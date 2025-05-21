Erzurum'da kendiliğinden ortaya çıktı! En az 300 yıllık, sadece 7 kişi bir araya gelip yapıyor

80 yaşındaki Hafız Bektaş ise ağacın sadece yaşıyla değil, halen yaşama direnciyle dikkat çektiğini ifade ederek, "Büyüklerimizden duyduğumuza göre bu ceviz ağacı 300-350 yıllık. 50 teneke ceviz verdiği zamanlar olmuş. Şimdi bile yeniden filiz veriyor, hiç kurumaya niyeti yok" diye konuştu. Bir diğer mahalle sakini Osman Aslan da ağacın "İmam Ağacı" olarak anılmasının nedenini şöyle açıkladı: "Bu ceviz ağacı vakıf arazisi üzerinde bulunuyor. Eskiden imamlar ücretliydi ve bu ağaçtan elde edilen cevizler satılarak imamın maaşı karşılanırdı. Bu yüzden ağacın ismi 'İmamın Cevizi' olarak kaldı."