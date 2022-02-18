En kritik maçlarda yoklar! Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçe'de 5 kritik eksik...

Başakşehir maçında olduğu gibi dün akşam da Ozan'ı orta sahanın en öndeki adamı yapması büyük soru işareti. Turu geçmek için hâlâ şans var mı? Yeni kuralla elbette var. Ama Olympiakos sınavında olduğu gibi Kadıköy'de kalesinde 3 gol gören F.Bahçe, evinde baskılı oynayan Slavia Prag karşısında 5 metrekarelik alanda oynayan Sosa ile çok sıkıntı çeker.