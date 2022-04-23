• 23 Nisan 2022 - 15:18 • Son Güncelleme:
Eşinin paylaşımı ortalığı yıktı! Gören gülmekten kırıldı! 'Hayatı şaşar'
Dün Ç.Rizespor maçında hat-trick yapan ve gol sayısını 13'e çıkaran Serdar Dursun'un eşi Yasemin Dursun'un paylaşımı sosyal medyada olay oldu. İşte Yasemin Dursun'un gülme krizine sokan o ifadeleri...
• 23 Nisan 2022 - 15:18 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Rizespor ile oynadığı karşılaşmada muhteşem bir performans sergileyen Serdar Dursun, sarı-lacivertli kulüpte bir ilki başardı. Tecrübeli santraforun bu performansını eşi Yasemin Dursun ti'ye aldı. Yasemin Dursun'un bu paylaşımı kısa süre içerisinde gündem oldu. İşte son dakika haberinin detayları...
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