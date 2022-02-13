En çok Cicaldau ve Morutan sevinecek! Galatasaray'dan Hagi sürprizi
Rumen basınında yer alan 'Fatih Terim başkan Hagi teknik direktör' iddialarına yanıt veren tecrübeli teknik adam Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Sarı kırmızılı kulübün efsanesi olan Hagi 'Ben hazırım' mesajını verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak kötü sonuçlarına bir yenisini ekleyen Galatasaray, kabustan uyanamıyor.
Sezon öncesinde başkanlığa seçilen Burak Elmas yönetiminde yeniden yapılanma hedefiyle yola çıkan sarı-kırmızılı takım, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda şu ana kadar sergilediği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise dahil olduğu ilk tur olan 5. turda, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'a elendi. Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim'in sezon öncesinde takımda uygulama koyduğu gençleştirme öncelikli yeniden yapılanma projesi bekleneni veremedi.
Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde ligde oynadığı 20 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 27 puan topladı. Galatasaray, Torrent idaresinde ise çıktığı 5 maçta ise 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı, galibiyet elde edemedi. Takım, bu 5 maçta sadece 2 puan kazandı.
Farul Constanta'nın sahibi ve teknik direktörü Gheorghe Hagi, Galatasaray'a geri döneceği haberleri sonrası açıklama yaptı.
Fatih Terim'in Galatasaray'a başkan, kendisinin ise teknik direktör olarak geri döneceğine ilişkin iddialar hakkında görüşü sorulan Hagi, "Fatih Terim'e sonsuz saygı duyuyorum. Türkiye ve Galatasaray için 1 numara! O bir İmparator. Beni ararsa, onunla konuşmak isterim ama şu an Farul Constanta'dayım. Bu çok hassas bir durum." dedi.
2001'de futbola veda ettikten sonra 2003 yılında teknik direktör olarak Bursaspor'un başına geçen Hagi, 22 Mart 2004'te ise Galatasaray'a hoca olarak geri döndü. Galatasaray'da 47 maçta 2.21 puan ortalaması yakalayan Hagi, şampiyonluk gelmeyince görevine veda etti. 2010/11 sezonunda tekrar Galatasaray'a dönen Rumen efsane, 24 maçta 1.25 puan ortalaması yakaladı ve sezon bitmeden ayrıldı.