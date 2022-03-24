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MagazinErguvan ailesine büyük şok! Zafer'in ölümüyle yüzleşiyorlar...
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• 24 Mart 2022 - 13:24 • Son Güncelleme:

Erguvan ailesine büyük şok! Zafer'in ölümüyle yüzleşiyorlar...

Kanal D’nin, her pazar akşamı ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı, izleyicilerin gözyaşlarını tutamayacakları bir bölümün sinyallerini veriyor. Tanıtımda Zafer’in ölümüyle yüzleşen Erguvan ailesinin yaşadığı şok dikkat çekiyor.

• 24 Mart 2022 - 13:24 • Son Güncelleme:
1Erguvan ailesine büyük şok Zaferin ölümüyle yüzleşiyorlar...
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Zafer’in ölümüyle yüzleşen Ceylin durumu kabullenmekte güçlük çekerken, Ilgaz ise Ceylin’in geçirdiği sinir krizi anında sevdiği kadına destek oluyor.

2Erguvan ailesine büyük şok Zaferin ölümüyle yüzleşiyorlar...

Ceylin, Zafer’in ölümünü ailesine haber vermeye Ilgaz ile birlikte giderken acı gerçeği öğrenen Gül yaşadıkları ikinci kayıp karşısında sarsılıyor.

3Erguvan ailesine büyük şok Zaferin ölümüyle yüzleşiyorlar...

Cenazede Zafer’in tabutunu taşıyan Ilgaz, “Ceylin’in kocası olarak buradayım, ailesiyiz biz artık onun.” sözleriyle Metin ve Çınar’dan Ceylin ve ailesine destek olmalarını istiyor.

4Erguvan ailesine büyük şok Zaferin ölümüyle yüzleşiyorlar...

Ceylin’in Metin’i artık babası olarak gördüğünü söylemesi izleyenleri derinden etkilerken, Metin yaşadığı vicdan azabı karşısında eziliyor. Tüm bu yaşananlar Çınar’ı perişan ederken Metin’in neye karar verdiği ise merak uyandırıyor.

5Erguvan ailesine büyük şok Zaferin ölümüyle yüzleşiyorlar...

Ceylin ve Erguvan ailesinin Zafer’in başına gelenlerin sorumlusunun Çınar olduğunu öğrenip öğrenmeyeceği ise sürükleyici hikayesiyle büyük ilgi gören Yargı’nın yeni bölümünde yanıt bulacak.

6Erguvan ailesine büyük şok Zaferin ölümüyle yüzleşiyorlar...

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

‘Yargı’ yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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