Elazığlı gencin yediği lahmacun sayısı görenleri şaşkına çeviriyor! 70 kilo ama 110 kiloluk rakipleriyle mücadele ediyor
Elazığ'da yaşayan 70 kilo ağırlığındaki bir genç, iştahıyla dikkat çekiyor. 15 lahmacunu tek başına yiyebilirken yemek yarışlarında 110 kiloluk rakipleriyle mücadele ediyor. Yemek yedikçe daha da acıktığını belirten Veysel Güler, '70 kiloyum. 15 tane lahmacun yiyeceğim demiştim ve yedim. Yemek yemek benim için bir hobi. Midemin bir garipliği var, iştahım kesilmiyor. İki lahmacun yemeye başladığımda, aç olduğumdan daha aç oluyorum' dedi.
ELAZIĞ (İHA) -
• 16 Haziran 2025 - 11:05 • Son Güncelleme:
ELAZIĞ (İHA) -
• 16 Haziran 2025 - 11:05 • Son Güncelleme: