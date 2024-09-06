Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi! Dilan Polat'tan ilk paylaşım geldi: Enerji...
Dilan Polat ve Engin Polat’ın yargılandığı ‘kara para aklama’ davasında mahkeme, 4 tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine karar verdi. Tahliye kararı sonrası Dilan Polat, sevinç çığlıkları attı. Dilan Polat ilk paylaşımını yaptı, sosyal medya paylaşımında 'Enerji' şarkısını söyledi.
AA/DHA/İHA
• 06 Eylül 2024 - 10:57 • Son Güncelleme:
AA/DHA/İHA
• 06 Eylül 2024 - 10:57 • Son Güncelleme: