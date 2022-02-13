En çok Cicaldau ve Morutan sevinecek! Galatasaray'dan Hagi sürprizi

Fatih Terim'in Galatasaray'a başkan, kendisinin ise teknik direktör olarak geri döneceğine ilişkin iddialar hakkında görüşü sorulan Hagi, "Fatih Terim'e sonsuz saygı duyuyorum. Türkiye ve Galatasaray için 1 numara! O bir İmparator. Beni ararsa, onunla konuşmak isterim ama şu an Farul Constanta'dayım. Bu çok hassas bir durum." dedi.