Erzincan'daki maden faciası 5.5 saat önce geliyorum demiş
Maden faciasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Erzincan İliç’teki altın madeninde siyanürlü toprağın dev bir çağlayan gibi aktığı facianın saatler önce alarm verdiği ortaya çıktı. Liç alanında önceki sabah 09.00’da yapılan rutin kontrollerde çatlak olduğu tespit edildi. Çalışmalar hemen durduruldu. 3 saha sorumlusu kontrolleri yaparken, 14.28’de göçük oldu.
• 15 Şubat 2024 - 10:14 • Son Güncelleme:
• 15 Şubat 2024 - 10:14 • Son Güncelleme: