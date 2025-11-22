GAZETE VATAN ANA SAYFA
Erzincan'da yağan kar manzarayı değiştirdi!

22.11.2025 - 09:38Güncellenme Tarihi:

Erzincan’ın Çayırlı ilçesindeki Turnaçayırı Barajı ve bölgeye ulaşımı sağlayan köprü, kar yağışının ardından drone ile görüntülenerek kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Çayırlı ilçe sınırlarında bulunan baraj ve çevresi, etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Drone kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, baraj gölü ile çevresindeki dağların bembeyaz manzaraya büründüğü ve köprünün bu manzaranın ortasında zarif bir çizgi gibi uzandığı görüldü.

Sessiz ve doğal atmosferiyle dikkat çeken bölge, kışın sunduğu kendine özgü güzellikler sayesinde doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Turnaçayırı Barajı’nın karlı görüntüleri, fotoğraf meraklıları için de etkileyici kareler sunarken, bölgenin kış mevsimindeki büyüleyici atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi.