Erzurum'da 300 yıllık dut ağacını görenler gözlerine inanamıyor! 'Sanki biri ağacın içine oturmuş ve başını eğmiş gibi duruyor'

Arıtaş Mahallesi Muhtarı Halil Bektaş, ağacın geçmişinin oldukça eskiye dayandığını belirterek, “Bu dut ağacı yaklaşık 300 yıllık. Zamanla gövdesinde oluşan yarıklar, gerçekten dikkat çekici bir şekil almış. İlk bakıldığında sanki biri ağacın içine oturmuş ve başını eğmiş gibi duruyor. Çok ilginç bir görüntü. Mahalleli olarak biz de her baktığımızda şaşırıyoruz" dedi.