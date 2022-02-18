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FenerbahçeEn kritik maçlarda yoklar! Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçe'de 5 kritik eksik...
HaberlerFenerbahçe Haberleri En kritik maçlarda yoklar! Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçe'de 5 kritik eksik...
• 18 Şubat 2022 - 14:41 • Son Güncelleme:

En kritik maçlarda yoklar! Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçe'de 5 kritik eksik...

Dün akşam Ülker Stadı'nda Slavia Prag'a 3-2 kaybeden Fenerbahçe'ye Hatayspor maçı öncesi 5 yıldızdan kötü haber geldi. Sol bek krizi yaşayan İsmail Kartal as oyuncularının yerlerini doldurabilmek için bir hayli ter dökecek.

• 18 Şubat 2022 - 14:41 • Son Güncelleme:
1En kritik maçlarda yoklar Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçede 5 kritik eksik...
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Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Filip Novak, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-Jae ile ilgili açıklama yaptı.

2MESUT ÖZİL

MESUT ÖZİL

Bel ağrısı şikayeti nedeniyle tedavisine devam ederken, saha ve fitness çalışmalarını da sürdürüyor.

3KİM MİN JAE

KİM MİN JAE

Arka adale sertleşmesi nedeniyle tedavi ediliyor.

4İRFAN CAN KAHVECİ

İRFAN CAN KAHVECİ

Omuz Kırığı tedavisinde saha ve fitness çalışmaları ile devam ediliyor.

5FİLİP NOVAK

FİLİP NOVAK

Arka üst adale tendon yapışma yerinde yırtık edeniyle bireysel saha ve fitness çalışmalarına devam ediyor.

6LUİZ GUSTAVO

LUİZ GUSTAVO

Arka üst adale tendon bileşkesinde yırtık nedeniyle bireysel saha ve fitness çalışmalarını sürdürüyor.

7En kritik maçlarda yoklar Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçede 5 kritik eksik...

Fenerbahçe'de kabus devam ediyor. Kadıköy'de oynadığı son maçı da kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar yönetime ve oyunculara resmen ateş püskürdü. UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turunda evinde Slavia Prag'a 3-2 mağlup olan sarı-lacivertli takım tur şansını rövanşa bıraktı.

8En kritik maçlarda yoklar Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçede 5 kritik eksik...

Maçın ardından çok sert sözler kaleme alan SABAH Spor'un usta yazarları, Fenerbahçe'de yaşanan başarısızlık hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte Ali Koç ve oyuncuları eleştiren çok çarpıcı ifadeler...

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BÜLENT TİMURLENK: Başakşehir maçı ile başlayan 12 günlük süreçte F.Bahçe, 3 kulvardaki kaderini tayin edecekti. İkincilik iddiası için ligde evde kayıp yapmamak, kupa hedefi için Kayseri karşısında turu atlamak ve Prag'a giderken galibiyet lazımdı. Şimdi geriye dönüp baktığımızda olanların bir zincirleme trafik kazası olduğunu söyleyebiliriz. Çekya ekibi, liginde zirvede…

10En kritik maçlarda yoklar Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçede 5 kritik eksik...

Daha takım gibi takım, 4 yıldır çalışan hocası ise hasta olduğundan evinde. İsmail Kartal'ın gerideki kayıplara bakarsak öyle 'üçlü defansa dönsün' demiyorum ama bazı mevkilerin hakkını verecek oyuncularla sahaya çıkması gerekiyordu. Bu takımda; Ferdi sol önde oynar. Novak yoksa sol beki Szalai götürür, verimsiz Osayi'yi en fazla sağ bek yapıp kanadı Valencia'ya teslim eder, Pelkas'ı forvet arkası yapıp ön tarafa bir santrfor koyarsınız. İsmail Kartal bunların hiçbirini denemedi.

11En kritik maçlarda yoklar Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçede 5 kritik eksik...

Başakşehir maçında olduğu gibi dün akşam da Ozan'ı orta sahanın en öndeki adamı yapması büyük soru işareti. Turu geçmek için hâlâ şans var mı? Yeni kuralla elbette var. Ama Olympiakos sınavında olduğu gibi Kadıköy'de kalesinde 3 gol gören F.Bahçe, evinde baskılı oynayan Slavia Prag karşısında 5 metrekarelik alanda oynayan Sosa ile çok sıkıntı çeker.

12En kritik maçlarda yoklar Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçede 5 kritik eksik...

Gecenin tek umudu ve sevinci ise Ferdi Kadıoğlu'nun beke hapsedilmiş olmasına rağmen müthiş oyunu, gol ve asisti. Arda Güler özel bir oyuncu. Sezonun geri kalanında bu gence forvet arkasında şans vermek lazım.

13En kritik maçlarda yoklar Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçede 5 kritik eksik...

Kadıköy'de bir devam filmi izlediğimiz doğrudur. Sezonun ağır yükünün altında tribünler ilk golü kalesinde görünce takımı yuhalanacaklar ve alkışlanacaklar olarak ikiye ayırıyor. Onlar da haklı. Ancak bugün itibari ile 3 kulvarda gelinen nokta taraftara bahar aylarında yine basketbolu çok sevdirecektir.

14En kritik maçlarda yoklar Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçede 5 kritik eksik...

ÖMER ÜRÜNDÜL: Slavia Prag, yıldız futbolcusu olmayan, koşan, her bölgede pres yapan, basit oynayan, sistemi oturmuş bir takım. Ama maç başından 3. gole kadar Slavia Prag sanki kendi sahasında oynuyor. Skor avantajına rağmen devamlı önde baskıyla F.Bahçe'yi bozuyor ve sürekli ofansif girişimlerde bulunuyordu.

15En kritik maçlarda yoklar Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçede 5 kritik eksik...

F.Bahçe'nin sezon başından beri en büyük sıkıntısı kadro istikrarını sağlayamadığı için takımdaki uyum sorunu. Bu yüzden de pres karşısında hiç organize olamadılar. Sürekli top kaybettiler. Devre sonunda yenen golle soyunma odasına gidildi. Valencia'nın erken pas çıkartıp çok önemli bir pozisyonu harcaması da ilk devrede öne çıkan durumdu.

16En kritik maçlarda yoklar Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçede 5 kritik eksik...

İkinci devrede de değişen bir şey yoktu. Slavia Prag yine oyunu domine ediyordu. Belki atılabilecek bir gol, taraftarı da oyunun içine sokabilirdi. Öyle de oldu. Valencia'nın direkten dönen bir topu vardı.

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F.Bahçe'nin tartışmasız en önemli futbolcusu Ferdi, mükemmel bir asistle o golü getirdi. Sonrasında taraftar oyuna girdi ama çok kısa sürede üst üste iki gol gelince moraller tamamen bozuldu. 2. golde iki arkadaşının müdahale imkânı varken Altay'ın kaleyi boşaltması önemli bir hataydı.

18En kritik maçlarda yoklar Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçede 5 kritik eksik...

Son bölümde Prag nihayet hücumu bıraktı. F.Bahçe de bastırdı. Bunun sonucunda da Ferdi, güzel bir şutla farkı bire indirdi. Ama beraberlik golü gelmedi. Genç Arda'nın oyuna girerek olumlu icraatlar yapması takımın hareketlenmesinde önemli rol oynadı.

19En kritik maçlarda yoklar Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçede 5 kritik eksik...

İsim vermek istemiyorum ama 4-5 oyuncu sahada yoktu. Valencia gayretliydi. Atletik yapılı, güçlü, rakip stoperler onun daha fazlasını yapmasına imkân vermedi. Sonuç olumsuz ama gol averajı kalktığı için Prag avantajlı olsa da F.Bahçe'nin şansı az da olsa devam ediyor.

20En kritik maçlarda yoklar Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçede 5 kritik eksik...

GÜRCAN BİLGİÇ: Devre bittiğinde sadece yenilen golün şoku yoktu Fenerbahçe adına... Tüm sahaya kilitler asan bir rakip karşısında "çaresizlik" ile hiçbir şey yapamayanları izliyorduk. Fenerbahçe'nin beklerinin başına bile nöbetçi diken Çek hoca, pozisyon bulmak adına sadece hataların yapılmasını bekledi.

21En kritik maçlarda yoklar Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçede 5 kritik eksik...

Kaptırılan toplar, isabetsiz paslar derken, kendi stoperinin (Kim Min Jae) yaptığı asist ile buhrana girdiler. Kötü gideni düzeltmek adına yedek kulübesine baktığınızda "Bir şey yapar" dediğiniz oyuncu da yok. Sakatlıktan çıkan Ozan Tufan ile birlikte Berisha ve elmacık kemiği kırık Serdar Dursun.

22En kritik maçlarda yoklar Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçede 5 kritik eksik...

Sen oyun kuramıyorsun, topu rakip kaleye "bilerek" taşıyamıyorsun. Bu arada yardımlaşma da yok. Karşılığında ise klasik Fenerbahçe hastalığında, detayları doğru keşfetmiş bir Slavia pususu var. İkinci yarının kendi coşkusunda direkten dönen top, Pelkas'ın beraberlik sayısı ile birlikte birden bire Kadıköy eski havasını buldu.

23En kritik maçlarda yoklar Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçede 5 kritik eksik...

Seyirci maça döndü ama hatalar maçı terk etmedi. Üst üste gelen iki Slavia golünde de ataklar Fenerbahçeli oyuncuların pasları ile başladı. Yanındaki oyuncuya topu aktaramayan oyuncular var sahada. İsmail Kartal bir gün önce çok iyi hazırlandıkları söyledi. Bu baskıyı hesap etmemeleri mümkün değil.

24En kritik maçlarda yoklar Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçede 5 kritik eksik...

Bu kalite sınavından takımca kaldılar. Bir bakış açısında önemli oyuncuların yokluğu mazerettir. Bir başkasında dört yıldır beraber oynayıp, böylesine tam saha baskıyı sıkıntısız yapan rakibin hakkını da verebilirsiniz. Ancak 10 gün önce üç hedef vardı. Şimdi ise her Kadıköy'de sahaya çıktığında taraftarın öfkesinden korkarak sahaya çıkacak bir takım oluştu.

25En kritik maçlarda yoklar Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçede 5 kritik eksik...

Başkan Ali Koç, sahadaki bu yetersizliğin sahibi ve sorumlusu. Tribünlerin "istifa" isyanı da sahadaki görüntüyü takımlarına yakıştıramayanların kendini ifade etme biçimi. Camiasını rahatlatacak bir haber veya açıklama yapmazsa, kalan günler daha farklı olmaz.

26En kritik maçlarda yoklar Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçede 5 kritik eksik...

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