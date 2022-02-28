Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinEngin'in hayaleti, Ceylin'in peşinde!
HaberlerMagazin Haberleri Engin'in hayaleti, Ceylin'in peşinde!
• 28 Şubat 2022 - 12:50 • Son Güncelleme:

Engin'in hayaleti, Ceylin'in peşinde!

Yargı'nın 22. bölümünde Ceylin, izlediği video ile şoke oluyor. Adliye muhabirlerinden birisi elinde bir zarfla Ceylin'in ofisinin önündedir. Zarfı posta kutusuna atacakken apartman görevlisi gelir ve zarfı kendisi alır. Ceylin, binaya girdiğinde de bu zarfı ona verir. Zarfın içinde bir flash disk vardır. Bilgisayara taktığında karşısında Engin'i görür ve büyük şok yaşar.

• 28 Şubat 2022 - 12:50 • Son Güncelleme:
1Enginin hayaleti, Ceylinin peşinde
ABONE OL

Yargı’nın dün akşam seyirciyle buluşan 22’nci bölümü bir kez daha ses getirdi Yaşanan gelişmelerle izleyenlere birçok duyguyu bir arada tattıran bölümün final sahnesi ise gerilimi zirveye taşıdı. Engin’in, Ceylin’e bıraktığı video, dizide olacaklara dair merak uyandırdı.

2Enginin hayaleti, Ceylinin peşinde

Yekta’nın hamleleriyle başı bir türlü beladan kurtulamayan Ceylin’in, son anda çıkan rapor sayesinde Engin’in davasında tutuksuz yargılanmasına karar verilmesi herkese rahat bir nefes aldırdı.

3Enginin hayaleti, Ceylinin peşinde

Duruşma sonrası Merdan, Ceylin'in aklanması ve iki ailenin tanışması için evlerinde yemek organizasyonu yapar. Bu kararına oğlu Metin büyük tepki gösterir. Yemek ortamı ise, gergin bir buluşmaya neden olur.

4Enginin hayaleti, Ceylinin peşinde

Yekta ise Ceylin’in tutuksuz yargılanmasıyla küplere biner. Laçin’e tehditleriyle giderek kontrolsüz bir hale bürünen Yekta, mahkemeden sonra Ceylin’den ikinci büyük darbeyi yedi.

5Enginin hayaleti, Ceylinin peşinde

Özgürlüğüne kavuşmasının ardından Niyazi ile Yekta arasında bir bağ bulan ve bunu Ilgaz’la beraber Pars’la paylaşan Ceylin, Yekta’nın gözaltına alınmasını sağladı.

6Enginin hayaleti, Ceylinin peşinde

Bu sırada Yekta ile Merdan’ın ortak sırrını çözen Seda, Merdan’la yüzleşerek onu açıkça tehdit etti.

7Enginin hayaleti, Ceylinin peşinde

Duruşma ve aile yemeğinden sonra yorulan Ceylin ve Ilgaz, nihayet evlerine gittiler. Sonunda huzuru bulmanın mutluluğu ile keyifli bir gece geçiren aşıklar ilk kez sorunsuz bir şekilde geceyi bitirirler.

8PARS, CÜNEYTİ KABULLENEMİYOR

PARS, CÜNEYT'İ KABULLENEMİYOR!

Pars, kardeşi Neva'nın yeni taşındığı evindedir. Cüneyt hakkında Neva ile konuşur. Ona Cüneyt'in hoşlanmadığı bir tarafının olduğunu söyler. Daha sonrasında karşılaştığı Cüneyt ile hoş olmayan bir konuşma yapar..

9Enginin hayaleti, Ceylinin peşinde

Heyecanın ve gerilimin bir saniye bile düşmediği bölümün finalinde Ceylin’e ulaşan flashdisk büyük bir şok yaşattı. Engin’in, Ceylin’e seslendiği videoda ölmüş olsa bile sürprizlerinin bitmeyeceğinin sinyallerini vermesi nefeslerin tutulmasına sebep oldu.

10REYTİNGİN ZİVESİNDE

REYTİNGİN ZİVESİNDE

Kantar Medya’nın verilerine göre; Yargı'nın 22'nci bölümü ABC1 kategorisinde 9,14 reyting ve yüzde 20,55 izlenme payı ile, AB kategorisinde 8,96 reyting ve yüzde 22,49 izlenme payı ile Total kategoride ise 6,89 reyting ve yüzde 15,93 izlenme payı ile üç kategoride de günün en çok izlenen dizisi oldu.

11İKİ MİLYON ERİŞİM, 100 BİN TWEET

İKİ MİLYON ERİŞİM, 100 BİN TWEET

Yargı sosyal medyanın da gündemine oturdu. #Yargı ve #Umut etiketleri ile dizinin birçok karakteri, dün akşam TT (Twitter gündemi) listesinden inmedi. İki milyon üzerinde erişim elde edilirken, Twitter'da 100 binin üzerinde tweet atıldı.

12Enginin hayaleti, Ceylinin peşinde

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Nergis Öztürk, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

13Enginin hayaleti, Ceylinin peşinde

Ay Yapım imzalı, Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu Yargı dizisi, yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Engin'in hayaleti, Ceylin'in peşinde!

Engin'in hayaleti, Ceylin'in peşinde!

Demet Özdemir'in elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Demet Özdemir'in elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Makbule Şakalakoğlu dekolteli pozunu paylaştı! ''Mert gruptan ayrıldı''

Makbule Şakalakoğlu dekolteli pozunu paylaştı! ''Mert gruptan ayrıldı''

Selin Ciğerci çenesini eritti! Son görüntüsü olay oldu...

Selin Ciğerci çenesini eritti! Son görüntüsü olay oldu...