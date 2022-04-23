Eşinin paylaşımı ortalığı yıktı! Gören gülmekten kırıldı! 'Hayatı şaşar'

Fenerbahçe'nin Rizespor ile oynadığı karşılaşmada muhteşem bir performans sergileyen Serdar Dursun, sarı-lacivertli kulüpte bir ilki başardı. Tecrübeli santraforun bu performansını eşi Yasemin Dursun ti'ye aldı. Yasemin Dursun'un bu paylaşımı kısa süre içerisinde gündem oldu. İşte son dakika haberinin detayları...