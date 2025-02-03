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Engelli oğullarını apartman merdivenin acımasızca dövdüler!

Kocaeli’de engelli oğulları H.K.Ç.’yi apartmanın merdiveninde darbeden annesi S.Ç. ile babası M.Ç. gözaltına alındı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, H.K.Ç. korumaya alındı.

• 03 Şubat 2025 - 07:54 • Son Güncelleme:
• 03 Şubat 2025 - 07:54 • Son Güncelleme:
1Engelli oğullarını apartman merdivenin acımasızca dövdüler

Gebze ilçesinde S.Ç. ve M.Ç. çifti, engelli oğulları H.K.Ç.’yi apartmanın merdiveninde darbetti.

2Engelli oğullarını apartman merdivenin acımasızca dövdüler

Bir dairenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, M.Ç., H.K.Ç.’ye tekme atıp, ardından ayağındaki terliği alarak defalarca vurdu

3Engelli oğullarını apartman merdivenin acımasızca dövdüler

Bu sırada H.K.Ç. çığlık atıp yardım isterken, annesi S.Ç. geldi. S.Ç. de H.K.Ç.’nin başına tekmeyle vurdu.

4Engelli oğullarını apartman merdivenin acımasızca dövdüler

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

5Engelli oğullarını apartman merdivenin acımasızca dövdüler

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından anne ve baba dün gözaltına alındı. Çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde koruma altına alındı.

6Engelli oğullarını apartman merdivenin acımasızca dövdüler

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)