Erzincan'ın köyünde bulunuyor! Doktorlar tavsiye etti, 81 ilden ve Avrupa'dan akın akın geliyorlar

İnsan sağlığını bir üst noktaya çıkaracak su rezervine sahip olduklarını vurgulayan Özger, şunları kaydetti:



"Bir yerde su varsa su hem yüzme hem eğlence hem de jeotermal manada kaplıca hizmetiyle şifa bulabildiğiniz bir mekan. Dolayısıyla biz havuza suyla beraber eğlence koyuyoruz, yüzme koyuyoruz ve aslında spor koyuyoruz. Bunların hepsini de koyduğumuz zaman aslında mutluluk elde ediyoruz. Dolayısıyla buraya gelen vatandaşlarımızın hepsini şifa ile beraber mutluluk bulduklarını düşünüyoruz."



"Yoğun bir talep oluşuyor"



Kaplıcanın şefi Harun Ocak da insanların doktor tavsiyesi üzerine kaplıcaya geldiklerine dikkati çekerek, "Özellikle kaplıca tesisimize cilt, romatizmal, kas ağrıları, egzama gibi hastalığı bulunan kişiler doktor tavsiyesi ile burayı tercih ediyor. Tesisimizde yaz aylarında gurbetçilerimizin de gelmesiyle yoğun bir talep oluşuyor.



Vatandaşlarımızın taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz ama bir o kadar da randevu alamayan müşterilerimiz oluyor." ifadesini kullandı.