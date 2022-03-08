Ersun Yanal, Erol Bulut yüzüne bakmadı Vitor Pereira takımda tuttu F.Bahçe'nin kralı oldu

Başkanın iki ünlü teknik adam için yeni bir sefere hazırlandığı belirtildi. Boşta olan iki teknik adamla masaya oturacak Ali Koç'un iki isimden biriyle anlaşması bekleniyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önce Marcelo Bielsa ile temas kuracak. Perşembe günü Arjantinli hoca ile masaya oturacak Koç, sonrasında ise Joachim Löw ile görüşecek.