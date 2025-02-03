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Erzincan'da küçükbaş hayvan sahiplerinin nöbeti başladı! Tek tek geliyorlar

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde küçükbaş hayvan üreticileri için yoğun mesai başladı. Kuzu doğum sezonunun başlamasıyla üreticiler, çiftliklerinde sabahlıyor. Besicilerden Ömer Faruk Kaya açıklamasında şunları söyledi; "Koyunlarımız doğurmaya başladı. Her yıl bu zamanlarda Şubat ayında doğurmaya başlıyorlar. Evlerimiz buradan kilometrelerce uzaklıkta, o yüzden eve gitmiyorum, genellikle burada koyunlarla kalıyorum.''

İHA
• 03 Şubat 2025 - 09:17 • Son Güncelleme:
İHA
• 03 Şubat 2025 - 09:17 • Son Güncelleme:
1Erzincanda küçükbaş hayvan sahiplerinin nöbeti başladı Tek tek geliyorlar

Oğuz köyünde küçükbaş hayvan yetiştiricileri için yılın en yoğun günleri başladı. Kuzu doğum sezonunun başlamasıyla birlikte üreticiler, köye 5 kilometre mesafedeki çiftliklerinde gece gündüz demeden nöbet tutuyor.

2Erzincanda küçükbaş hayvan sahiplerinin nöbeti başladı Tek tek geliyorlar

Soğuk kış gecelerine rağmen hayvanlarının başından ayrılmayan yetiştiriciler, doğum sürecinde kuzuların sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi için büyük bir özveriyle çalışıyor.

3Erzincanda küçükbaş hayvan sahiplerinin nöbeti başladı Tek tek geliyorlar

Geceleri evlerine dönemeyen üreticiler, çiftliklerindeki barınaklarda, keçelerin üzerinde uyuyarak dinlenmeye çalışıyor.

4Erzincanda küçükbaş hayvan sahiplerinin nöbeti başladı Tek tek geliyorlar

Besicilerden Ömer Faruk Kaya açıklamasında şunları söyledi; "Koyunlarımız doğurmaya başladı. Her yıl bu zamanlarda Şubat ayında doğurmaya başlıyorlar.

5Erzincanda küçükbaş hayvan sahiplerinin nöbeti başladı Tek tek geliyorlar

Evlerimiz buradan kilometrelerce uzaklıkta, o yüzden eve gitmiyorum, genellikle burada koyunlarla kalıyorum. Çünkü bazı koyunlar doğurduğunda kuzularını tutmuyor.

6Erzincanda küçükbaş hayvan sahiplerinin nöbeti başladı Tek tek geliyorlar

Bende kuzuları koyunların yanına götürüp tutmalarını sağlıyorum. Kuzulama dönemi başladığından beri burada yatıp kalkıyorum. Başka bir yere gitmiyorum, eve de gitmiyorum sürekli buradayım. Yemeğimi de burada yiyorum, tutmayan koyunları bölmelere koyuyorum. Burada bir tane yavrusunu tutmayan koyun var ve buradaki bölmelere koydum, inşallah yakında o da tutacak."