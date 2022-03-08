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FenerbahçeErsun Yanal, Erol Bulut yüzüne bakmadı Vitor Pereira takımda tuttu F.Bahçe'nin kralı oldu
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ersun Yanal, Erol Bulut yüzüne bakmadı Vitor Pereira takımda tuttu F.Bahçe'nin kralı oldu
• 08 Mart 2022 - 12:12 • Son Güncelleme:

Ersun Yanal, Erol Bulut yüzüne bakmadı Vitor Pereira takımda tuttu F.Bahçe'nin kralı oldu

2018-19 sezonunda transfer edilen ve Fenerbahçe'ye gelen hocalar tarafından tercih edilmeyen tecrübeli futbolcu Vitor Pereira'yla çıkışa geçti. 27 yaşındaki orta saha attığı gollerle bir anda taraftarların sevgilisi oldu.

• 08 Mart 2022 - 12:12 • Son Güncelleme:
1Ersun Yanal, Erol Bulut yüzüne bakmadı Vitor Pereira takımda tuttu F.Bahçenin kralı oldu
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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yeni sezon öncesi teknik direktör konusunu çözmek istiyor. Koç'un hem Bielsa hem de Joachim Löw ile hafta içinde görüşeceği öğrenildi.

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Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve marka bir teknik adamla yola çıkmayı planlayan Fenerbahçe yeni teknik direktörünü belirlemek için adeta seferber oldu.

3Ersun Yanal, Erol Bulut yüzüne bakmadı Vitor Pereira takımda tuttu F.Bahçenin kralı oldu

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un Joachim Löw ve Marcelo Bielsa isimlerine yoğunlaştığı öğrenildi.

4Ersun Yanal, Erol Bulut yüzüne bakmadı Vitor Pereira takımda tuttu F.Bahçenin kralı oldu

Başkanın iki ünlü teknik adam için yeni bir sefere hazırlandığı belirtildi. Boşta olan iki teknik adamla masaya oturacak Ali Koç'un iki isimden biriyle anlaşması bekleniyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önce Marcelo Bielsa ile temas kuracak. Perşembe günü Arjantinli hoca ile masaya oturacak Koç, sonrasında ise Joachim Löw ile görüşecek.

5Ersun Yanal, Erol Bulut yüzüne bakmadı Vitor Pereira takımda tuttu F.Bahçenin kralı oldu

Sarı-lacivertli yönetimin bu hafta yapılacak görüşmeler sonrasında iki hocanın projelerine göre hareket edeceği ve buna göre karar vereceği öğrenildi.

6Ersun Yanal, Erol Bulut yüzüne bakmadı Vitor Pereira takımda tuttu F.Bahçenin kralı oldu

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın isteğiyle takımda tutulan Miha Zajc takımın adeta yıldızı oldu. Sloven oyuncu, Trabzonspor maçında attığı golle hem takımın en skorer üçüncü oyuncu oldu hem de takımının Trabzonspor karşısında 25 yıllık serisini sürdürmesini sağladı.

7Ersun Yanal, Erol Bulut yüzüne bakmadı Vitor Pereira takımda tuttu F.Bahçenin kralı oldu

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi beklenirken Pereira sayesinde takımda kalan Miha Zajc sürprizi yaşanıyor... Geçtiğimiz yıl takımda düşünülmeyip Genoa'ya kiralanan oyuncu, bu sezon Vitor Pereira'nın isteğiyle takımda tutuldu.

8Ersun Yanal, Erol Bulut yüzüne bakmadı Vitor Pereira takımda tuttu F.Bahçenin kralı oldu

Zajc, 22 lig maçında forma şansı bulurken, bu maçlarda 6 gol kaydederek skora önemli katkıda bulundu. 9 gollü Serdar Dursun ve 7 golü bulunan Mesut Özil'in ardından ligde takımın en golcü oyuncusu konumuna geldi.

9Ersun Yanal, Erol Bulut yüzüne bakmadı Vitor Pereira takımda tuttu F.Bahçenin kralı oldu

Kasımpaşa maçında attığı golün ardından Trabzon mücadelesinde de puanı getiren kafayı vuran Zajc, üst üste iki karşılaşmada takımının skor yükünü taşıyan isimlerden biri oldu. Trabzonspor'a attığı gol, 10 kişilik takımı ayakta tutmasının yanında alınan 1 puan ikincilik yarışı için umut oldu ve rakibe karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serisini 25 yıla taşıdı.

10Ersun Yanal, Erol Bulut yüzüne bakmadı Vitor Pereira takımda tuttu F.Bahçenin kralı oldu

Fenerbahçe'ye 2019 yılında Empoli'den gelen 28 yaşındaki Miha Zajc'ın 1 yıl daha (30 Haziran 2023) sözleşmesi bulunuyor. Kendisini 8 lig maçının 7'sinde görevlendiren İsmail Kartal, Sloven oyuncunun gelecek sezon da takımda tutulmasını istiyor.

11Ersun Yanal, Erol Bulut yüzüne bakmadı Vitor Pereira takımda tuttu F.Bahçenin kralı oldu

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