Erzincan'da deniz yok ama balık çok! Elazığ'a sevkiyat başladı

“Erzincan'da deniz yok ama iyi balık çıkarıyoruz!”

Tercan Su Ürünleri işletme sahibi Şükrü Adam ise balık üretim sürecini anlattı. Adam, sabah saat altıda balıklara yemleme yaptıklarını gün içerisinde ise balıkların yanına tekrar gelmediklerini söyledi. Tercan Barajının 23-24 derece olduğunu kaydeden Adam, günün geri kalanında ise ağları temizlediklerini belirtti. İşletme sahibi Adam, balık yapma kapasitesinin 50 ton olduğunu dile getirerek şunları kaydetti; “220 bin tane alıyorum. Bu balıkları 250-300 grama getirip Elazığ'a gönderiyoruz. Yani balık üretiyoruz. Erzincan'da deniz yok ama iyi balık çıkarıyoruz.”