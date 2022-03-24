Erguvan ailesine büyük şok! Zafer'in ölümüyle yüzleşiyorlar...
Ceylin, Zafer’in ölümünü ailesine haber vermeye Ilgaz ile birlikte giderken acı gerçeği öğrenen Gül yaşadıkları ikinci kayıp karşısında sarsılıyor.
Ceylin ve Erguvan ailesinin Zafer’in başına gelenlerin sorumlusunun Çınar olduğunu öğrenip öğrenmeyeceği ise sürükleyici hikayesiyle büyük ilgi gören Yargı’nın yeni bölümünde yanıt bulacak.
Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.
‘Yargı’ yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…