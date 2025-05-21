Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemErzurum'da kendiliğinden ortaya çıktı! En az 300 yıllık, sadece 7 kişi bir araya gelip yapıyor
HaberlerGündem Haberleri Erzurum'da kendiliğinden ortaya çıktı! En az 300 yıllık, sadece 7 kişi bir araya gelip yapıyor

Erzurum'da kendiliğinden ortaya çıktı! En az 300 yıllık, sadece 7 kişi bir araya gelip yapıyor

Erzurum'un Oltu ilçesi Arıtaş Mahallesi'nde doğada kendi kendine yetişti. Köylüler tarafından en az 300 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Yıllar boyunca bölge sakinleri tarafından korunan bu doğal varlık, hem yöre kültürünün önemli bir parçası hem de ekosistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak dikkat çekiyor. Tarihî kökeni ve doğallığıyla yerel halkın gurur kaynağı olan bu bitki, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin simgelerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

İHA
• 21 Mayıs 2025 - 09:16 • Son Güncelleme:
İHA
• 21 Mayıs 2025 - 09:16 • Son Güncelleme:
1Erzurumda kendiliğinden ortaya çıktı En az 300 yıllık, sadece 7 kişi bir araya gelip yapıyor

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi'nde vakıf arazisi içerisinde yer alan ve en az 300 yıllık olduğu tahmin edilen Anıt Ceviz Ağacı, tüm görkemiyle ayakta duruyor.

2Erzurumda kendiliğinden ortaya çıktı En az 300 yıllık, sadece 7 kişi bir araya gelip yapıyor

Zamanın tüm izlerini taşıyan ve bazı dalları kırılmış olmasına rağmen her yıl ceviz vermeye devam eden ağaç, mahalle halkı için hem manevi hem de tarihi bir değer taşıyor.

3Erzurumda kendiliğinden ortaya çıktı En az 300 yıllık, sadece 7 kişi bir araya gelip yapıyor

Anıt niteliğindeki bu dev ceviz ağacının çevresini yedi kişi el ele tutuşarak ancak sarabiliyor. Mahalleli, bir dönem ağacın 50 teneke ceviz verdiğini hatırlatıyor. Ağaç, "İmamın Cevizi" olarak da biliniyor.

4Erzurumda kendiliğinden ortaya çıktı En az 300 yıllık, sadece 7 kişi bir araya gelip yapıyor

Arıtaş Mahallesi Muhtarı Halil Bektaş, ağacın geçmişine dair şunları söyledi: "Dedelerimiz bu ağacın en az 300 yıllık olduğunu söylerdi. Eskiden dalları çok daha büyükmüş ama zamanla çürümeye başlayıp kırıldı. Yine de her yıl meyvesini veriyor. Yedi kişiyle ancak çevreleyebiliyoruz. Halen daha verimli."

5Erzurumda kendiliğinden ortaya çıktı En az 300 yıllık, sadece 7 kişi bir araya gelip yapıyor

70 yaşındaki mahalle sakini Bahattin Çakır da çocukluğundan beri bu ağacın var olduğunu belirterek, "Benim aklım erdiğinden beri bu ağaç buradaydı. Biz de büyüklerimize sorardık ne zaman dikildi diye, ama kimse fidan zamanını bilmiyordu. Herkes 300 yıllık olduğunu söylerdi" dedi.

6Erzurumda kendiliğinden ortaya çıktı En az 300 yıllık, sadece 7 kişi bir araya gelip yapıyor

80 yaşındaki Hafız Bektaş ise ağacın sadece yaşıyla değil, halen yaşama direnciyle dikkat çektiğini ifade ederek, "Büyüklerimizden duyduğumuza göre bu ceviz ağacı 300-350 yıllık. 50 teneke ceviz verdiği zamanlar olmuş. Şimdi bile yeniden filiz veriyor, hiç kurumaya niyeti yok" diye konuştu. Bir diğer mahalle sakini Osman Aslan da ağacın "İmam Ağacı" olarak anılmasının nedenini şöyle açıkladı: "Bu ceviz ağacı vakıf arazisi üzerinde bulunuyor. Eskiden imamlar ücretliydi ve bu ağaçtan elde edilen cevizler satılarak imamın maaşı karşılanırdı. Bu yüzden ağacın ismi 'İmamın Cevizi' olarak kaldı."

7Erzurumda kendiliğinden ortaya çıktı En az 300 yıllık, sadece 7 kişi bir araya gelip yapıyor

Tarihi ve kültürel değeri büyük olan bu Anıt Ceviz Ağacı, Oltu'nun hafızasında yaşamaya devam ediyor. Mahalle halkı, ağacın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yetkililerden destek bekliyor.