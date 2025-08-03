En kalitelisi Giresun'da oluyor! Sadece 15 gün kaldı

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Bir diğer üretici Yaşar Işık ise sabah saatlerinden itibaren ailece bahçeye girdiklerini belirterek, "Hazırlıklarımızı önceden tamamladık. Bugün itibarıyla toplama işlemine başladık. Önce daldan topluyoruz, ardından dökülenleri yerden alarak ‘yer fındığı’ dediğimiz aşamaya geçiyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sabır ve emek isteyen bir süreç bizi bekliyor. Tüm üreticilere hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum" dedi.Giresun’da fındık hasadı, bölgenin geçim kaynağı olmasının yanı sıra sosyal hayatı da etkiliyor. Hasat döneminde şehir dışından gelen işçiler, imece usulü yardımlaşma ve toplu çalışma kültürü, Karadeniz’in bu eşsiz tarım geleneğini yaşatmaya devam ediyor.