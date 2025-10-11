Erzurum'da köylüler gözlerine inanamadı! Bu yıl değişti, hepsi kırmızıya döndü

GAZETE VATAN ANA SAYFA
11.10.2025 - 09:28

Kaynak : İHA

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi'nde sonbaharın gelişiyle birlikte doğa adeta kırmızıya büründü. Meralarda bulunan kaplaç (yabani kiraz) ağaçları, bu yıl sarı yerine kırmızıya dönen yapraklarıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Doğaseverlerin ilgisini çeken bu değişim, bölgeye ayrı bir güzellik kattı. Özellikle Arıtaş Merasında yoğun olarak görülen kaplaç ağaçları, sonbaharın tüm renk cümbüşünü gözler önüne seriyor.

Ağaçların kırmızı yaprakları hem bölge halkının hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Her yıl bu mevsimde ağaç yapraklarının sarıya döndüğünü belirten Oltulu vatandaş Uğur Özdemir, bu yılki manzaranın farklılığını şu sözlerle anlattı:

"Arıtaş Mahallesinin merasındaki kaplaç ağaçları her yıl sarı renge bürünürdü. Bu sene yapraklar kırmızıya dönmüş. Doğa gerçekten harika bir görünüm sergiliyor. İnsan izlemeye doyamıyor."

Kaplaç ağaçlarının kırmızıya çalan bu nadir rengi, bölgedeki sonbahar manzaralarına farklı bir boyut katarken, doğa fotoğrafçıları ve yürüyüş tutkunları için de cazip bir rota oluşturuyor.