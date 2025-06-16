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GündemElazığlı gencin yediği lahmacun sayısı görenleri şaşkına çeviriyor! 70 kilo ama 110 kiloluk rakipleriyle mücadele ediyor
HaberlerGündem Haberleri Elazığlı gencin yediği lahmacun sayısı görenleri şaşkına çeviriyor! 70 kilo ama 110 kiloluk rakipleriyle mücadele ediyor

Elazığlı gencin yediği lahmacun sayısı görenleri şaşkına çeviriyor! 70 kilo ama 110 kiloluk rakipleriyle mücadele ediyor

Elazığ'da yaşayan 70 kilo ağırlığındaki bir genç, iştahıyla dikkat çekiyor. 15 lahmacunu tek başına yiyebilirken yemek yarışlarında 110 kiloluk rakipleriyle mücadele ediyor. Yemek yedikçe daha da acıktığını belirten Veysel Güler, '70 kiloyum. 15 tane lahmacun yiyeceğim demiştim ve yedim. Yemek yemek benim için bir hobi. Midemin bir garipliği var, iştahım kesilmiyor. İki lahmacun yemeye başladığımda, aç olduğumdan daha aç oluyorum' dedi.

ELAZIĞ (İHA) -
• 16 Haziran 2025 - 11:05 • Son Güncelleme:
ELAZIĞ (İHA) -
• 16 Haziran 2025 - 11:05 • Son Güncelleme:
1Elazığlı gencin yediği lahmacun sayısı görenleri şaşkına çeviriyor 70 kilo ama 110 kiloluk rakipleriyle mücadele ediyor

Elazığ'da yaşayan 18 yaşındaki Veysel Güler, yemek yeme konusundaki iştahıyla hem ailesini hem çevresindekileri şaşkına çeviriyor.

2Elazığlı gencin yediği lahmacun sayısı görenleri şaşkına çeviriyor 70 kilo ama 110 kiloluk rakipleriyle mücadele ediyor

70 kilo ağırlığında olan Güler, bir oturuşta 15 tane lahmacun yiyor. Yemek yarışlarında 110 kiloluk rakipleriyle mücadele eden genç, yemek yemenin kendisi için bir hobiye dönüştüğünü ifade etti.

3Elazığlı gencin yediği lahmacun sayısı görenleri şaşkına çeviriyor 70 kilo ama 110 kiloluk rakipleriyle mücadele ediyor

Yemek yedikçe daha da acıktığını belirten Güler, "70 kiloyum. 15 tane lahmacun yiyeceğim demiştim ve yedim. Yemek yemek benim için bir hobi.

4Elazığlı gencin yediği lahmacun sayısı görenleri şaşkına çeviriyor 70 kilo ama 110 kiloluk rakipleriyle mücadele ediyor

Midemin bir garipliği var, iştahım kesilmiyor. İki lahmacun yemeye başladığımda, aç olduğumdan daha aç oluyorum. İştahım geldikçe geliyor.

5Elazığlı gencin yediği lahmacun sayısı görenleri şaşkına çeviriyor 70 kilo ama 110 kiloluk rakipleriyle mücadele ediyor

Ben de yiyorum. Bu şekilde yemek yediğimi görenler benimle yarışmaya giriyorlar. 110 kilogram ağırlığındaki adamlarla yemek yarışı yapıyoruz.

6Elazığlı gencin yediği lahmacun sayısı görenleri şaşkına çeviriyor 70 kilo ama 110 kiloluk rakipleriyle mücadele ediyor

Çevredekiler dahil herkes şaşırıyor. Örneğin, evde tavuk veya pasta yapıldığı zaman bir tane aileye yapılır, bir tane de bana yapılır. Bizim evde yemek piştiği zaman iki aileye pişiyormuş gibi oluyor" dedi.