Elazığlı kadınlar burada hem öğreniyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor
Elazığ'da kadınlar, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan El Sanatları Kursu'nda bir yandan sosyalleşirken bir yandan da öğreniyor. Kurs hakkında bilgi veren usta öğretici Mesude Kartal, 'Kursumuzda her ürün yapılıyor. Bu sene epoksi yapıyoruz. Anahtarlıklar yapıyoruz. Tel kırma, çanta, örgüler yapılıyor. 10 tane öğrencim var. Burada öğrencilerimiz isteklerine yönelik çalışıyor. Zamanlarını değerlendiriyorlar. Evden uzaklaşıp burada stres atıyorlar. Keyifli zaman geçiriyorlar' dedi.
ELAZIĞ (İHA) -
• 20 Nisan 2025 - 10:08 • Son Güncelleme:
ELAZIĞ (İHA) -
• 20 Nisan 2025 - 10:08 • Son Güncelleme: