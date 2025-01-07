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GündemErzurum Oltu'da yıllarca 50 metrekarelik dükkanda üretim yapan tesbihçi, devlet desteğiyle 500 metrekarelik imalathane açtı!
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Erzurum Oltu'da yıllarca 50 metrekarelik dükkanda üretim yapan tesbihçi, devlet desteğiyle 500 metrekarelik imalathane açtı!

Erzurum'da 30 yıl boyunca 50 metrekarelik atölyede Oltu taşından ata mesleği tesbihçilik yapan İhsan Çelik, devlet desteğiyle kurduğu imalathanede ürettiği takı ve hediyelik eşyaları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. İhsan Çelik 'Bu taşların toprağın altında kimseye faydası yok, çıkarır yaparsak çok sayıda insan ekmek kazanacak. Oltu taşının yanına birkaç taş ekleyerek bu işi zenginleştirdik' dedi.

AA
• 07 Ocak 2025 - 17:43 • Son Güncelleme:
AA
• 07 Ocak 2025 - 17:43 • Son Güncelleme:
1Erzurum Oltuda yıllarca 50 metrekarelik dükkanda üretim yapan tesbihçi, devlet desteğiyle 500 metrekarelik imalathane açtı

Oltu'da 30 yıl önce babasından devraldığı 50 metrekarelik atölyede tespih üreten 50 yaşındaki 2 çocuk babası Çelik, 2 yıl önce hazırladığı projeyle, Avrupa Birliğince finanse edilen ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD Programı'na başvurdu.

2Erzurum Oltuda yıllarca 50 metrekarelik dükkanda üretim yapan tesbihçi, devlet desteğiyle 500 metrekarelik imalathane açtı

Müracaatı kabul edilen Çelik, yaklaşık 84 bin avro hibe destekle geçen yıl Oltu Organize Sanayi Bölgesi'nde 500 metrekarelik alanda imalathane kurdu.

3Erzurum Oltuda yıllarca 50 metrekarelik dükkanda üretim yapan tesbihçi, devlet desteğiyle 500 metrekarelik imalathane açtı

İşletmesinde kentin coğrafi işaretli olan ve yörede "siyah altın" olarak da adlandırılan Oltu taşından ve yöreden çıkarılan değerli taşlardan tespih, takı ve hediyelik eşyalar üreten Çelik, 60 kişiye de istihdam sağlıyor.

4Erzurum Oltuda yıllarca 50 metrekarelik dükkanda üretim yapan tesbihçi, devlet desteğiyle 500 metrekarelik imalathane açtı

Girişimci İhsan Çelik, babasından devraldığı işi yıllarca 50 metrekarelik atölyede sürdürdüğünü söyledi. Devlet desteğiyle imalathane kurup kurumsal yapıya geçtiğini ifade eden Çelik, "Sadece Oltu taşından değil bölgede çıkan diğer taşları da işlemeye başladık. Bölgede Oltu taşının yanı sıra dünya pazarında yeri olan ve çok beğenilen opal, oniks, obsidyen ve krizopras gibi değerli taşları Oltu taşı pazarına katmayı planladık." dedi.

5Erzurum Oltuda yıllarca 50 metrekarelik dükkanda üretim yapan tesbihçi, devlet desteğiyle 500 metrekarelik imalathane açtı

Çelik, Oltu taşı, diğer taşlar ve geri dönüşüm atıklarından ürünler elde edilecek şekilde 500 metrekarelik alanda planlandıkları imalathane, kadın ve erkek atölyelerinin yanı sıra teşhir salonu ve Ar-Ge bölümünün bulunduğunu anlattı.

6Erzurum Oltuda yıllarca 50 metrekarelik dükkanda üretim yapan tesbihçi, devlet desteğiyle 500 metrekarelik imalathane açtı

Desteklerinden dolayı TKDK Erzurum yetkililerine teşekkür eden Çelik, şöyle konuştu: "Bu taşların toprağın altında kimseye faydası yok, çıkarır yaparsak çok sayıda insan ekmek kazanacak.

7Erzurum Oltuda yıllarca 50 metrekarelik dükkanda üretim yapan tesbihçi, devlet desteğiyle 500 metrekarelik imalathane açtı

Oltu taşının yanına birkaç taş ekleyerek bu işi zenginleştirdik. Önceden 50 metrekarede yıllarca çalıştık, bazen yer olmadığı için makineleri kaldırır öyle çalışırdık ama çok şükür devlet desteği insanların önünü açıyor. Özelikle doğuda böyle bir taş havzasında, mili taşımız olan Oltu taşının yanına diğer taşları da eklememiz bize önemli imkan sağladı."

8E-SATIŞ ÇALIŞMALARI TAMAMLANDIĞINDA DÜNYAYA AÇILACAĞIZ

'E-SATIŞ ÇALIŞMALARI TAMAMLANDIĞINDA DÜNYAYA AÇILACAĞIZ'

Tesiste 20 kişinin çalıştığını, ev kadınlarından 40 kişiye de el işçiliği karşılığında ücret verdiklerini anlatan Çelik, tam kapasiteyle çalışmaya başladığında sadece işletmede 50 kişinin istihdam edileceğini dile getirdi.

9Erzurum Oltuda yıllarca 50 metrekarelik dükkanda üretim yapan tesbihçi, devlet desteğiyle 500 metrekarelik imalathane açtı

Çelik, yurt dışı fuarlarına gidip taş atölyelerini yerinde görüp imalathane projesini öyle hayata geçirdiğini ifade ederek, "Hayalim devlet desteğiyle gerçekleşti.

10Erzurum Oltuda yıllarca 50 metrekarelik dükkanda üretim yapan tesbihçi, devlet desteğiyle 500 metrekarelik imalathane açtı

Üretimimiz tamamen el emeği göz nuru, pazar sorunumuz yok. Türkiye genelinde toptan satışımız oluyor. Yurt dışına yönelik pazar ve e-satış çalışmaları tamamlandığında dünyaya açılacağız." diye konuştu.

11Erzurum Oltuda yıllarca 50 metrekarelik dükkanda üretim yapan tesbihçi, devlet desteğiyle 500 metrekarelik imalathane açtı

Çalışanlardan Tuba Açıkgöz de tesisin ilçede kadın istihdamı konusunda öncü olduğunu vurgulayarak, "İşleme, aksesuar ve delme gibi işleri yapmaktan çok mutluyuz.

12Erzurum Oltuda yıllarca 50 metrekarelik dükkanda üretim yapan tesbihçi, devlet desteğiyle 500 metrekarelik imalathane açtı

Tespih ve taş işçiliğiyle kadın istihdamına katkı sağlanıyor. Evlerinde çalışan kadınlar ailelerinin geçimine katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.