrafor Ay-Yıldızlı formayla 4 maçta oynadı. Serdar Dursun bu müsabakalarda 3 gol kaydetti.

4Eşinin paylaşımı ortalığı yıktı Gören gülmekten kırıldı Hayatı şaşar

Sarı-lacivertli kulübe transfer olduktan sonra sakatlanan Serdar Dursun ilk döneminde rakip fileleri havalandırmakta güçlük yaşadı. Tecrübeli santrafor, sezonun ilk yarısında Rizespor müsabakasında yaptığı hat-trickle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

5Eşinin paylaşımı ortalığı yıktı Gören gülmekten kırıldı Hayatı şaşar

Fenerbahçe'nin sezonun ikinci yarısında oynadığı Alanyaspor müsabakasında Serdar Dursun talihsiz bir sakatlık yaşadı. Tecrübeli santraforun gözün dış duvarını oluşturan kemiğinde kırık oluştu.

6Eşinin paylaşımı ortalığı yıktı Gören gülmekten kırıldı Hayatı şaşar

Serdar Dursun bunun üzerine operasyon geçirdi. Tecrübeli santrafor sakatlığı sonrası sahalardan uzak kalmadı ve risk alarak maskeyle oynamayı tercih etti.

7Eşinin paylaşımı ortalığı yıktı Gören gülmekten kırıldı Hayatı şaşar

Alanyaspor müsabakası sonrası 2 maçta gol katkısı veremeyen Serdar Dursun daha sonra açıldı. Tecrübeli santrafor Galatasaray derbisinde 1 gol attı. 30 yaşındaki golcü oyuncu, Rizespor maçında 3 gol ve 1 asistle oynadı.

8Eşinin paylaşımı ortalığı yıktı Gören gülmekten kırıldı Hayatı şaşar

Serdar Dursun, Rizespor karşısında 2 maçta da hat-trick yaparak Fenerbahçe tarihine geçti. Tecrübeli santrafor, Süper Lig'de bir sezonda aynı rakibe karşı 2 maçta da hat-trick yapan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu.

9YASEMİN DURSUNUN PAYLAŞIMI

YASEMİN DURSUN'UN PAYLAŞIMI

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Serdar Dursun'un eşi Yasemin Dursun, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Serdar Dursun'un operasyonundan bir görüntüyle birlikte Instagram hesabından bir paylaşım yapan Yasemin Dursun...

10Eşinin paylaşımı ortalığı yıktı Gören gülmekten kırıldı Hayatı şaşar

"Millet kafasına darbe alınca hafızasını kaybeder, hayatı şaşar. Serdar Dursun kafasına darbe aldıktan sonra gol makinesine dönüştü" notunu düştü.

11Eşinin paylaşımı ortalığı yıktı Gören gülmekten kırıldı Hayatı şaşar

 

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