Erzincanlı girişimci devlet desteğiyle dev tesis kurdu! Onlarca kişiye iş imkanı sağlayacak

2

Erzincan’a kurdukları et işleme tesisinde çok kaliteli kavurma, pastırma, sucuk yapıp Türkiye’nin dört bir yanına pazarlayacaklarını belirten Murat Yapıcı, “Erzincan Doğu Anadolu’nun çok güzel bir şehri. İklimi, rakımı itibarıyla, burada yetişen hayvanların etleri çok daha kaliteli, çok daha leziz. Biz bunu ön plana çıkarmak için canla başla mücadele ettik. Amaç, sofralara kaliteli iyi bir Erzincan ürününü koymak. Mevcut yerimizde şimdilik 6 personelimiz var.