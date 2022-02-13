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GalatasarayEn çok Cicaldau ve Morutan sevinecek! Galatasaray'dan Hagi sürprizi
HaberlerGalatasaray Haberleri En çok Cicaldau ve Morutan sevinecek! Galatasaray'dan Hagi sürprizi
• 13 Şubat 2022 - 15:41 • Son Güncelleme:

En çok Cicaldau ve Morutan sevinecek! Galatasaray'dan Hagi sürprizi

Rumen basınında yer alan 'Fatih Terim başkan Hagi teknik direktör' iddialarına yanıt veren tecrübeli teknik adam Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Sarı kırmızılı kulübün efsanesi olan Hagi 'Ben hazırım' mesajını verdi.

• 13 Şubat 2022 - 15:41 • Son Güncelleme:
1En çok Cicaldau ve Morutan sevinecek Galatasaraydan Hagi sürprizi
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak kötü sonuçlarına bir yenisini ekleyen Galatasaray, kabustan uyanamıyor.

2En çok Cicaldau ve Morutan sevinecek Galatasaraydan Hagi sürprizi

Sezon öncesinde başkanlığa seçilen Burak Elmas yönetiminde yeniden yapılanma hedefiyle yola çıkan sarı-kırmızılı takım, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda şu ana kadar sergilediği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

3En çok Cicaldau ve Morutan sevinecek Galatasaraydan Hagi sürprizi

Ligde üst üste kötü sonuçlar alan Galatasaray, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor.

4En çok Cicaldau ve Morutan sevinecek Galatasaraydan Hagi sürprizi

Süper Lig'de son 14 maçının sadece birini kazanan, son 6 maçında ise galibiyet elde edemeyen ve toplamda 29 puanı bulunan sarı-kırmızılı takım, ateş hattının hemen üzerinde yer alıyor.

5En çok Cicaldau ve Morutan sevinecek Galatasaraydan Hagi sürprizi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise dahil olduğu ilk tur olan 5. turda, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'a elendi. Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim'in sezon öncesinde takımda uygulama koyduğu gençleştirme öncelikli yeniden yapılanma projesi bekleneni veremedi.

6En çok Cicaldau ve Morutan sevinecek Galatasaraydan Hagi sürprizi

Proje çerçevesinde Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Victor Nelsson ve Olimpiu Morutan transfer edilirken, Halil Dervişoğlu ve Gustavo Assunçao'yu da kiralandı. Assunçao ile devre arasında yollar ayrıldı.

7En çok Cicaldau ve Morutan sevinecek Galatasaraydan Hagi sürprizi

Sarı-kırmızılı kulüp bu oyuncular için yaklaşık 25 milyon avro harcadı. Bu transferler arasında şu ana kadar performansıyla öne çıkan olmazken, bazı isimler ise hayal kırıklığı yaşattı.

8En çok Cicaldau ve Morutan sevinecek Galatasaraydan Hagi sürprizi

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon yaşadığı kötü gidişatı, yapılan teknik direktör değişikliği de sonlandıramadı. Galatasaray'da kötü neticeler sonrasında takımın efsane teknik direktörü Fatih Terim ile yollar ayrılırken yerine İspanyol Domenec Torrent getirildi.

9En çok Cicaldau ve Morutan sevinecek Galatasaraydan Hagi sürprizi

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde ligde oynadığı 20 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 27 puan topladı. Galatasaray, Torrent idaresinde ise çıktığı 5 maçta ise 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı, galibiyet elde edemedi. Takım, bu 5 maçta sadece 2 puan kazandı.

10En çok Cicaldau ve Morutan sevinecek Galatasaraydan Hagi sürprizi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon hem hücum hem de savunmada başarısız bir performans ortaya koyuyor. Ligde attığı 30 gole karşın kalesinde 35 gol gören sarı-kırmızılı takım, eksi 5 averajda bulunuyor.

11En çok Cicaldau ve Morutan sevinecek Galatasaraydan Hagi sürprizi

Süper Lig'in en az gol atan takımlarından biri olan Galatasaray'da santrforlar şu ana kadar 11 gol atabildi. Ligde savunmada da pek etkili olamayan sarı-kırmızılı takım, 25 maçın sadece 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı.

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2001'de futbola veda ettikten sonra 2003 yılında teknik direktör olarak Bursaspor'un başına geçen Hagi, 22 Mart 2004'te ise Galatasaray'a hoca olarak geri döndü. Galatasaray'da 47 maçta 2.21 puan ortalaması yakalayan Hagi, şampiyonluk gelmeyince görevine veda etti. 2010/11 sezonunda tekrar Galatasaray'a dönen Rumen efsane, 24 maçta 1.25 puan ortalaması yakaladı ve sezon bitmeden ayrıldı.

Farul Constanta'nın sahibi ve teknik direktörü Gheorghe Hagi, Galatasaray'a geri döneceği haberleri sonrası açıklama yaptı.

13En çok Cicaldau ve Morutan sevinecek Galatasaraydan Hagi sürprizi

Fatih Terim'in Galatasaray'a başkan, kendisinin ise teknik direktör olarak geri döneceğine ilişkin iddialar hakkında görüşü sorulan Hagi, "Fatih Terim'e sonsuz saygı duyuyorum. Türkiye ve Galatasaray için 1 numara! O bir İmparator. Beni ararsa, onunla konuşmak isterim ama şu an Farul Constanta'dayım. Bu çok hassas bir durum." dedi.

14En çok Cicaldau ve Morutan sevinecek Galatasaraydan Hagi sürprizi

"Fatih Terim'in yerine geçmek çok zor." diyen Rumen efsane, "Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir teknik adam. Bence en iyisi." ifadelerini kullandı. Hagi, "Fatih Terim ile seyahat etmek, sohbet edebilmek bile büyük bir mutluluktur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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1996 yılında Barcelona'dan Galatasaray'a futbolcu olarak transfer olan Hagi, 5 sezonda 4 lig ve 2 Avrupa kupası mutluluğu yaşadı.

16En çok Cicaldau ve Morutan sevinecek Galatasaraydan Hagi sürprizi

2001'de futbola veda ettikten sonra 2003 yılında teknik direktör olarak Bursaspor'un başına geçen Hagi, 22 Mart 2004'te ise Galatasaray'a hoca olarak geri döndü. Galatasaray'da 47 maçta 2.21 puan ortalaması yakalayan Hagi, şampiyonluk gelmeyince görevine veda etti. 2010/11 sezonunda tekrar Galatasaray'a dönen Rumen efsane, 24 maçta 1.25 puan ortalaması yakaladı ve sezon bitmeden ayrıldı.

17En çok Cicaldau ve Morutan sevinecek Galatasaraydan Hagi sürprizi

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