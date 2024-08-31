Enkazdan çıkardığı yavru kediyi sahiplendi; 'Maraş' Ankara itfaiyesinin maskotu oldu

Depremden sonra yaklaşık 1,5 yıldır bende. 8 aylıktı, şu anda 2,5 yaşında olması lazım. Depremden sonra 2 yavrusu oldu ve sahiplendirdik. Şu anda onların da takibini yapıyorum zaten. Benim için güzel bir histi bu. Hala da devam eden bir his. Tabii bir can kurtarmak sonra 2 cana vesile olmak, bu bilemeyeceğiniz bir şey. Sonradan olunca tabii mutlu oluyorsunuz. Biraz da gururlu oluyorsunuz" diye konuştu.