Engin'in hayaleti, Ceylin'in peşinde!
Yargı'nın 22. bölümünde Ceylin, izlediği video ile şoke oluyor. Adliye muhabirlerinden birisi elinde bir zarfla Ceylin'in ofisinin önündedir. Zarfı posta kutusuna atacakken apartman görevlisi gelir ve zarfı kendisi alır. Ceylin, binaya girdiğinde de bu zarfı ona verir. Zarfın içinde bir flash disk vardır. Bilgisayara taktığında karşısında Engin'i görür ve büyük şok yaşar.
Özgürlüğüne kavuşmasının ardından Niyazi ile Yekta arasında bir bağ bulan ve bunu Ilgaz’la beraber Pars’la paylaşan Ceylin, Yekta’nın gözaltına alınmasını sağladı.
REYTİNGİN ZİVESİNDE
Kantar Medya’nın verilerine göre; Yargı'nın 22'nci bölümü ABC1 kategorisinde 9,14 reyting ve yüzde 20,55 izlenme payı ile, AB kategorisinde 8,96 reyting ve yüzde 22,49 izlenme payı ile Total kategoride ise 6,89 reyting ve yüzde 15,93 izlenme payı ile üç kategoride de günün en çok izlenen dizisi oldu.
Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Nergis Öztürk, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.