En kritik maçlarda yoklar! Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçe'de 5 kritik eksik...
Dün akşam Ülker Stadı'nda Slavia Prag'a 3-2 kaybeden Fenerbahçe'ye Hatayspor maçı öncesi 5 yıldızdan kötü haber geldi. Sol bek krizi yaşayan İsmail Kartal as oyuncularının yerlerini doldurabilmek için bir hayli ter dökecek.
Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Filip Novak, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-Jae ile ilgili açıklama yaptı.
BÜLENT TİMURLENK: Başakşehir maçı ile başlayan 12 günlük süreçte F.Bahçe, 3 kulvardaki kaderini tayin edecekti. İkincilik iddiası için ligde evde kayıp yapmamak, kupa hedefi için Kayseri karşısında turu atlamak ve Prag'a giderken galibiyet lazımdı. Şimdi geriye dönüp baktığımızda olanların bir zincirleme trafik kazası olduğunu söyleyebiliriz. Çekya ekibi, liginde zirvede…
Daha takım gibi takım, 4 yıldır çalışan hocası ise hasta olduğundan evinde. İsmail Kartal'ın gerideki kayıplara bakarsak öyle 'üçlü defansa dönsün' demiyorum ama bazı mevkilerin hakkını verecek oyuncularla sahaya çıkması gerekiyordu. Bu takımda; Ferdi sol önde oynar. Novak yoksa sol beki Szalai götürür, verimsiz Osayi'yi en fazla sağ bek yapıp kanadı Valencia'ya teslim eder, Pelkas'ı forvet arkası yapıp ön tarafa bir santrfor koyarsınız. İsmail Kartal bunların hiçbirini denemedi.
Başakşehir maçında olduğu gibi dün akşam da Ozan'ı orta sahanın en öndeki adamı yapması büyük soru işareti. Turu geçmek için hâlâ şans var mı? Yeni kuralla elbette var. Ama Olympiakos sınavında olduğu gibi Kadıköy'de kalesinde 3 gol gören F.Bahçe, evinde baskılı oynayan Slavia Prag karşısında 5 metrekarelik alanda oynayan Sosa ile çok sıkıntı çeker.
Kadıköy'de bir devam filmi izlediğimiz doğrudur. Sezonun ağır yükünün altında tribünler ilk golü kalesinde görünce takımı yuhalanacaklar ve alkışlanacaklar olarak ikiye ayırıyor. Onlar da haklı. Ancak bugün itibari ile 3 kulvarda gelinen nokta taraftara bahar aylarında yine basketbolu çok sevdirecektir.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Slavia Prag, yıldız futbolcusu olmayan, koşan, her bölgede pres yapan, basit oynayan, sistemi oturmuş bir takım. Ama maç başından 3. gole kadar Slavia Prag sanki kendi sahasında oynuyor. Skor avantajına rağmen devamlı önde baskıyla F.Bahçe'yi bozuyor ve sürekli ofansif girişimlerde bulunuyordu.
F.Bahçe'nin sezon başından beri en büyük sıkıntısı kadro istikrarını sağlayamadığı için takımdaki uyum sorunu. Bu yüzden de pres karşısında hiç organize olamadılar. Sürekli top kaybettiler. Devre sonunda yenen golle soyunma odasına gidildi. Valencia'nın erken pas çıkartıp çok önemli bir pozisyonu harcaması da ilk devrede öne çıkan durumdu.
GÜRCAN BİLGİÇ: Devre bittiğinde sadece yenilen golün şoku yoktu Fenerbahçe adına... Tüm sahaya kilitler asan bir rakip karşısında "çaresizlik" ile hiçbir şey yapamayanları izliyorduk. Fenerbahçe'nin beklerinin başına bile nöbetçi diken Çek hoca, pozisyon bulmak adına sadece hataların yapılmasını bekledi.
Kaptırılan toplar, isabetsiz paslar derken, kendi stoperinin (Kim Min Jae) yaptığı asist ile buhrana girdiler. Kötü gideni düzeltmek adına yedek kulübesine baktığınızda "Bir şey yapar" dediğiniz oyuncu da yok. Sakatlıktan çıkan Ozan Tufan ile birlikte Berisha ve elmacık kemiği kırık Serdar Dursun.
Sen oyun kuramıyorsun, topu rakip kaleye "bilerek" taşıyamıyorsun. Bu arada yardımlaşma da yok. Karşılığında ise klasik Fenerbahçe hastalığında, detayları doğru keşfetmiş bir Slavia pususu var. İkinci yarının kendi coşkusunda direkten dönen top, Pelkas'ın beraberlik sayısı ile birlikte birden bire Kadıköy eski havasını buldu.
Bu kalite sınavından takımca kaldılar. Bir bakış açısında önemli oyuncuların yokluğu mazerettir. Bir başkasında dört yıldır beraber oynayıp, böylesine tam saha baskıyı sıkıntısız yapan rakibin hakkını da verebilirsiniz. Ancak 10 gün önce üç hedef vardı. Şimdi ise her Kadıköy'de sahaya çıktığında taraftarın öfkesinden korkarak sahaya çıkacak bir takım oluştu.
Başkan Ali Koç, sahadaki bu yetersizliğin sahibi ve sorumlusu. Tribünlerin "istifa" isyanı da sahadaki görüntüyü takımlarına yakıştıramayanların kendini ifade etme biçimi. Camiasını rahatlatacak bir haber veya açıklama yapmazsa, kalan günler daha farklı olmaz.