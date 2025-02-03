Erzincan'da küçükbaş hayvan sahiplerinin nöbeti başladı! Tek tek geliyorlar

Bende kuzuları koyunların yanına götürüp tutmalarını sağlıyorum. Kuzulama dönemi başladığından beri burada yatıp kalkıyorum. Başka bir yere gitmiyorum, eve de gitmiyorum sürekli buradayım. Yemeğimi de burada yiyorum, tutmayan koyunları bölmelere koyuyorum. Burada bir tane yavrusunu tutmayan koyun var ve buradaki bölmelere koydum, inşallah yakında o da tutacak."