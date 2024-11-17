Erzincan'da genetik miras korunuyor! 'Atadan kalma meyve ağaçları kaybolmayacak'
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki 11 farklı ilden toplanan yaklaşık 800 meyve ağacının genetik kaynakları, Erzincan’da özel olarak oluşturulan bir koruma bahçesinde muhafaza ediliyor. Bu proje ile bölgenin zengin biyolojik çeşitliliğini gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Çeşitli meyve türlerinden elde edilen genetik materyaller, hem tarımsal araştırmalar için değerli bir kaynak oluşturuyor hem de bölgedeki geleneksel tarımın sürekliliğine katkı sağlıyor.
AA
• 17 Kasım 2024 - 07:13 • Son Güncelleme:
AA
• 17 Kasım 2024 - 07:13 • Son Güncelleme: