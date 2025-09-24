Erzincan'da hasat başladı! Kendi kendine yetişiyor! Kilosu 200 liradan satılıyor

5

Sonbaharla cevizlerin hasat döneminin geldiğini belirten vatandaşlar, "Cevizin üzerindeki o yeşil kabuk çatlamaya başladığı zaman herkes toplanıyor. Bir ya da iki kişi elinde uzun bir sırıkla ağaca çıkma görevini üstleniyor. Ağaçlara çıkan kişiler cevizi döküyor, aşağıdakiler de toplayıp çuval ve kovalara dolduruyor. Cevizler sonra satılıyor. Bazen kadınlar toplanıp bu cevizleri kullanarak baklava ve çeşitli tatlılar yapıyor." ifadelerine yer verdi.