Erzurum Oltu'da yıllarca 50 metrekarelik dükkanda üretim yapan tesbihçi, devlet desteğiyle 500 metrekarelik imalathane açtı!
Erzurum'da 30 yıl boyunca 50 metrekarelik atölyede Oltu taşından ata mesleği tesbihçilik yapan İhsan Çelik, devlet desteğiyle kurduğu imalathanede ürettiği takı ve hediyelik eşyaları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. İhsan Çelik 'Bu taşların toprağın altında kimseye faydası yok, çıkarır yaparsak çok sayıda insan ekmek kazanacak. Oltu taşının yanına birkaç taş ekleyerek bu işi zenginleştirdik' dedi.
AA
• 07 Ocak 2025 - 17:43 • Son Güncelleme:
AA
• 07 Ocak 2025 - 17:43 • Son Güncelleme: