Erzurum'da kendiliğinden ortaya çıktı! En az 300 yıllık, sadece 7 kişi bir araya gelip yapıyor
Erzurum'un Oltu ilçesi Arıtaş Mahallesi'nde doğada kendi kendine yetişti. Köylüler tarafından en az 300 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Yıllar boyunca bölge sakinleri tarafından korunan bu doğal varlık, hem yöre kültürünün önemli bir parçası hem de ekosistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak dikkat çekiyor. Tarihî kökeni ve doğallığıyla yerel halkın gurur kaynağı olan bu bitki, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin simgelerinden biri olarak ön plana çıkıyor.
İHA
• 21 Mayıs 2025 - 09:16 • Son Güncelleme:
İHA
• 21 Mayıs 2025 - 09:16 • Son Güncelleme: