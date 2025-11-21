Erzincan'da şap alarmı! Köylüler tedirgin: "Hastalıklı hayvanlar gece meraya bırakılıyor"

3

Üreticilerden Erkan Çimtay ise hastalık riskinin her geçen gün arttığını dile getirerek, "Koyunlarımızı burada otlatıyoruz. Şaplı, hastalıklı ineği getirip buraya atmışlar. Tanınmaması için küpesini bile sökmüşler. Hastalık hızla yayılıyor. Biz bu durumdan şikayetçiyiz ve çözüm bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Köylüler, şap hastalığının yayılmasının önlenmesi için kontrollerin artırılması, sorumluların tespit edilmesi ve caydırıcı cezalar uygulanmasını talep ediyor. Bölge halkı, hem hayvan sağlığı hem de geçim kaynaklarının korunması adına ilgili kurumların ivedilikle harekete geçmesini bekliyor.