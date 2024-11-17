Erzincan'da genetik miras korunuyor! 'Atadan kalma meyve ağaçları kaybolmayacak'

Bahçede yaklaşık 800 genetik kaynak bulundurduklarını anlatan Karataş, "Doğu Anadolu'dan Karadeniz'in doğusu da dahil olmak üzere birçok ilden toplanan genetik kaynaklarla oluşturulmuş bir bahçe. Genetik kaynaklarımız bizim genetik zenginliğimiz. Bunları korumamız ve gelecek nesillere aktarmamız çok büyük önem arz ediyor. Bu konuda TAGEM'e bağlı enstitüler çok önemli görevler üstleniyor." diye konuştu.Enstitü olarak Yusufeli Barajı bölgesinde yaptıkları çalışmalara da değinen Karataş, şöyle devam etti:"Yusufeli Barajı inşasında ekiplerimiz bölgeyi taradılar. Burada bulunan meyve kaynaklarını tespit edip genetik kaynak olarak bahçemize getirdiler. Böylelikle bunların su altında kalmasını ve kaybolmasını önlemiş olduk. Şu an bu meyve ağaçlarımız bahçemizde korunuyor. Bunları gelecek nesillere de sağlıklı bir şekilde aktaracağız. 1994'ten beri böyle birçok çalışma yapılmış ve bu çalışmalarda birçok araştırmacı görev almış."