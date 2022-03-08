Ersun Yanal, Erol Bulut yüzüne bakmadı Vitor Pereira takımda tuttu F.Bahçe'nin kralı oldu
2018-19 sezonunda transfer edilen ve Fenerbahçe'ye gelen hocalar tarafından tercih edilmeyen tecrübeli futbolcu Vitor Pereira'yla çıkışa geçti. 27 yaşındaki orta saha attığı gollerle bir anda taraftarların sevgilisi oldu.
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yeni sezon öncesi teknik direktör konusunu çözmek istiyor. Koç'un hem Bielsa hem de Joachim Löw ile hafta içinde görüşeceği öğrenildi.
Başkanın iki ünlü teknik adam için yeni bir sefere hazırlandığı belirtildi. Boşta olan iki teknik adamla masaya oturacak Ali Koç'un iki isimden biriyle anlaşması bekleniyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önce Marcelo Bielsa ile temas kuracak. Perşembe günü Arjantinli hoca ile masaya oturacak Koç, sonrasında ise Joachim Löw ile görüşecek.
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın isteğiyle takımda tutulan Miha Zajc takımın adeta yıldızı oldu. Sloven oyuncu, Trabzonspor maçında attığı golle hem takımın en skorer üçüncü oyuncu oldu hem de takımının Trabzonspor karşısında 25 yıllık serisini sürdürmesini sağladı.
Kasımpaşa maçında attığı golün ardından Trabzon mücadelesinde de puanı getiren kafayı vuran Zajc, üst üste iki karşılaşmada takımının skor yükünü taşıyan isimlerden biri oldu. Trabzonspor'a attığı gol, 10 kişilik takımı ayakta tutmasının yanında alınan 1 puan ikincilik yarışı için umut oldu ve rakibe karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serisini 25 yıla taşıdı.