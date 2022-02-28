Engin'in hayaleti, Ceylin'in peşinde!

REYTİNGİN ZİVESİNDE

Kantar Medya’nın verilerine göre; Yargı'nın 22'nci bölümü ABC1 kategorisinde 9,14 reyting ve yüzde 20,55 izlenme payı ile, AB kategorisinde 8,96 reyting ve yüzde 22,49 izlenme payı ile Total kategoride ise 6,89 reyting ve yüzde 15,93 izlenme payı ile üç kategoride de günün en çok izlenen dizisi oldu.