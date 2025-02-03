Erzincan'da küçükbaş hayvan sahiplerinin nöbeti başladı! Tek tek geliyorlar
Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde küçükbaş hayvan üreticileri için yoğun mesai başladı. Kuzu doğum sezonunun başlamasıyla üreticiler, çiftliklerinde sabahlıyor. Besicilerden Ömer Faruk Kaya açıklamasında şunları söyledi; "Koyunlarımız doğurmaya başladı. Her yıl bu zamanlarda Şubat ayında doğurmaya başlıyorlar. Evlerimiz buradan kilometrelerce uzaklıkta, o yüzden eve gitmiyorum, genellikle burada koyunlarla kalıyorum.''
İHA
• 03 Şubat 2025 - 09:17 • Son Güncelleme:
İHA
• 03 Şubat 2025 - 09:17 • Son Güncelleme: