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GündemErzurum'da arıcıların kış hazırlıkları: Havalar soğuyunca arı kovanları brandayla kaplandı
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Erzurum'da arıcıların kış hazırlıkları: Havalar soğuyunca arı kovanları brandayla kaplandı

Kış mevsiminde dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da, arıcılar sonraki sezon iyi verim almak ve kayıpları önlemek için arılarını kışlatmaya başladı.

AA
• 15 Kasım 2024 - 13:56 • Son Güncelleme:
AA
• 15 Kasım 2024 - 13:56 • Son Güncelleme:
1Erzurumda arıcıların kış hazırlıkları: Havalar soğuyunca arı kovanları brandayla kaplandı

Bal üretiminin yaygın yapıldığı kentte, arıcılık ilkbahar aylarında üretimlerini artırmak ve kaliteli bal elde etmek için kovanlarını yüksek rakımlı yaylalara çıkıyor.

2Erzurumda arıcıların kış hazırlıkları: Havalar soğuyunca arı kovanları brandayla kaplandı

Sonbahar dönemine kadar üretim yapan arıcılar, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kovanlar arasındaki mesafeyi daralttıktan sonra çuval, branda gibi koruyucu malzemeyle kovanları muhafaza ederek arıları soğuktan koruyor.

3KIŞI GEÇİRMEK İÇİN HER KOVANDA YAKLAŞIK 15- 20 KİLOGRAM BAL VAR

KIŞI GEÇİRMEK İÇİN HER KOVANDA YAKLAŞIK 15- 20 KİLOGRAM BAL VAR

Arıcı Mehmet Ali Bayır, AA muhabirine, arılarının kışlatma dönemini kentte geçireceğini ve bunun için hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

4Erzurumda arıcıların kış hazırlıkları: Havalar soğuyunca arı kovanları brandayla kaplandı

Kışlatma hazırlıklarından bahseden Bayır, "Arıların kışı rahatlıkla geçirebilmeleri için zayıf iki kovanı bir kovana çevirdim.

5Erzurumda arıcıların kış hazırlıkları: Havalar soğuyunca arı kovanları brandayla kaplandı

Yağışlar başlayacağı ve kar da arkasından geleceği için üzerlerini branda ile kapattım. Böylelikle ilkbahara kadar böyle bekleyeceğiz. Kışı geçirmeleri için her bir kovanda 15-20 kilogram saf bal var." dedi.

6Erzurumda arıcıların kış hazırlıkları: Havalar soğuyunca arı kovanları brandayla kaplandı

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger de üreticilerin kış için son hazırlıklarını yaptığını anlattı.

7KIŞ İÇİN SON HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

KIŞ İÇİN SON HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

"Erzurum'da arı kışlatılmaz" algısının yanlış olduğunu vurgulayan Kenger, şunları kaydetti:

8Erzurumda arıcıların kış hazırlıkları: Havalar soğuyunca arı kovanları brandayla kaplandı

"Şu an ortam sıcaklığı 2-3 derece. Arı, hava sıcaklığı 14 derecenin altına düştüğünde uçmaz ve kovandan çıkmaz. Haliyle şu an arıda bir faaliyet yok. Kovanlar nem almayacak şekilde yerden yüksekte muhafaza edildiğinde, Erzurum'da da arıları kışlatabiliyoruz. 'Erzurum'da arı kışlatılmaz' ön yargısını kırmış oluyoruz. Arıcımız brandalarla kolonilerin üzerini kapatmış. Nem almayacak şekilde yapmış. Arı uçmayacağı ve kovan sıcaklığı 14 derecenin altında olmayacağı için sıkıntı yaşamaz."

9ERZURUMDA 2 BİN YERLİ ARICIMIZ VAR

ERZURUM'DA 2 BİN YERLİ ARICIMIZ VAR

Kenger, kentte arıcılığın gelişimi için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, gezgin arıcılarla yaklaşık 200 bin kovanda bal üretimi yapıldığını söyledi.

10Erzurumda arıcıların kış hazırlıkları: Havalar soğuyunca arı kovanları brandayla kaplandı

Kentin yüksek rakımda olmasının, bitki florası çeşitliliği avantajı getirdiğini ifade eden Kenger, "Bitki florası olması demek, balın da kalitesinin artması demek.

11Erzurumda arıcıların kış hazırlıkları: Havalar soğuyunca arı kovanları brandayla kaplandı

Erzurum'da 2 bin yerli arıcımız var. Bu var olan potansiyele göre az bir sayı ve bunu artırabiliriz.

12Erzurumda arıcıların kış hazırlıkları: Havalar soğuyunca arı kovanları brandayla kaplandı

Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Amacımız Erzurum'da arıcılığı yaygınlaştırmak ve maksimum kazancı sağlamak." diye konuştu.