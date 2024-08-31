Enkazdan çıkardığı yavru kediyi sahiplendi; 'Maraş' Ankara itfaiyesinin maskotu oldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinde görev yapan Ufuk Akman (27), 1,5 yıldır Kahramanmaraş'ta deprem enkazından kurtardığı ve 'Maraş' ismini verdiği kedi ile yaşıyor. Akman, "Tabii ki depremin etkisi var. Bir yerden, bir yere götürürken araba sallasa direkt strese giriyor. Bağırmaya falan başlıyor. Etkisi var; ama sakin bir ortamda çok uslu" dedi.
Umutcan ÖREN-Ali Eren İĞDE/ANKARA, (DHA)
• 31 Ağustos 2024 - 12:56 • Son Güncelleme:
Umutcan ÖREN-Ali Eren İĞDE/ANKARA, (DHA)
• 31 Ağustos 2024 - 12:56 • Son Güncelleme: