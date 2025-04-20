Elazığlı kadınlar burada hem öğreniyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor

Tel kırma, örgü, epoksi olmak üzere birçok ürün yapan kursiyerler, aynı zamanda bunları satarak aile ekonomilerine katkı da sağlıyor. Kurs hakkında bilgi veren usta öğretici Mesude Kartal, "Kursumuzda her ürün yapılıyor. Bu sene epoksi yapıyoruz. Anahtarlıklar yapıyoruz.