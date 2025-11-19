Elazığlı kadınlar kooperatif kurup üretime başladı: 'Türkiye'nin her yerine kargo gönderiyoruz'
Kaynak : ELAZIĞ (İHA) -
Elazığ’ın Ağın ilçesinde 22 kadının kurduğu kooperatif, tam kapasite üretim yaparak ilçenin meşhur ürününü Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Kadınlar, yıllardır hayalini kurdukları atölyeyi büyütüp bir üretim merkezine dönüştürdü.
Ağın Kadın Kooperatifi, 22 kadının bir araya gelerek kurduğu leblebi atölyesinde üretim kapasitesini her geçen gün artırıyor. Yöresel leblebi üretimini ekonomik bir değere dönüştüren kadınlar, kurdukları atölyede günlük 500 kilo, yoğun dönemlerde ise 700 kiloya kadar üretim yaparak bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Atölyede hazırlanan leblebiler paketlenerek, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.
Leblebi atölyesinin yıllardır hayalini kurdukları bir proje olduğunu belirten Ağın Kadın Kooperatifi Başkanı Samiye Genç, kadınların bir araya gelerek bu üretimi bugün profesyonel bir seviyeye taşıdığını ifade etti. Genç, "Burada 22 ortak kadın çalışıyoruz, yöresel ürünler yapıyoruz. Leblebi atölyemiz var. En büyük hayalimiz buydu.
Arkadaşlarımızla bu atölyeyi kurduk, sonra bayağı bir geliştirdik. Önceleri daha az üretiyorduk, şimdi günde 500 kilogram, çok zorlasak 700 kiloya kadar leblebi üretebiliyoruz. Sipariş durumuna göre siparişlerimizi gönderiyoruz. Türkiye'nin her yerine kargo gönderiyoruz.
Buradan gelip geçen çok olmadığı için kargoyla çalışıyoruz. Sosyal medya adresimiz var, oradan bizi takip ediyorlar ve o şekilde sipariş veriyorlar. Gayet güzel paketlerimizi yapıyoruz ve gönderiyoruz. Bizler de, onlar da çok memnunlar. Müşterilerimizle çok güzel bağlar kurduk. Bundan sonra da daha büyük şeyler yapmak istiyoruz. Atölyemizi büyütmek istiyoruz. Kadın çalışanımızın daha çoğalmasını istiyoruz. İnşallah bu hayallerimizi de gerçekleştireceğiz" dedi.
Kooperatif üyelerinden Hatice Cumurcu Görür, "Biz 2019 yılında başkanımız Samiye Genç ile beraber burayı kurmaya karar verdik. Ağın'daki tüm güzel, yiğit, bu işi yapacak kadınların evlerini gezerek bu işi yapabilir miyiz, yapalım mı diye herkesten onay aldık.
Sağ olsun Samiye Genç hanımefendinin başkanlığında bu işi, kooperatifimizi 7 yıldır devam ettirmekteyiz. Ortamımız çok güzel. Şu anda aktif 22 kişiyiz. Canı gönülden herkes yürekten çalışıyor. Kadınlarımız her zaman güçlüdür. Kadının yapamayacağı hiçbir iş yoktur" şeklinde konuştu.